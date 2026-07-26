Le speranze della Sinistra Laburista

L’ascesa di Andy Burnham alla guida del governo britannico ha riacceso le speranze della sinistra del Partito Laburista, che guarda al nuovo primo ministro come a un possibile punto di svolta dopo anni di tensioni interne e di spostamento verso il centro politico.

Durante la leadership di Keir Starmer, molti esponenti della sinistra laburista avevano criticato l’abbandono di alcune delle tradizionali battaglie del partito, dalla maggiore presenza dello Stato nell’economia agli investimenti nei servizi pubblici, fino al rapporto con i sindacati. La nuova leadership di Burnham viene quindi osservata con grande attenzione, nella speranza che possa inaugurare una stagione più inclusiva e meno conflittuale all’interno del Labour.

Uno dei principali obiettivi della corrente di sinistra è il superamento delle divisioni che hanno segnato il partito negli ultimi anni. Burnham ha più volte dichiarato di voler ricostruire l’unità del Labour e ristabilire un dialogo costruttivo con tutte le sue componenti, comprese quelle che si erano sentite marginalizzate durante la precedente leadership.

Sul piano economico, la sinistra auspica un rafforzamento degli investimenti pubblici, una maggiore tutela dei lavoratori e un ruolo più incisivo dello Stato nei settori strategici.

Pur riconoscendo che Burnham non propone il programma radicale sostenuto negli anni di Jeremy Corbyn, molti vedono in lui un leader più sensibile ai temi della giustizia sociale, della riduzione delle disuguaglianze e del rilancio dei servizi pubblici.

Grande attenzione è rivolta anche ai rapporti con il movimento sindacale. Burnham, forte della sua esperienza amministrativa come sindaco della Grande Manchester, ha costruito negli anni un dialogo costante con le organizzazioni dei lavoratori. La sinistra laburista spera che questo rapporto si traduca in politiche più favorevoli ai diritti dei dipendenti, al rafforzamento della contrattazione collettiva e al miglioramento delle condizioni di lavoro, rafforzi i diritti dei lavoratori.

Resta a casa, salva vite umane – Servizio Sanitario Nazionale (NHS) di Londra, 4 aprile 2020 durante la pandemia (Wikimedia Commons)

Grande attenzione è rivolta anche al futuro del National Health Service (NHS), il sistema sanitario pubblico del Regno Unito. Per molti parlamentari progressisti il sistema sanitario britannico necessita di un piano straordinario di investimenti, accompagnato da un rafforzamento del personale e dalla riduzione delle liste d’attesa. Analoghe aspettative riguardano il rilancio dell’edilizia popolare, il sostegno agli enti locali e una strategia industriale capace di creare occupazione qualificata nelle regioni più colpite dalla deindustrializzazione.

Anche sul piano istituzionale esistono aspettative significative. Burnham è da tempo sostenitore della riforma istituzionale per il decentramento dei poteri e favorire una maggiore autonomia per le amministrazioni locali. La sinistra considera questa impostazione uno strumento per rendere più efficaci le politiche sociali e una maggiore devoluzione delle competenze viene considerata uno strumento per ridurre gli squilibri territoriali e favorire politiche più vicine alle esigenze delle comunità.

Non mancano tuttavia le cautele: il nuovo primo ministro dovrà confrontarsi con una situazione economica complessa, con vincoli di bilancio e con la necessità di mantenere la fiducia dei mercati finanziari. Resta quindi forte la consapevolezza dei limiti entro cui il nuovo esecutivo dovrà operare. La crescita economica ancora debole potrebbe restringere il margine d’azione del governo.

La sfida di Burnham sarà proprio quella di conciliare ambizione riformatrice e responsabilità di governo.

Sul fronte europeo, la sinistra laburista guarda con favore all’orientamento del nuovo primo ministro. Burnham sembra intenzionato a rafforzare la cooperazione con Bruxelles in materia di commercio, sicurezza, ricerca scientifica, transizione energetica e difesa. Molti deputati e dirigenti del partito ritengono che il Regno Unito abbia bisogno di una relazione più stabile con l’Europa per rilanciare la crescita economica, attrarre investimenti e affrontare sfide comuni come la sicurezza energetica, la politica industriale.

La gestione del conflitto a Gaza ha provocato profonde fratture all’interno del Labour. Burnham ha riconosciuto che il partito «non ha gestito nel modo migliore» la crisi di Gaza e. Ha manifestato apertura a un aumento delle pressioni diplomatiche su Israele.

La sinistra laburista auspica che il nuovo governo sostenga con maggiore convinzione il cessate il fuoco permanente, l’incremento degli aiuti umanitari, il pieno rispetto del diritto internazionale e il riconoscimento dello Stato di Palestina nell’ambito della soluzione dei due Stati.

Sul Libano, l’orientamento prevalente appare quello di sostenere ogni iniziativa internazionale volta alla de-escalation del conflitto, rafforzando il ruolo della diplomazia britannica insieme ai partner europei e alle Nazioni Unite.

Su Polymarket la probabilità che lasci Burmham l’incarico entro il 31 dicembre 2026 è intorno al 10%. I mercati finanziari hanno reagito in modo relativamente tranquillo, anche grazie ai messaggi del nuovo primo Ministro di continuità sul rispetto delle regole fiscali. Tuttavia, gli investitori, tuttavia, restano in attesa delle prime decisioni economiche e del bilancio, che saranno il vero banco di prova della sua credibilità.

Cover: Regno Unito, manifestazione del sindacato Unite the Union – foto su licenza Patria Indipendente

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