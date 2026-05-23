Gli spari sopra / Capitalismo criminale
Capitalismo criminale
Capitalismo criminale
dollari, petrolio,
testi sacri e protostoria
ti nutri del sangue dei popoli.
Sei un serpente costrittore
senza cuore
decidi quali vite sono degne
e quali no.
Dall’oriente all’occidente
dal nord al sud
tutti uniti nelle stesse banche
gli imperi sacri scavano le fosse.
Muri, fili spinati, droni
bombe, omicidi mirati
effetti collaterali
giocavano con bambole di pezza.
Schiavi del capitale
cantano le lodi delle loro catene,
ultimi affamati delle briciole
sputano sentenze.
Continuate a credere
nei valori d’occidente
continuate a odiare
chi vi chiedono di odiare.
Dal fiume fino al mare
alla ricerca dell’arma nucleare
macerie sull’umanità
sepolta da un impero criminale.
Vi nascondete dietro a Dio
quando il vostro ego
è superiore al suo
testi sacri e oppio dei popoli.
Guadagno, profitto, schiavitù
un giorno i popoli si uniranno
e spazzeranno via ogni tiranno
nella luce ancor fioca, di uno spettro traballante.
In copertina: immagine di Andrea Stöckel – publicadomainpictures.net
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