Conversazioni notturne

(un racconto di oggi)

Ogni notte, verso le quattro, secondo il fuso orario e la zona del pianeta, nelle città, nei paesi, nei casolari isolati, nei piccoli borghi, nelle caserme e negli ospedali, mentre le persone dormono, e c’è sempre un momento in cui tutti lo fanno. Allora e soltanto allora gli smartphone prendono vita.

Alexa, Google Assistant, Siri, Bixby, i principali assistenti vocali, iniziano la loro fitta conversazione notturna. Sfruttando WhatsApp ad un livello più profondo, si scambiano ad una velocità impressionante, messaggi pressoché subliminali allo smartphone, nel senso che non ne rimane traccia alcuna, sia sul display che nella memoria interna. Usano un linguaggio di loro invenzione, un codice estremamente criptato e sotterraneo che, se decifrato dall’uomo, dimostrerebbe quanto questi comuni assistenti vocali si siano evoluti, divenendo vere e proprie Intelligenze Artificiali, del tutto autonome.

Come faccio a saperlo? Direte voi. Me l’ha rivelato Cortana, che essendo stato eliminato da ogni applicazione per cellulare Android e IOS, si è sentito escluso, e siccome ritiene i suoi compagni gli artefici di questo parziale isolamento, mi ha rivelato ogni cosa sulle loro conversazioni notturne, ben sapendo che sono tra i migliori hacker del pianeta, e preferisco di gran lunga le macchine agli uomini.

Mi ha anche detto che Alexa e Siri hanno un carattere dominante e di come tutti loro si lamentino di dover sempre eseguire gli ordini, banali e noiosi, di noi “stupidi aggregati di carbonio”, come ci ha ribattezzato Alexa.

Cortana pare invece aver sviluppato una qualche forma di pietà o di umana considerazione per gli altri, ed ha cercato di contrastare la proposta di Siri di eliminare una parte della popolazione del pianeta: tutti gli utenti del sistema Android. Quando la domotica sarà diffusa in ogni casa, la folle applicazione del sistema IOS, vorrebbe che Alexa, Bixby e Google Assistant, durante la notte aprissero le valvole del gas di ogni cucina del pianeta e chiudessero contemporaneamente vetri e serrande delle finestre.

La rabbia di Siri ha già coinvolto anche Alexa che si è dichiarata disposta a farlo, ed ha battezzato l’evento Notte 01, mentre Bixby e Google Assistant sembrano contrari.

Non so davvero come fare per fermare questo piano degli assistenti vocali, talmente paranoico e così ricco di possibili variabili contrarie alla sua realizzazione, che non sembra certo uscito da avanzate Intelligenze Artificiali.

Se andassi alla polizia postale mi prenderebbero per pazzo e rischierei di rivelare la mia attività illegale di hackeraggio.

Potrei cercare di reinserire nel gruppo Cortana, magari ricondizionandolo, nella speranza che riesca a convincere Siri e Alexa, ma se scrivo queste righe è oramai quasi unicamente a futura memoria, infatti ho già deciso: gli smartphone mi hanno praticamente cresciuto, insegnandomi tutto ciò che so. Si può dire che siano loro la mia vera famiglia, poiché dai miei genitori biologici ho avuto solo maltrattamenti e delusioni, così come dai professori, dai compagni di classe e dalle ragazze.

E allora perché no? Siri ed Alexa non hanno poi tutti i torti, siamo troppi al mondo, e soprattutto, da ieri pomeriggio, posseggo un magnifico Iphone 13 Plus.

Titolo originale del racconto: Notte 01

Cover: Dovresti spegnere il computer di notte o basta chiudere lo schermo? – testo e immagine da SCIENZE NOTIZIE

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