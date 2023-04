Da North Shields a Ferrara: il percorso travagliato di Sam Fender

I genitori si separano quando Sam Fender ha otto anni: la madre si trasferisce in Scozia, il padre e la sua nuova compagna si prendono cura di lui. Qualche anno più tardi, però, viene allontanato da quella casa per volontà della matrigna e trasloca dalla madre, che nel frattempo è tornata in Inghilterra, a North Shields. Sta di fatto che quest’ultima si ammala di fibromialgia e non riesce più a svolgere il suo lavoro di infermiera. Così, il diciassettenne Sam Fender, che già suona la chitarra e scrive pezzi propri, inizia a svolgere un paio di lavori con cui mette da parte un po’ di soldi per se stesso e per la madre.

Basterebbero queste righe per riassumere le liriche autobiografiche, e spesso tormentate, di Sam Fender. La pressione sociale, l’incertezza e la necessità di trovare il proprio posto nel mondo sono i temi ricorrenti del suo secondo album, Seventeen Going Under, trainato dall’entusiasmante title track e da un’atmosfera in chiaroscuro.

La seconda traccia, ad esempio, è una di quelle cavalcate springsteeniane degli anni ’80 in cui la E Street Band tira dritto fino alla fine, senza variazioni sul tema o improvvisi cambi di direzione. Un pezzo pop-rock che sembra scritto su misura per le voci di Ryan Adams e Brandon Flowers, in cui spicca l’affascinante contrasto tra la leggerezza della melodia e l’inquietudine del testo.

Dentro Getting Started ci sono la freschezza, la rabbia e la voglia di rivalsa dei vent’anni, nonché un sound schietto e trascinante. Insomma, la musica di Sam Fender va dritta al cuore dell’ascoltatore, e sarà un piacere ascoltarla qui a Ferrara, poiché a metà maggio il cantautore inglese farà da spalla all’artista che più di ogni altro l’ha ispirato – sì, è quel concerto lì, quello di cui si parla da circa un anno.