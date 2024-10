Presto di mattina. Jon Fosse e l’inevidenza evidente

«Quando scrivo, ascolto.

Ascolto il silenzio e cerco di farlo parlare»

(Jon Fosse).

Ad attrarre la mia attenzione verso lo scrittore norvegese Jon Fosse è stato dapprima leggere in un articolo della sua abitudine di scrivere all’alba – Presto di mattina, come riporta il titolo di questa rubrica – ma soprattutto il fatto che per lui la poesia stia a fondamento delle molteplici forme della sua scrittura.

Non mi ha sorpreso, dunque, che l’anno scorso abbia ricevuto il Nobel per la letteratura, perché – queste le parole a motivazione del premio – «la sua drammaturgia e la sua prosa innovative danno voce all’indicibile».

Tutto ciò mi ha spinto in biblioteca a cercare un suo libro e, inaspettatamente, proprio sugli scaffali delle novità nell’atrio dell’Ariostea, mi sono ritrovato con meraviglia, faccia a faccia, con il suo libro di poesie Ascolterò gli angeli arrivare (Crocetti editore, Milano 2024), che sembrava aspettasse proprio me.

A farmi decidere però di percorrere un tratto di strada in sua compagnia è stato leggere nel saggio introduttivo di Andrea Romanzi, qualcosa dell’autore che ho sperimentato anch’io:

«“Quando scrivo bene, non sono io che scrivo. [ … ] scrivere dischiude dimensioni dell’esistenza che non si possono spiegare, ma che sono comunque attive”. La cifra spirituale della scrittura di Fosse – afferma Romanzi – risiede quindi in un’assenza, in un essere altrove e altro-da-sé, nell’esperienza paradossale del voler insistere nella fatica di comunicare l’incomunicabile.» (ivi, 8)

Letteratura è il profondo, il silenzio narrato in parole, come la scrittura è il tacere della voce, la narrazione dell’indicibile la troviamo attraversando il silenzio delle parole e la notte della luce. Dalla poesia non ci vengono informazioni, essa ci comunica la sua stessa vita.

Le stelle hanno la propria notte

e la notte ha le proprie stelle Esco nel mattino e

ascolto una chitarra La stella abita nella notte

e la notte dà alle stelle la propria luce Ti tengo la

mano

e tu tieni la mia mano Entriamo in noi e

usciamo nel mondo

(ivi, 147)

«E per me, scrivere – ha ricordato Jon Fosse – è ascoltare: quando scrivo, non preparo mai niente, non pianifico niente, vado avanti ascoltando. Quindi se dovessi usare una metafora per scrivere, sarebbe ascoltare… La scrittura, come ho detto, è un’attività solitaria, e la solitudine è buona fintanto che, per citare un altro poema di Olav H. Hauge, la strada di ritorno verso gli altri rimane aperta» (Un linguaggio silenzioso 7 Dicembre 2023 – Stoccolma, discorso del Premio Nobel).

Ascoltare gli angeli arrivare

Così Ascoltare gli angeli arrivare è lo stesso che restare aperti e attendere dal silenzio il venire delle parole; ed è tutto un ascoltare il brusio del silenzio. Mi vengono così improvvise anche a me, ora, parole inattese come ricalcate su quelle del poeta, germogli sulle sue radici, replicando a modo mio le asciutte, stringate parole di Jon Fosse, senza punteggiatura e con stacchi e pause tra di esse. E così scrivo a lui di rimando:

Le parole hanno il proprio silenzio,

e il silenzio ha le proprie parole, Esco ascoltando il mattino

La parola abita il silenzio

e il silenzio dà alle parole la propria voce. Tenendosi la mano

entrambi entrano in me e io rivivo,

spalancato al mondo altro.

E di nuovo la sua risposta non tarda a venire:

te ne stai nella luce del tuo volto

dove un nuovo silenzio

ha iniziato il suo lavoro

non racconti storie, sono

soltanto piccoli scorci concordati

di un insieme

troppo luminoso per te è così

che puoi raccontare

il tuo insieme illuminato, silenzioso silenzioso

mentre la notte canta i suoi soli

[e tu devi, tra non molto, entrare nel grande movimento

dove il giorno arriva col suo dolore]

(Ascolterò gli angeli, 85).

Come amore nei capelli

e fuori dall’ oscurità.

proprio come un amore

che ci piace respirare Ti prego

apri la finestra

e lasciami vedere

che il fiordo è azzurro

E nel fiordo ci sono barche

e il vento è trasparente

ed è come amore

nei tuoi capelli

(ivi, 137)

Colui che scrive si perde come barca tra i fiordi del mare del nord, che si muove cercando un approdo che non c’è ancora e tuttavia nella scrittura egli ritroverà se stesso come un altro, su un nuovo arenile che egli stesso non sa dire, se non nel movimento, come un’onda dopo l’altra nel flusso di quelle parole.

