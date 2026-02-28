Home

MAGISTRATURA: COSA PREVEDE LA NUOVA RIFORMA NORDIO.

(una parodia)

LA NUOVA RIFORMA NORDIO SULLA MAGISTRATURA

(una parodia) Buongiorno a tutti i radioascoltatori EIAR da via Arenula, sede del Ministero di Grazia e Giustizia, dal vostro inviato Romano Littorio. Ecco, per sommi capi, la nuova proposta di Legge per la riforma della Magistratura, in caso di vittoria del NO al Referendum del 22 e 23 Marzo, elaborata dal ministro Nordio e dai suoi più stretti collaboratori, i noti giuristi di fama internazionale Bernardo Gui, Tomás de Torquemada e Cotton Mather, raggiunti tramite seduta spiritica. Ripristino del Cursus honorus romano per tutti i Magistrati, da svolgersi secondo le seguenti modalità: Corso monografico obbligatorio sul libro: G. Meloni, Io sono Giorgia. Le mie radici, le mie idee, Rizzoli, Milano.

Tirocinio formativo sull’uso del manganello, al posto del martello di legno, presso una delle sedi di Casa Pound o, in alternativa, di Forza Nuova.

Sessione Live di Cluedo, della durata di 15 minuti, durante la pausa caffé.

Seminario di 48 ore online, in modalità sincrona non stop, tenuto da Luca Barbareschi: Come picchiare giornalisti e cameramen, fuori dal palazzo di Giustizia.

Lectio magistralis di Ignazio Benito Maria La Russa sul tema: Il Duce metteva la panna nella carbonara? Implicazioni legali. Nomina dei componenti del CSM secondo una delle seguenti modalità: Anni pari. Secondo il principio della Rappresaglia 1 a 10. Per ogni esponente politico inquisito, verranno fucilati nove Magistrati ordinari e uno del CSM, sostituiti dai partecipanti di tutte le puntate di Forum.

Anni dispari. Saggio ginnico comprendente acrobazie su motocicletta, trave, salto nel cerchio di fuoco, mungitura di una mucca e schiaffo del soldato.

Anni bisestili. A random, direttamente dall’elenco del telefono di Crotone del 1978. Qualora non si trovi nessuno ancora in vita, si procederà digitando numeri a caso sullo smartphone, e nominando membri del CSM tutti quelli che rispondono: “Io ascolto Radio Montecarlo”. Formazione dei magistrati. Sarà affidata al nuovo reality musicale: Amici dei Togati di Maria De Filippi. Separazione delle carriere. È prevista una novità rivoluzionaria tutti i Magistrati potranno svolgere una carriera alternativa a scelta tra le seguenti:

batterista ad Harlem,

Croupier a Casablanca,

Hippie in Nepal. Infine, le istruzioni per lo svolgimento delle udienze, saranno fornite direttamente da IKEA e i verbali stilati direttamente dai collaboratori della Settimana Enigmistica. Da vostro inviato a via Arenula per oggi è tutto. Eia Eia… In copertina: immagine generatta tramite Raphael AI. Per leggere gli altri articoli, i racconti e le parodie di Stefano Agnelli su Periscopio clicca sul nome dell’autore

Stefano Agnelli è laureato in Storia Contemporanea, ed insegna materie letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria. Ha pubblicato due raccolte di poesie: “La stagione del sonno fecondo”, Corbo Editore, Ferrara, 2007 e “Turno di notte”, Albatros, Roma, 2011. Ha collaborato con il sito internet Spigolature. Spigoli & Culture, e collabora con la rivista online: Il giornale di Rodafà. Rivista di liturgia del quotidiano.