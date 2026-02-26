Parole a capo
Valentina Di Ludovico: “Danza” e altre poesie
Parole a capo <br> Valentina Di Ludovico: “Danza” e altre poesie
“Non bisogna lasciare che la fatica entri nel cuore. Può darsi che la fatica controlli il tuo corpo, ma fai del tuo cuore una cosa tua.”
(Haruki Murakami)
Rara
La mia malattia è invisibile
Ha un suono melodico
Si infila sotto la pelle
E attende la vita cedere.
Sorrido
Mentre fagocita cuore,
polmoni e cervello
Sorrido
mentre lima le articolazioni
E offusca la vista
E’ una malattia invisibile
La mia.
Silenziosa
Muta
Ma lascia segni irreversibili
Come lama
Sopra il pericardio
Come stelo
Che si stringe in gola.
Sorrido.
*
Pelle
Intatta
E’ questo quello
che vorresti essere?
Una bolla senza crepe
Traslucida e lineare
Intoccabile
Resistente ai lavaggi
Cemento nei crolli.
Invece
Potresti essere
un gesto maldestro
Una maglia ritirata
Colla che impiastra le ali
Solco che si annida nella pelle
E che scuce i nei.
Sì i nei.
Quelle voragini nere
Che hai paura di toccare.
Tu potresti essere questo.
Qualcosa che stinge
E sporca il bianco e il nero.
*
Spugna di piombo
Sono un timido
Con l’aria spavalda
Un trapezista
Con la barra ricurva
Sono un anaffettivo
Con il cuore di spugna
Un ottuso
Con le idee di burro
Un pugile
Con i guantoni di seta
O forse
Sono solo un guerriero
Un guerriero
Con la corazza di cera.
*
Danza
Sperai di rimanere a galla.
Ma capii che dovevo toccare il fondo
Solo da lì avrei potuto darmi lo slancio.
Per rinascere?
No, per ballare.
Queste poesie sono tratte da “Traiettorie Sommerse” (Affiori Editore, 2024). Ringrazio l’autrice per la condivisione per “Parole a capo”.
Foto di BUI THI da Pixabay
Valentina Di Ludovico è un tecnico della riabilitazione psichiatrica, vive e a Teramo e lavora nel Centro Salute Mentale di Giulianova. “La Vertigine del tutto” è il suo primo romanzo (Augh Edizioni, 2023) secondo classificato al Premio Letterario nazionale Holden 2023, finalista al Premio letterario Internazionale Charles Dickens, segnalato al Premio letterario Internazionale Mario Luzi e selezionato fra i “200 libri più belli d’Italia” nell’ambito del Concorso Tre colori. “Traiettorie Sommerse” (Affiori, 2024) che ha vinto il Premio letterario nazionale Giovane Holden 2024. “Asimmetrie dei giorni pari” è il suo ultimo romanzo edito da Bertoni.
Per rafforzare il sostegno al progetto, invito, nella massima libertà di adesione o meno, a inviare un piccolo contributo all’IBAN: IT75P0538713004000003826665
Lascia un commento