La scrittura è un movimento, un movimento d’amore – ricorre come un leitmotiv in Fosse – ti porta dove non te l’aspetti, verso ciò che non è ancora nelle profondità dello spirito, che è amore, e provando ad illuminarlo con parole, se vi riesci, fai luce agli altri e anche a te stesso.

«E l’amore non è mai qualcosa che è!/ È soltanto rivolto verso qualcosa che è. Per questo io sono amore! Sono rivolto verso ciò che è/ ma come movimento Sono un movimento in un movimento/ Io sono in un movimento d’amore! / E guardo le barche/ muoversi attraverso uno stretto/ E allora tutte le barche non devono far altro che arrivare» (ivi, 117).

C’è ancora un verde possibile e una scintilla nella vita trasformata in morte

I due estremi della vita narrati nei due margini del giorno: mattino e sera: un bambino nasce si chiamerà Johannes, un vecchio pescatore muore, si chiamava Johannes.

«Johannes rimane in piedi a guardare i pendii e le alture e le rocce e le case sulla terraferma, c’è la sua piccola barca a remi che si trova ormeggiata a una boa ed è attraccata anche al molo, e osserva le rimesse delle imbarcazioni e vede le case lassù in cima e lungo la strada e si sente colmare da una sensazione molto forte per via di tutto questo, per l’erica, per tutto quanto, conosce ogni cosa, è il suo posto nel mondo, è suo, tutto quanto, i pendii, le rimesse delle barche, i sassi sulla battigia e ha la sensazione che non rivedrà mai più tutto questo allo stesso modo, ma rimarrà dentro di lui, come ciò che è davvero, come un suono, sì, quasi come un suono dentro di lui, pensa Johannes e si porta le mani agli occhi e li sfrega e vede che ogni cosa riluce, dal cielo laggiù, da ogni parete, da ogni sasso, da ogni barca, tutto scintilla verso di lui» (Mattino e sera, La nave di Teseo editore, Milano 2019, 83-84).

Che cosa scintilla? Ho pensato: è la barca della più grande vita, quella rilucente nella barca grande dell’oceano, della barca che è l’oceano, che è la vita come amore.

Sono lì come barche

su un oceano

grande come tutto ciò che è

molte

barche

piccole

e piccole e immobili sono cullate avanti

e indietro

e avanti

sulle barche del grande

oceano

dentro la grande barca

sulle barche del grande

oceano

dentro la grande barca

la grande barca dell’oceano

la barca grande quanto l’oceano

la barca che è l’oceano

e che vede 1’oceano Le piccole barche sul grande

oceano

Vedo le piccole barche sul grande oceano E afferro

di fronte a me il bordo della barca

E l’amore che ho

possa

restare con voi

miei cari

(Ascolterò gli angeli, 133 e 135).

Scrittura: una mistica dell’altro

La scrittura e la parola come apertura al mondo nel suo trascendimento, sono una ricerca e movimento che si orienta verso una totalità misteriosa, un luogo dove tutto converge ed irradia e per questo rivela in Jon Fosse una sensibilità mistica, una perdita della parola nel silenzio della scrittura ed il suo ritrovamento nella lettura.

«Quando scrivo, scrivo sempre in direzione di una totalità che immagino esistere in un luogo, come qualcosa di assolutamente determinato, e qualsiasi cosa io scriva, qualunque periodo, anche una parte un po’ più estesa, qualsiasi cosa, è una ricerca della totalità di cui non ho in anticipo conoscenza alcuna, trattandosi di una totalità verso cui mi oriento scrivendo» (Saggi gnostici, Cue press, Imola 2018, 56).

E ancora, sempre nei saggi si legge: «Alcune delle mie esperienze più profonde possono, come ho compreso a poco a poco, essere definite esperienze mistiche. E queste esperienze mistiche sono connesse alla scrittura come un «essere consegnato all’altro e nelle mani di quel ch’è altro» (ivi, 25).

Scrittura: un atto musicale

Jon Fosse ritrae insieme ai paesaggi della sua terra − i monti, la nebbia e la trasparenza del vento, l’azzurro dei fiordi − anche il mattino e la sera dell’esistenza, il nascere e il morire, morte e vita, il credere e il non credere e il provare a credere di nuovo.

Nei personaggi cerca non solo l’oltre, ma lo sprofondo, ciò che vi è di più intimo e oscuro. Entra nei grovigli, nelle fragilità e resistenze della loro interiorità e sintonizza il linguaggio e le parole come una musica che si adatta di volta in volta al loro spartito d’esistenza vissuta in quel determinato momento.

Esse declinano il ritmo delle loro interiorità che fa vibrare, intensificare anche quella di chi legge: una lettura difficile quella di Fosse, perché ti costringe a corrispondere alle variazioni e ai sussulti del ritmo, delle sue parole quasi come note.

