“Le fate formiche sono fate molto piccole e silenziose, come formiche, appunto. Vivono con noi, anche se i nostri occhi spesso non le vedono”.

Era il 2018 quando l’autrice coreana Shin Sun-Mi ci aveva regalato Le fate formiche, una favola in cui, a mezzanotte, la febbre sta scendendo. Un bambino si sveglia. La mamma che fino a quel momento l’ha curato, accanto a lui, dorme. Il bambino sente delle vocine provenire dal cuscino. Scopre così le fate-formiche, piccole creature gentili che sono venute a trovare la sua mamma, conosciuta da bambina. Prima di andarsene, lasciano per lei l’anello che lei regalò loro. Al risveglio la mamma troverà il suo bambino guarito e quello strano anello che le ricorda qualcosa… Forse un altro piccolo incantesimo…

Oggi Shin Sun-Mi torna con un altro delicatissimo episodio dotato della qualità artistica e dell’incanto propri di una fiaba: Il regalo delle fate formiche, il mio regalo di Natale, da parte di mio fratello Nicola. Con illustrazioni leggere e dai colori tenui.

Ci sono tutte le cose belle delle feste, in questo albo delicatamente illustrato: le fotografie dei vecchi album di famiglia, i ricordi, i sorrisi, la nostalgia dei bei tempi passati, la possibilità di rivivere alcuni di quei momenti.

Ci sono una nonna che è anche madre, ancora bellissima, una madre che è anche figlia, un figlio che è anche nipote: tre generazioni e un album di fotografie.

Osservando la fotografia della figlia piccola, la nonna rimpiange di essere stata troppo occupata da giovane e di non averle dedicato abbastanza tempo e affetto. Così, il nipote, che ha imparato a rivolgersi alle fate formiche, chiede loro come poter far felice la nonna.

Puntuali come sempre, le fate consegnano al piccolo il loro regalo, un mantello, in apparenza invisibile, in grado di riparare l’amore e il tempo perduti.

La magia avrà inizio a mezzanotte. Sempre a mezzanotte.

S hin Sun-Mi, Il regalo delle fate formiche, Topipittori, Milano, 2024, 36 p.

Shin Sun-Mi si è laureata all’Università di Ulsan e alla Hongik Graduate School, specializzandosi in pittura orientale. Nel 2003 è stata premiata dall’Art Concours of Korea e ha partecipato a mostre nazionali e internazionali quali la Korea-Japan Exhibit (2007), l’International Art Fair in Corea (2008) e lo SCOPE a New York (2009). Nel 2006 ha iniziato a illustrare ed esporre la serie delle Fate formiche, che ha ispirato il primo libro per ragazzi di cui è autrice e illustratrice. Sito web