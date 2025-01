Home

Africa & Danza – Mito, Sogno, Bellezza Opere di Barbara Iori (Bajo)

Dal 25 gennaio al 2 marzo 2025, il Mercato Centro Culturale di Argenta ospita “Africa & Danza – Mito, Sogno, Bellezza”, una straordinaria esposizione di opere di Barbara Iori, in arte Bajo Curata da Studio Archeo900, la mostra Africa & Danza – Mito, Sogno, Bellezza è una celebrazione dell’arte come ponte tra culture, un invito a esplorare la connessione profonda tra uomo e natura, oltre che una riflessione sulla bellezza che ci circonda e che spesso diamo per scontata. Un viaggio visivo ed emotivo nel cuore dell’Africa, dove il mondo animale e umano si incontrano in un’esplosione di energia, grazia e spiritualità. Con una tecnica raffinata e una sensibilità unica, Barbara Iori, in arte Bajo – bolognese, classe 1959 – cattura l’essenza del continente africano, evocando il potere del mito, la leggerezza del sogno e l’energia primordiale della danza. Animali e Danza: un connubio di forza e armonia Le opere di Bajo celebrano l’Africa attraverso una rappresentazione affascinante della sua fauna, accostando i maestosi animali africani a danzatori e danzatrici in movimento. Leoni, elefanti, zebre, giraffe, pantere e altre creature simboliche diventano protagonisti di un dialogo visivo con il corpo umano, incarnando forza, eleganza e vitalità. In questo connubio, gli animali rappresentano lo spirito ancestrale e selvaggio della natura, mentre i danzatori, con i loro movimenti fluidi e ritmici, simboleggiano la connessione profonda tra uomo e terra. La danza diventa così un linguaggio universale che unisce passato e presente, celebrando la vita in tutte le sue forme. Mito, Sogno e Bellezza: una visione poetica dell’Africa Le opere esposte raccontano un’Africa mitica, dove il sogno e la realtà si fondono. Gli animali, con la loro forza simbolica, sono rappresentati come custodi di un mondo che richiama la bellezza originaria e il mistero del continente. Attraverso una tavolozza vibrante e composizioni dinamiche, Bajo trasforma la bellezza naturale dell’Africa in una metafora universale di energia e armonia. Un’esperienza immersiva e coinvolgente La mostra offre al pubblico un’esperienza multisensoriale, immergendolo in un racconto visivo che celebra la biodiversità e la cultura africana. Gli spazi del Mercato Centro Culturale di Argenta diventano così un palcoscenico dove animali e danzatori danzano insieme, creando una narrazione potente e poetica che risuona con tutti gli spettatori. Inaugurazione: 25 gennaio 2024

Finissage: 2 marzo 2025 Per informazioni: Studio Archeo900, Tel. 335.1363928, info@archeo900.com Foto dal sito dell’artista Screenshot

