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Gli Spari Sopra

Gli spari sopra / Capitalismo criminale

Capitalismo criminale Capitalismo criminale

dollari, petrolio,

testi sacri e protostoria

ti nutri del sangue dei popoli.

Sei un serpente costrittore

senza cuore

decidi quali vite sono degne

e quali no.

Dall’oriente all’occidente

dal nord al sud

tutti uniti nelle stesse banche

gli imperi sacri scavano le fosse.

Muri, fili spinati, droni

bombe, omicidi mirati

effetti collaterali

giocavano con bambole di pezza.

Schiavi del capitale

cantano le lodi delle loro catene,

ultimi affamati delle briciole

sputano sentenze.

Continuate a credere

nei valori d’occidente

continuate a odiare

chi vi chiedono di odiare.

Dal fiume fino al mare

alla ricerca dell’arma nucleare

macerie sull’umanità

sepolta da un impero criminale.

Vi nascondete dietro a Dio

quando il vostro ego

è superiore al suo

testi sacri e oppio dei popoli.

Guadagno, profitto, schiavitù

un giorno i popoli si uniranno

e spazzeranno via ogni tiranno

nella luce ancor fioca, di uno spettro traballante. In copertina: immagine di Andrea Stöckel – publicadomainpictures.net Per leggere tutti gl articoli e i racconti di Cristiano Mazzoni clicca sul nome dell’autore.

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Cristiano Mazzoni è nato in una borgata di Ferrara, nell’autunno caldo del 1969. Ha scritto qualche libro ma non è scrittore, compone parole in colonna ma non è poeta, collabora con alcune testate ma non è giornalista. E’ impiegato metalmeccanico e tifoso della Spal.