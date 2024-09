“Natura è tutto ciò che noi vediamo: il colle, il pomeriggio, lo scoiattolo, l’eclissi, il calabrone. Di più, la natura è il paradiso. Natura è tutto ciò che noi udiamo: il passero, il mare, il tuono, il grillo. Di più, la natura è armonia. Natura è tutto quello che sappiamo senza avere la capacità di dirlo, tanto impotente è la nostra sapienza a confronto della sua semplicità“

(Emily Dickinson)

Io terra sole bimba d’amore

Restami

nel cavo del palmo

addormentato

finché sarà bianca, e

viva

e sola

la voce scura delle mie acque

innocente immota, ingrata

intenta alla pietà fragile

delle rondini d’inverno.

Per dono di me

Se guardando

nei fondali spinati di una pancia ferita

mi nuotassi dentro

seguirei

le briciole del nulla azzurro

a spiare l’amplesso ingordo

di petunie senza veli

là dove la chiave del tempo si perde e

un grappolo di libellule

finge brividi di devozione

sulle strofe incerte delle tue costole

Leggere ortografie

Dovrei sciogliermi

le ciglia

sbottonarmi il mento

cucire sillabe di vento sulla stola

sfiorita del mandorlo

sbiadirmi di silenzio di tempesta

nella cruna dei giorni obbligati al dolore

e porgermi

(conca buia e liscia)

all’attesa attenta dell’assedio labiale

(Dalla silloge “Corpo di vento” – 2018, Controluna Edizioni)

Sarà l’odore gonfio dei chicchi di grano,

o l’arco del covone di paglia

a inchiodare alla pelle dell’olmo

le filastrocche dei greppi,

le preghiere del pane,

le orazioni contro il fuoco sacro

mentre la luna scioglie la luce

e tiene sulla punta delle dita

il cuore piccolo delle anime morte



Non un fruscio

nel cesto del cielo

solo piccoli stracci di parole

portati fra il becco

da una notte di poiana

(un calabrone infrange

gli acini stretti della silene

stese le lenzuola sull’erba

a sbianchire con la guazza)

In perenne assenza di fieno

e di luce d’erba

il bucato strofina l’aria chiara

che dorme fra le grate della sera.

Si consola la spiga di frumento

con le dita sottili dei papaveri

stringendo fra la sua chioma d’alga

i germogli quieti dello scalogno

(Dalla silloge “Il silenzio degli alberi” – 2021, Le Mezzelane)

Ilaria Biondi è laureata in Lingue e Letterature Straniere e Dottore di Ricerca in Letterature Comparate, ha insegnato per diversi anni presso la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I Grado e ha tenuto corsi per adulti in collaborazione con enti locali. Da qualche anno conduce laboratori di lettura e scrittura creativa e poetica per bambini e ragazzi presso scuole di diversi ordini. Si occupa di poesia, traduzione letteraria dal francese e critica della traduzione. Ha a lungo collaborato con blog e riviste cartacee con recensioni e articoli e saggi di approfondimento letterario. Autrice di raccolte poetiche e di libri per bambini, ha all’attivo pubblicazioni in volume e in antologia.

La redazione di “Parole a capo” informa che è possibile inviare proprie poesie all’indirizzo mail: gigiguerrini@gmail.com per una possibile pubblicazione nella rubrica.