Arriva Natale, i libri sotto l’albero sono la sorpresa più bella. E in questo periodo (ma non solo), “Tutto è possibile”, anche che un lupo e una pecora, nemici da sempre, si uniscano per realizzare un sogno. Giulia Belloni ci racconta questo miracolo, in un libro edito da Kite.

Non tutte le pecore sono uguali. La nostra non ha paura di nulla e un giorno propone al lupo, suo timido amico, di costruire una macchina volante. Certi sogni possono sembrare impossibili da realizzare, però è anche vero che ci sono poche pecore coraggiose e pochi lupi incerti, e che nella vita, comunque, non si sa mai. In fondo volare è un po’ come sognare, prima di tutto bisogna saper staccare i piedi da terra. Poi si vede.

“Tutto è possibile”, scritto da Giulia Belloni e illustrato da Marco Trevisan, edito da Kite, ha tanti messaggi che ci piacciono. Perché siamo sognatori e ammiratori dell’utopia. Noi adepti del “se puoi sognarlo, puoi farlo” amiamo queste storie.

Il viaggio di questo delicato albo aiuta i piccoli (e i grandi) lettori a comprendere che anche i sogni che sembrano impossibili possono, invece, realizzarsi nella vita, basta crederci e perseverare. Ma soprattutto spiega che collaborando e condividendo il proprio tempo e le proprie esperienze con gli amici (ma anche i nemici di sempre che si uniscano per realizzare un sogno), si possono raggiungere gli obiettivi più facilmente, anche divertendosi. Liberi di scegliere di vedere le cose da vicino o da lontano. Liberi di osare.

Un viaggio che esalta le idee e l’impegno, un viaggio oltre i propri limiti, alla ricerca della libertà. Verso i desideri, senza dubbi o paure.

Un albo ricco di speranza, perché chi sogna impara a volare.

Giulia Belloni, Marco Trevisan (illustratore), Tutto è possibile, Kite edizioni, Padova, 2021, 32 p.