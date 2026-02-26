Parole a capo <br> Valentina Di Ludovico: “Danza” e altre poesie

“Non bisogna lasciare che la fatica entri nel cuore. Può darsi che la fatica controlli il tuo corpo, ma fai del tuo cuore una cosa tua.”

(Haruki Murakami)

Rara

La mia malattia è invisibile

Ha un suono melodico

Si infila sotto la pelle

E attende la vita cedere.

Sorrido

Mentre fagocita cuore,

polmoni e cervello

Sorrido

mentre lima le articolazioni

E offusca la vista

E’ una malattia invisibile

La mia.

Silenziosa

Muta

Ma lascia segni irreversibili

Come lama

Sopra il pericardio

Come stelo

Che si stringe in gola.

Sorrido.

*

Pelle

Intatta

E’ questo quello

che vorresti essere?

Una bolla senza crepe

Traslucida e lineare

Intoccabile

Resistente ai lavaggi

Cemento nei crolli.

Invece

Potresti essere

un gesto maldestro

Una maglia ritirata

Colla che impiastra le ali

Solco che si annida nella pelle

E che scuce i nei.

Sì i nei.

Quelle voragini nere

Che hai paura di toccare.

Tu potresti essere questo.

Qualcosa che stinge

E sporca il bianco e il nero.

*

Spugna di piombo

Sono un timido

Con l’aria spavalda

Un trapezista

Con la barra ricurva

Sono un anaffettivo

Con il cuore di spugna

Un ottuso

Con le idee di burro

Un pugile

Con i guantoni di seta

O forse

Sono solo un guerriero

Un guerriero

Con la corazza di cera.

*

Danza

Sperai di rimanere a galla.

Ma capii che dovevo toccare il fondo

Solo da lì avrei potuto darmi lo slancio.

Per rinascere?

No, per ballare.

Valentina Di Ludovico è un tecnico della riabilitazione psichiatrica, vive e a Teramo e lavora nel Centro Salute Mentale di Giulianova. "La Vertigine del tutto" è il suo primo romanzo (Augh Edizioni, 2023) secondo classificato al Premio Letterario nazionale Holden 2023, finalista al Premio letterario Internazionale Charles Dickens, segnalato al Premio letterario Internazionale Mario Luzi e selezionato fra i "200 libri più belli d'Italia" nell'ambito del Concorso Tre colori. "Traiettorie Sommerse" (Affiori, 2024) che ha vinto il Premio letterario nazionale Giovane Holden 2024. "Asimmetrie dei giorni pari" è il suo ultimo romanzo edito da Bertoni.