In un’intervista dice: «Le mie prime esperienze con la scrittura risalgono a quando, ragazzo, ho iniziato a scrivere testi per le melodie che componevo con la chitarra. A quel tempo per me la musica era l’elemento più importante, ma anche oggi, scrivere per me rimane comunque un atto musicale, in fondo, e questo vale sia che io scriva poesia, prosa o drammi» (Teatro, Editoria & Spettacolo, Spoleto (PG) 2006, XIII).

Il trascendente si cela nella scrittura

Tra i fiordi delle sue parole e i silenzi, le pause, i ricominciamenti vi si trova non solo trascendenza della parola ma ricerca del trascendente, che il più delle volte è nascosto tra i vuoti, i silenzi delle parole e nelle innumerevoli ripetizioni che rallentano ma non fermano il movimento della scrittura.

Nella letteratura patristica il simbolo della barca è molto frequente: e il gesto di Gesù di salire sulla barca è detto con l’espressione “salire sul legno” l’equivalente di salire sulla croce. Ecco allora

Il dio morto

vedo un occhio in fiore

posarsi sul fiordo, una mano

tiene aperta una finestra: un vento

da un oblio

dice nella sua foschia azzurra

che c’è ancora un verde possibile

dietro ciò che chiamiamo vita e morte Sulla croce Dio

ha terminato la sua vita

e le nostre vite furono terminate Sulla croce Dio è

morto

Sulla croce è morta la vita

morta la morte Un verde trasparente

si diffonde dal dio morto

come una foschia azzurra

di vita trasformata in morte

(ivi, 121).

Profondamente credente, a modo suo, Fosse è passato in anni recenti dal protestantesimo – nella Chiesa luterana di Norvegia – al cattolicesimo. Una volta si lasciò sfuggire che la letteratura non solo era per lui un dono, anzi una grazia, ma pure una preghiera.

Così racconta nel discorso fatto alla consegna del Nobel: «In un’intervista, molto tempo fa, ho detto che la scrittura era una sorta di preghiera. E mi sono vergognato quando ho visto quelle parole stampate. Ma un po’ più tardi ho letto, e mi ha confortato, che Franz Kafka aveva detto la stessa cosa. Allora forse – dopo tutto?».

Nel suo romanzo Melancholia vi è un personaggio Vidme, uno scrittore agnostico che, pur riconoscendo l’ispirazione artistica somigliante ad una grazia accadutagli di fronte al quadro che s’intitola Dall’isola di Borgøya del pittore Lars Hertervig (1830-1902) di cui voleva scrivere un libro, cerca altre parole per definire quell’esperienza, quel lampo di creatività, ma nessuna arrivava ad essere come quella che si rifiuta di pronunciare: “un lampo divino”.

«Vidme crede che il suo lavoro di scrittore lo abbia condotto nelle profondità più recondite di qualcosa che lui in momenti improvvisi, istanti felici di lucidità, è arrivato a considerare come un lampo di divino, ma sia il lampo sia il divino sono espressioni che a Vidme non possono piacere, se non avesse disprezzato così tanto queste espressioni avrebbe potuto dire che in singoli istanti illuminati ha avuto un’ esperienza che non può negare, un’ esperienza che può anche sembrare ridicola, è ridicola, sia per Vidme sia per la maggioranza della gente, però in alcuni istanti di grazia, se solo potesse fare uso di questa espressione, Vidme, uno scrittore fallito quanto basta, invecchiato presto, si è reso conto di essere stato in prossimità di ciò che con un’ espressione che non si sarebbe mai immaginato di utilizzare non può chiamare altro che il divino.

Per questo adesso Vidme sta camminando lungo il marciapiede. Ma il divino, per non dire Dio, è un’espressione che Vidme non può tollerare di usare. Eppure non ha un’espressione migliore con cui definirlo» (Melacholia I-II, La nave di Teseo editore, Milano 2023, 283-284).

L’abbandonarsi dell’abbandonato è la fede, un movimento resistente che ti solleva

Sto in piedi nel vento

La pioggia cade dal cielo

Apro i miei abiti

Afferro

e vedo quel movimento dentro di me

che scompare

e diventa un movimento grande che mi solleva

abbandonandomi

(Ascolterò gli angeli, 155).

L’amore: l’inevidenza evidente

mani invisibili ci guidano

intorno nessuno vede le mani nessuno sa di loro

ma senza queste mani la nera nebbia nei nostri cuori

ci trascinerebbe in un’inquietudine schiacciante

mentre stiamo lì

e non riusciamo a vedere

Sono queste mani invisibili che distendono la propria

musica silenziosa

dentro di noi

come un vortice che ci solleva

all’interno di quel silenzio

che fa sì che il giorno si possa vivere

sei così evidente

così presente

nelle cose piccole e in quelle grandi

e in tutto ciò che avresti dovuto fare

Vai lontano

Lo fai lentamente

ma per te

così infinitamente veloce

Sei il mio più grande amore

Se devo dire che cosa è l’amore

posso dire il tuo nome

Sei il mio amore

Sei il tuo proprio amore

Sei amore.

(ivi, 157 e 159)

