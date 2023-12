“Per Amore del Mio Popolo”.

Incontro su Don Minzoni: a Casa Cini, martedì 12 dicembre, alle ore 18

Poco più di 3 anni fa, il 23 agosto 2020, le tre Associazioni scout Agesci, Masci e Fse hanno inviato al Vescovo di Ravenna la richiesta di avviare il Processo Diocesano per la beatificazione di don Giovanni Minzoni, per risconoscerne la testimonianza esemplare di vita cristiana, di coraggio e coerenza, da presentare in particolare alle giovani generazioni. Nella richiesta veniva sottolineato che fin dal giorno del suo barbaro assassinio, per l’effetto del suo impegno di sacerdote, gli Scout italiani ne hanno custodito la memoria in modo ininterrotto. Una testimonianza che supera i confini della realtà scout e assume grande importanza per richiamare, specialmente i giovani, ai valori della fede cristiana, della libertà e della tolleranza tra i popoli.

E’ quindi iniziato a febbraio 2022 il percorso per la beatificazione di don Giovanni Minzoni in quanto la richiesta delle Associazioni scout e della Parrocchia di Argenta è stata condivisa dalla Diocesi di Ravenna-Cervia. Nei mesi scorsi il Comune di Argenta ha istituito il Comitato per il Centenario della morte di don Minzoni e molte iniziative sono state messe in campo in collaborazione con realtà culturali e associative: convegni storici, concerti, film e altro ancora. Sono stati molti i gruppi Agesci, FSE e Masci che in tutta Italia hanno realizzato iniziative anche in collaborazione con altre associazioni (ad esempio ANPI, CNGEI, cooperative …) per ricordare don Minzoni e per rendere attuale la sua testimonianza.

A Ferrara le Associazioni scout hanno fortemente collaborato con l’Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro e con ConfCooperative per promuovere un incontro che si svolgerà il 12 dicembre alle 18 a Casa Cini. L’iniziativa, con il patrocinio della Provincia di Ferrara, del Comune di Argenta e del Comune di Ferrara, affronterà il tema dell’opera svolta da don Minzoni per promuovere la cultura cooperativa.

Sono previsti gli interventi di don Francesco Viali, che traccerà una breve biografia di don Giovanni Minzoni, del prof. Stefano Zamagni, che parlerà dell’attualità della cooperazione, di Giuseppe Tagliavia della segreteria provinciale CISL, che porterà un contributo a nome dei sindacati confederali, e la testimonianza di due cooperative ferraresi, “Il Germoglio” e “Azioni”. Le conclusioni saranno affidate al Vescovo di Ferrara mons. Giancarlo Perego.

Rendere vivo il ricordo di don Minzoni anche sotto questi aspetti potrà contribuire a far conoscere, apprezzare e attualizzare la sua testimonianza.

Chiara Sapigni

Masci (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) – comunità di Ferrara a nome degli organizzatori