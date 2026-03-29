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Spesso immagino di tornare in via dei Lamponi 4

Spesso immagino di tornare in via dei Lamponi 4

Spesso immagino di tornare in via dei Lamponi 4.

Dopo cinquant’anni suonare il campanello e chiedere:

“Buongiorno, permesso… Voi non mi conoscete.

Posso dormire un po’ qui?”

 

Certo, non ci saranno più il mio lettino ai piedi di quello dei miei genitori

la catinella che raccoglieva l’acqua dal tetto rotto, la stufa a legna.

Non importa.

 

Mi basterebbe sdraiarmi sul pavimento e stare lì, occhi chiusi.

Vedere se tornano le voci.

Ritrovare il mio nome. Quella che ero.

 

“Casa” è quel luogo. Lì ero ancora intatta.

Chi ci abita ora, lo sente quel canto di bambina?

Le vuole un po’ di bene?

 

Da “Lavanda per l’orco”, Ed. Secop 2023

 

In copertina: cameretta – Foto di Dean Moriarty da Pixabay

Per l’anno 2026 la storica rubrica domenicale di poesia Per certi versi è affidata a Roberta Lipparini

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Roberta Lipparini

Roberta Lipparini scrive e pubblica poesie per adulti e bambini. Una ventina di raccolte fino ad ora, da Mondadori a Terra d’Ulivi, passando per diverse esperienze di edizione, compresi i Taccuini d’Autore manoscritti. Vive a Bologna, dove dopo anni di lavoro in teatro, ora conduce laboratori sulla parola e la visione poetica.

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