MAGISTRATURA: COSA PREVEDE LA NUOVA RIFORMA NORDIO.
LA NUOVA RIFORMA NORDIO SULLA MAGISTRATURA
Buongiorno a tutti i radioascoltatori EIAR da via Arenula, sede del Ministero di Grazia e Giustizia, dal vostro inviato Romano Littorio. Ecco, per sommi capi, la nuova proposta di Legge per la riforma della Magistratura, in caso di vittoria del NO al Referendum del 22 e 23 Marzo, elaborata dal ministro Nordio e dai suoi più stretti collaboratori, i noti giuristi di fama internazionale Bernardo Gui, Tomás de Torquemada e Cotton Mather, raggiunti tramite seduta spiritica.

  1. Ripristino del Cursus honorus romano per tutti i Magistrati, da svolgersi secondo le seguenti modalità:
  • Corso monografico obbligatorio sul libro: G. Meloni, Io sono Giorgia. Le mie radici, le mie idee, Rizzoli, Milano.
  • Tirocinio formativo sull’uso del manganello, al posto del martello di legno, presso una delle sedi di Casa Pound o, in alternativa, di Forza Nuova.
  • Sessione Live di Cluedo, della durata di 15 minuti, durante la pausa caffé.
  • Seminario di 48 ore online, in modalità sincrona non stop, tenuto da Luca Barbareschi: Come picchiare giornalisti e cameramen, fuori dal palazzo di Giustizia.
  • Lectio magistralis di Ignazio Benito Maria La Russa sul tema: Il Duce metteva la panna nella carbonara? Implicazioni legali.
  1. Nomina dei componenti del CSM secondo una delle seguenti modalità:
  • Anni pari. Secondo il principio della Rappresaglia 1 a 10. Per ogni esponente politico inquisito, verranno fucilati nove Magistrati ordinari e uno del CSM, sostituiti dai partecipanti di tutte le puntate di Forum.
  • Anni dispari. Saggio ginnico comprendente acrobazie su motocicletta, trave, salto nel cerchio di fuoco, mungitura di una mucca e schiaffo del soldato.
  • Anni bisestili. A random, direttamente dall’elenco del telefono di Crotone del 1978. Qualora non si trovi nessuno ancora in vita, si procederà digitando numeri a caso sullo smartphone, e nominando membri del CSM tutti quelli che rispondono: “Io ascolto Radio Montecarlo”.
  1. Formazione dei magistrati. Sarà affidata al nuovo reality musicale: Amici dei Togati di Maria De Filippi.
  1. Separazione delle carriere. È prevista una novità rivoluzionaria tutti i Magistrati potranno svolgere una carriera alternativa a scelta tra le seguenti:
    batterista ad Harlem,
    Croupier a Casablanca,
    Hippie in Nepal.

Infine, le istruzioni per lo svolgimento delle udienze, saranno fornite direttamente da IKEA e i verbali stilati direttamente dai collaboratori della Settimana Enigmistica.

Da vostro inviato a via Arenula per oggi è tutto. Eia Eia…

In copertina: immagine generatta tramite Raphael AI.

Per leggere gli altri articoli, i racconti e le parodie di Stefano Agnelli  su Periscopio clicca sul nome dell’autore

Stefano Agnelli

Stefano Agnelli è laureato in Storia Contemporanea, ed insegna materie letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria. Ha pubblicato due raccolte di poesie: “La stagione del sonno fecondo”, Corbo Editore, Ferrara, 2007 e “Turno di notte”, Albatros, Roma, 2011. Ha collaborato con il sito internet Spigolature. Spigoli & Culture, e collabora con la rivista online: Il giornale di Rodafà. Rivista di liturgia del quotidiano.

