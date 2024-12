I sogni, si sa, più grandi sono meglio è. Luca Tortolini e Anna Forlati, ne “Il grande sogno”, edito da Kite ce lo raccontano. E Natale vale ancora di più.

“I sogni sono desideri, sepolti in fondo al cuor”, cantava Cenerentola. Una delle mie canzoncine preferite, canticchiata nei momenti più diversi e spesso complessi.

Anche il suo illuminato patron, Walt Disney, d’altronde, ricordava che “se puoi sognarlo, puoi farlo”. Altro mantra guida delle mie giornate. Che bello sognare! Che libertà!

Chi vive nella dimensione del sogno e in esso crede da sempre, nulla di più adatto di questo albo che a Natale sarà un piacere regalare o ricevere (chiedetelo, se non sanno cosa mettere sotto l’albero…!). Quanto ci piace essere acchiappasogni!

“Una volta mi hanno raccontato che nell’aria, se guardi bene, ci sono milioni di sogni che volano in ogni direzione. Alcuni vanno veloci e sono difficili da acchiappare. Altri sono lenti, tanto da cadere giù, e frantumarsi in mille piccoli pezzi. Certi sogni sono giusti per te”.

Dicevamo: i sogni, si sa, più grandi sono meglio è. Qualunque essi siano. E il sogno del bambino di questo albo è davvero grandissimo, perché è un elefante. Lui ci pensa, pensa solo all’elefante, vede elefanti ovunque e più ci pensa, più è felice.

Finché una notte fa un bel sogno, pieno di elefanti… ln fondo, le cose sono impossibili solo fino a quando non accadono. E Banvard arriva. Per farlo sentire il benvenuto gli si costruisce una bella casetta in giardino, illuminata solo dalla luce magica delle stelle.

E poi si è felici quando si vorrebbe, semplicemente, che il tempo non passasse mai. Il tempo, questo regalo spesso conosciuto, dal valore inestimabile.

Ma si sa, crescendo è difficile tener vivi questi sogni, ci si mette la realtà per farceli accantonare. E così è per la maggior parte di noi. Se non fosse che senza i sogni noi tutti siamo poca cosa. Il bambino di questo albo se ne accorge e vuole recuperare il suo.

Una delicata e bellissima storia di altri tempi sull’amicizia tra un bambino e un elefante, e una metafora importante su realtà e sogno. Dove conta solo il tempo. Da non perdere.

“Il grande sogno è più vicino di quanto immagini”.

Luca Tortolini, Anna Forlati (illustratrice), Il grande sogno, Kite edizioni, Padova, 2021, 32 p.