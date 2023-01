“Ogni evento può essere spremuto, concentrato in una poesia. Ogni fatto contiene in sé una carica che la poesia è pronta e in grado di raccogliere.“

(Wisława Szymborska)

Monolocale

mi disse vieni

entrai

mi prese per mano

e salendo

su una scala a chiocciola in ghisa

mi portò sull’ammezzato

così basso che dovetti chinare il capo

per non toccare la volta

una di quelle volte di antica costruzione

a stella le chiamano quaggiù

e mi sembrò davvero

di essere in cielo

e di poterlo toccare

quando lei fu su di me

e

muovendosi piano

cominciò a sussurrarmi

parole mai più ascoltate

da “POLVERE DI SESSO

e altre (brevi) storie“

(Luca Pensa Editore – 2004)

XXXIV

viaggio insieme

alla delusione di un momento

sotto questa luce lunare

che allunga le ombre

delle chiome degli ulivi

nella sterminata campagna

dove la mia tristezza

è vicina soltanto

alle carcasse delle cicale

schiattate

dopo tanto cantare

da “DI IMMUTATI RESPIRI“

(Luca Pensa Editore – 2006)

XXV

T’ho baciata

Senza neppure sfiorarti

Per godere del tuo sorriso

da “RARE RONDINI A PRIMAVERA

(sempre più gabbiani lontani dal mare)“

(Edizioni i Quaderni del Bardo Edizioni – 2016)

INEDITO (1)

Forte vento di scirocco

Spazzola un paio di grigi

(Forse più)

Mescolandoli nel cielo

Il cielo su di me

Poi la pioggia sferzante

(Non è giorno per la solita scrivania)

Potrei deviare verso Sud

Lasciare l’auto nello sterrato dei pini

Liberarmi della mia giacca di pelle consunta

Mettere sul piatto un vecchio vinile

Regalarmi tre note blues

E perdermi lassù insieme al volo del falco

Sognando un po’ intanto che foglie danzano

INEDITO (2)

a volte penso cose strane

(tra le tante) tipo:

quante cravatte

dio che gran quantità di cravatte

un numero pazzesco di cravatte

tutte le cravatte che ho avuto fin qui

tutte quelle che non ho più

(come tant’altro ormai)

nella smania di liberarmi

dell’inutile e del superfluo

adesso le campane che suonano a mezzogiorno

e il canto estenuante delle ranocchie

s’accordano bene a quel che indosso

(insomma niente di normale)

ma si sa importa come qualunque cosa

si porta in giro nell’altrui incedere

Vito Antonio Conte è nato per caso in uno dei tanti Sud e nonostante tutto e tutti lì sempre torna, spesso sta (anche quando non vorrebbe, ma gli tocca).

La sua scrittura è stata pubblicata (prevalentemente) da Luca Pensa Editore: un paio di romanzi brevi (o racconti lunghi, che dir sii voglia) e una decina di sillogi poetiche.

Suoi scritti sono anche presenti in diverse scritture corali, pubblicate sia in cartaceo che sul web.

La sua ultima pubblicazione è “Perse tra le carte” (Luca Pensa Editore, 2020). D’altro chi vorrà sapere, cercherà.

La rubrica di poesia Parole a capo, curata da Pier Luigi Guerrini, esce regolarmente ogni giovedì mattina su Periscopio.

Per leggere i numeri precedenti clicca[Qui]