ALEJANDRA PIZARNIK – Il silenzio

io mi unisco al silenzio

io mi sono unita al silenzio

e mi lascio fare

e mi lascio bere

e mi lascio dire

La lettura collettiva di poesie dedicate al silenzio, nell’incontro pubblico alla Rotonda Foschini del 26 ottobre scorso, è stata piena di emozioni, parole, sguardi introspettivi. Dopo la prima uscita dello speciale (Vedi qui) pubblichiamo un secondo gruppo di poesie lette in quella occasione. Buone letture.

Il mio silenzio

Cadono gli idoli

dall’altare di pietra

e non fanno rumore

il vuoto non fa rumore

gli avevo donato fiato

e aria e amore

rotolano ora come noci

senza frutto

sulle gradinate del tempio

osservo la sconfitta

che chiamavo solitudine

che ora chiamo vittoria

nel tempo che sarà il mio tempo

mi nutrirò del mio silenzio

come fosse l’unico amico

di cui fidarsi

(Maggie – Maria Mancino)

*

Il silenzio si fa musica

Intima necessità,

attenzione empatica,

la gentilezza fa bene all’anima:

riscalda la solitudine.

Si accoccola in un angolo,

germoglia…

il silenzio si fa musica.

Come nel cuore gentile

si annida l’amore

che scioglie le lacrime,

così un gesto gentile

è il primo passo del cammino.

Come il papavero

si apre stropicciato,

gioisce nel sole, diviene onda,

così la cura dell’anima.

(Cecilia Bolzani)

*

I dannati della terra

I dannati della terra danzano

al ritmo battuto dai morti

archi sospesi al nulla

oscurano un profilo di luna

dal cielo bucato dai proiettili

piovono uccelli

piovono urla

le rare lacrime costano troppo ormai

si compie la mattanza

del sangue a terra

resteranno solo ombre

si spengono le lucciole

nello stupore di Dio

(Rita Bonetti)

*

Oltre, ma sempre noi

Sguardo sperso

Non più negli occhi

Ma lungo, verso la

linea dei tetti;

Orizzonte immaginato…

Dolorosa constatazione

Di distanza magnetica.

Ultime pagine del testo,

Fase conclusa…

Si spegne il monitor

Mentre già si avvia

La mente,

Melagrana succosa,

A illuminare l’altrove

Mescolando colori

Scoprendo nuove direzioni

esplorando occasioni in

Ponderati passi

Su versanti ora ardui

Ora lievi eppure nuovi

ma sempre noi.

(Cecilia Bolzani)

*

Prima del verbo, il silenzio

restare in silenzio

ostentare il silenzio

attendere il silenzio

ascoltare il silenzio.

Temere il silenzio

evitare il silenzio

riempire il silenzio

affollare il silenzio

far parlare il silenzio.

Ridurre al il silenzio

rompere il silenzio

squarciare il silenzio

cantare il silenzio…

Alla fine di tutto, il silenzio.

(Anna Rita Boccafogli)

*

Figlie moderne

Figlie moderne

La nuova era delle Telecomunicazioni,

coronarie a dura prova.

Forse un messaggio

renderebbe il sonno

più pacato.

Silenzio assoluto

Utente non raggiungibile

Telefono spento

Brutti pensieri

L’ansia sale.

Minuti,

ore,

istanti interminabili.

Il silenzio fa rumore

Il cuore batte forte

Sempre più forte

La notte è adulta

È quasi l’alba

Affannoso è il crepuscolo

Ancora silenzio

Tutto tace

Cattivi pensieri

infausti presagi

FINALMENTE

Uno Squillo

È lei,

Sospiro liberatorio

GRAZIE A DIO,

Anche questa volta

Posso

Tornare a vivere



(Vincenzo Russo)

*

Lo scrivo

Incarti la mia voce

dentro al tuo silenzio

le mie parole si arrendono

dietro i tuoi occhi di ghiaccio

si incarna l’antica paura

Cerco varianti per farmi ascoltare

grida l’anima che non conosce resa

e mi imbavagli ancora una volta

Sarò inchiostro che scorre

Sarò parola di spada

negli spazi e nel perdono

lo scrivo

(Maggie – Maria Mancino)

*

Ora che piove a tratti

Eppure si può stare dalla parte del silenzio

accudire la stanchezza

custodire il bene ricevuto

e tutto il resto lasciarlo scivolare

come velo di muschio su pietra

verso uno spazio bianco intonso

la notte illumina voci sommesse

disseminate nel buio

a distanza di tenerezza

le sto ad ascoltare

sono i versi che tacciono

ora che piove a tratti

(Rita Bonetti)

*

La parola vuota

La parola vuota

preoccupata

silenziosa, gestuale

la parola regale

legale

speciale

la parola detta male

la parola in più

una parola ancora e poi metto giù.

Parole intrappolate

dalle convenzioni sociali,

parole banali.

La parola immaginata

nel suo corpo, nella sua vita.

La parola incartapecorita

che si sbriciola

che si squama tra le dita.

La parola si libera

viaggia nell’aria e parla ai nostri sogni.

(Pier Luigi Guerrini)

La redazione di “Parole a capo” informa che è possibile inviare proprie poesie all’indirizzo mail: gigiguerrini@gmail.com per una possibile pubblicazione gratuita nella rubrica.