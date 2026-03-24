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Parole e figure / Il Viaggio pericoloso

Esce per la prima volta in Italia un gioiello artistico e letterario del 1977. “Il Viaggio pericoloso” è l’ultimo albo illustrato di Tove Jansson sulla magica Valle dei Mumin

Sola e annoiata in un caldo giorno d’estate, Susanna sogna di vivere pericoli e avventure, quando si ritrova in mano un paio di occhiali e se li mette. Di colpo è catapultata in un viaggio attraverso una foresta di mangrovie, un vulcano in eruzione, una tempesta di ghiaccio… Ma nella fuga a lei si uniscono nuovi amici, mentre alla paura subentra il gusto della scoperta, della libertà, della condivisione.

E se il mondo intorno a lei è diventato una minaccia, c’è una valle magnifica, popolata da una comunità variopinta e curiosa, che accoglie con gioia ogni nuovo arrivato.

Nel buio più profondo, ci sono sempre una luce e una speranza. Una via di uscita.

Un libro in rima, divertente e originale, perdendosi nel verde.

D’altra parte, ci piacciono davvero questi Mumin. Li abbiamo già incontrati.

Tove Jansson (1914-2001)

Padre scultore e madre illustratrice, cresce tra una vivace casa-atelier di Helsinki e un solitario e avventuroso isolotto dell’arcipelago finlandese. Il mondo d’arte e fantasia dell’infanzia nutre la sua vocazione di pittrice, vignettista e scrittrice e le ispira la serie di libri sui Mumin, oggi un classico di culto noto e amato in tutto il mondo. Con lo stesso spirito, ironico e poetico, acuto e dissacrante, si è rivolta anche agli adulti.

Tove Jansson, Il viaggio pericoloso, Traduzione di Laura Cangemi, Iperborea (collana I Miniborei), Milano, 2026, 32 p.

IL MONDO DI TOVE

Dal 20 marzo è disponibile sulle principali piattaforme audio gratuite TOVE. Vita e opere di Tove Jansson,un podcast in quattro episodi dedicato alla scrittrice, illustratrice e artista finlandese. È scritto e realizzato da Laura Pezzino, prodotto da Iperborea e cofinanziato dall’Unione Europea. Intervengono: Emilia Lodigiani, Francesca Mignemi, Sara Poma, Luca Scarlini, Emilio Varrà e Noemi Vola. Sound designer: Paolo Corleoni.

“La storia di Tove Jansson, una persona che nella vita ha amato soprattutto  creare e costruire, è una storia di trame, di disegni, di madri, di eredità, di nonne e di nipoti”. Laura Pezzino

Immagini ufficio stampa Iperborea

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Simonetta Sandri

E’ nata a Ferrara e, dopo gli ultimi anni passati a Mosca, attualmente vive e lavora a Roma. Giornalista pubblicista dal 2016, ha conseguito il Master di Giornalismo presso l’Ecole Supérieure de Journalisme de Paris, frequentato il corso di giornalismo cinematografico della Scuola di Cinema Immagina di Firenze, curato da Giovanni Bogani, e il corso di sceneggiatura cinematografica della Scuola Holden di Torino, curato da Sara Benedetti. Ha collaborato con le riviste “BioEcoGeo”, “Mag O” della Scuola di Scrittura Omero di Roma, “Mosca Oggi” e con i siti eniday.com/eni.com; ha tradotto dal francese, per Curcio Editore, La “Bella e la Bestia”, nella versione originaria di Gabrielle-Suzanne de Villeneuve. Appassionata di cinema e letteratura per l’infanzia, collabora anche con “Meer”. Ha fatto parte della giuria professionale e popolare di vari festival italiani di cortometraggi (Sedicicorto International Film Festival, Ferrara Film Corto Festival ‘Ambiente è Musica’, Roma Film Corto Festival), è vicepresidente di Ferrara Film Commission e segue la comunicazione del Ferrara Film Corto Festival ‘Ambiente è Musica’. Coltiva la passione per la fotografia, scoperta durante i numerosi viaggi. Da Algeria, Mali, Libia, Congo, Belgio, Francia e Russia, dove ha lavorato e vissuto, ha tratto ispirazione, così come oggi da Roma.

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