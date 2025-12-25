Parole a capo <br> Sara Orsetti: alcune poesie da «Innamorata & Riflessiva»

Carissime e carissimi che leggete queste poesie, che siete entrati per caso o con decisione in questa pagina, quest’anno l’uscita della rubrica coincide con il Natale. Leggendole, vi accorgerete che molte di queste parole parlano di noi umanità smarrita, della necessità di ricominciare ogni giorno e andare avanti. Al di là di come la si pensi, ci sono ricorrenze del calendario (il Natale è una di quelle) che ci invitano a proseguire il nostro cammino anche se il mare è decisamente mosso. Un augurio a tutte/i voi e buona riflessione. (GPL)

ALLA FINE È TUTTO UN

Alla fine è tutto un

ricominciare e andare avanti,

benedire i piccoli istanti

pregare i santi;

accettare di esser stanchi.

Alla fine è tutto un

andare avanti e ricominciare,

ricominciare ad amare –

lasciarsi andare

alla pace

pur contenendo un mare mosso.

Alla fine è tutto un

lasciarsi guidare

da una colomba e

rinascere dalle ceneri

come una fenice.

*

SE SCENDESSERO GOCCE DI LIBERTÀ DAL CIELO

Se scendessero gocce di libertà dal cielo

io le berrei una per una con la fregola

di chi non aspetta altro nella vita.

Se davvero il cielo facesse questo miracolo,

ci sarebbe probabilmente una sete

smisurata ed universale.

Ma purtroppo, se davvero dovesse succedere

succederebbe soltanto nella mia

ipotesi mentale.

*

SOGNATRICE INCALLITA

Io fumatrice incallita?

No ti sbagli, hai capito male.

Sono una SOGNATRICE INCALLITA!

Ad oggi se ne vedono di fumatori,

forse più dei sognatori.

Ma la differenza è che fumare

fa male, sognare no…

O meglio, anche qui

non bisogna strafare

ma come fa uno a non sognare?

Sono una sognatrice incallita

mi faccio di sogni

e non voglio certo levarmi

questa dipendenza.

*

INNAMORATA E RIFLESSIVA

Innamorata, riflessiva.

Innamorata e riflessiva sulla vita, sull’amore…

Innamorata della vita, dell’amore stesso…

Di ogni suo riflesso

rifletto…

Mi diletto

ad indagare

ad amare,

semplicemente a stare

e rimango nel pensare

nel dilagare

nel suo specchio

in cui amo riflettere

riflettermi per come sono:

innamorata e riflessiva.

Sara Orsetti nasce a Roma sotto il Segno dei Pesci il 22 Febbraio del 2000. Gemella eterozigote, sostiene di aver sempre avuto una natura poetica dentro di sé. Autodidatta, comincia a scrivere poesie per esigenza del suo cuore innamorato. Esordisce nel 2022 con Funghi in Rima, una serie di filastrocche seguite da illustrazioni di sua sorella Giulia, per la Bertoni Editore. Esce nel 2024, sempre per la stessa casa editrice, la sua seconda opera poetica dal titolo Innamorata & Riflessiva.

