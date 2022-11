“Nelle città senza Mare… chissà a chi si rivolge la gente per ritrovare il proprio equilibrio… forse alla Luna…”

(Banana Yoshimoto)

solo dopo

avevo capito

che potevo accendere la luna

senza arrampicarmi

la scala rotta

il vino versato per sbaglio

sulla tovaglia pulita

e un panno umido

per togliere i peccati

attendere l’estate

per cercare i grilli e prendere il sole

non so scrivere poesie

ma ne cerco il senso imperfetto

***

poi presi

la tinozza d’acqua

immergendoci

un giocattolo

a capofitto

come si fa con le sere isolate

dove nemmeno un tram

lascia tracce sull’asfalto

notte liquefatta

in un’altra città

sarebbe uguale

parlerei piano

per non svegliare le rondini

fisserei

la croce verde lampeggiante di una farmacia

per rendermi conto

di un tempo sciolto.

***

in un diagramma ascensionale

mi sono arreso alla fatica

di guardare da fuori

quel che mi è dentro

poi sradica

pulisce

e tratta con i tormenti

addolcendoli

come mangiasse

un filamento di nuvola

secante la luce della luna

ho posato le chiavi di casa

al solito posto di domani

ricordandomi di scrivere questa poesia.

(Poesie tratte da “Partiture di pelle“, Architetti delle parole, 2021)

Mattia Cattaneo è nato a Trescore Balneario (BG) il 31-07-1988, abita a Treviolo ed è laureato in Scienze della comunicazione.

Adora la montagna e la natura. Lavora come assistente educatore presso una cooperativa. Poeta e scrittore, ha pubblicato una trilogia poetica tra il 2016 e il 2018. Tra il 2018 e il 2019 ha pubblicato il romanzo “E le stelle brillano ancora” e “Dove sento il cuore”. Tra il 2021 e il 2022 invece una raccolta di poesie “Partiture di pelle” e il romanzo, edito a settembre, “Tra le onde dei ricordi”. Entrambi editi da Architetti delle Parole, associazione culturale fondata assieme all’amico Carlo Arrigoni col quale fa numerose letture teatrali in tutta la Lombardia e non solo.

Durante la pandemia e il lockdown 2020 ha dato vita al gruppo FB Circolare Poesia volto alla condivisione e lettura poetica , gruppo che conta quasi 1600 membri.

