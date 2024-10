“Le parole del silenzio”

Reading di poesia: sabato 26 ottobre, dalle ore 16 alle 18, alla Rotonda Foschini a Ferrara

Ascolta…il silenzio.

E’ un silenzio ondulato,

un silenzio,

dove scivolano valli ed echi

e che inclina le fronti

al suolo.

(Federico García Lorca)

Di letture collettive di poesia, denominate anche reading, come Associazione Culturale Ultimo Rosso ne abbiamo fatte ormai parecchie. In diversi momenti dell’anno. Nel tempo, abbiamo modificato la forma. Da una versione diffusa tra centro e periferia del primo anno nel 2021, abbiamo sperimentato altre modalità, altre locations (diversi punti nel centro città; la Piazza Municipale assieme a gruppi di studenti dell’Istituto Einaudi; agli spazi verdi attorno al bar Paradiso Verde; alla Rotonda Foschini. In collaborazione con il giornale on line “Periscopio”, ARCI Ferrara e il negozio di dischi “Pistelli & Bartolucci”, anche il 26 ottobre prossimo saremo alla Rotonda Foschini dalle ore 16 alle ore 18. Sarà un Reading poetico collettivo aperto a tutti. Chi vorrà leggere una propria poesia, un proprio pensiero potrà farlo!

Il tema conduttore sarà “Il silenzio“. In una realtà quotidiana sempre più rumorosa dove il silenzio è quasi percepito come ingombro imbarazzante, ci incrociamo spesso coi silenzi imperfetti.

Ugo Volli ne mette insieme, ne sovrappone parecchi. “Il vuoto di discorso in una conversazione, la meditazione solitaria, la pausa dell’oratore, la rottura delle categorie comunicative in un’opera poetica che impegna al massimo della tensione il proprio linguaggio, il silenzio ostinato all’interno di una relazione sociale, la regola che proibisce la parola all’interno di grandi comunità monastiche, la pausa di “concentrazione” che un atleta o un attore si prendono prima della loro prova, il rifiuto di un prigioniero, la resistenza passiva di una città, tutti questi sono esempi della politica del silenzio, e della sua molteplicità”.