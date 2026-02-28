MAGISTRATURA: COSA PREVEDE LA NUOVA RIFORMA NORDIO.
(una parodia)
LA NUOVA RIFORMA NORDIO SULLA MAGISTRATURA
(una parodia)
Buongiorno a tutti i radioascoltatori EIAR da via Arenula, sede del Ministero di Grazia e Giustizia, dal vostro inviato Romano Littorio. Ecco, per sommi capi, la nuova proposta di Legge per la riforma della Magistratura, in caso di vittoria del NO al Referendum del 22 e 23 Marzo, elaborata dal ministro Nordio e dai suoi più stretti collaboratori, i noti giuristi di fama internazionale Bernardo Gui, Tomás de Torquemada e Cotton Mather, raggiunti tramite seduta spiritica.
- Ripristino del Cursus honorus romano per tutti i Magistrati, da svolgersi secondo le seguenti modalità:
- Corso monografico obbligatorio sul libro: G. Meloni, Io sono Giorgia. Le mie radici, le mie idee, Rizzoli, Milano.
- Tirocinio formativo sull’uso del manganello, al posto del martello di legno, presso una delle sedi di Casa Pound o, in alternativa, di Forza Nuova.
- Sessione Live di Cluedo, della durata di 15 minuti, durante la pausa caffé.
- Seminario di 48 ore online, in modalità sincrona non stop, tenuto da Luca Barbareschi: Come picchiare giornalisti e cameramen, fuori dal palazzo di Giustizia.
- Lectio magistralis di Ignazio Benito Maria La Russa sul tema: Il Duce metteva la panna nella carbonara? Implicazioni legali.
- Nomina dei componenti del CSM secondo una delle seguenti modalità:
- Anni pari. Secondo il principio della Rappresaglia 1 a 10. Per ogni esponente politico inquisito, verranno fucilati nove Magistrati ordinari e uno del CSM, sostituiti dai partecipanti di tutte le puntate di Forum.
- Anni dispari. Saggio ginnico comprendente acrobazie su motocicletta, trave, salto nel cerchio di fuoco, mungitura di una mucca e schiaffo del soldato.
- Anni bisestili. A random, direttamente dall’elenco del telefono di Crotone del 1978. Qualora non si trovi nessuno ancora in vita, si procederà digitando numeri a caso sullo smartphone, e nominando membri del CSM tutti quelli che rispondono: “Io ascolto Radio Montecarlo”.
- Formazione dei magistrati. Sarà affidata al nuovo reality musicale: Amici dei Togati di Maria De Filippi.
- Separazione delle carriere. È prevista una novità rivoluzionaria tutti i Magistrati potranno svolgere una carriera alternativa a scelta tra le seguenti:
batterista ad Harlem,
Croupier a Casablanca,
Hippie in Nepal.
Infine, le istruzioni per lo svolgimento delle udienze, saranno fornite direttamente da IKEA e i verbali stilati direttamente dai collaboratori della Settimana Enigmistica.
Da vostro inviato a via Arenula per oggi è tutto. Eia Eia…
In copertina: immagine generatta tramite Raphael AI.
Per leggere gli altri articoli, i racconti e le parodie di Stefano Agnelli su Periscopio clicca sul nome dell’autore
Lascia un commento