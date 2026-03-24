Parole e figure / Il Viaggio pericoloso

Esce per la prima volta in Italia un gioiello artistico e letterario del 1977. “Il Viaggio pericoloso” è l’ultimo albo illustrato di Tove Jansson sulla magica Valle dei Mumin

Sola e annoiata in un caldo giorno d’estate, Susanna sogna di vivere pericoli e avventure, quando si ritrova in mano un paio di occhiali e se li mette. Di colpo è catapultata in un viaggio attraverso una foresta di mangrovie, un vulcano in eruzione, una tempesta di ghiaccio… Ma nella fuga a lei si uniscono nuovi amici, mentre alla paura subentra il gusto della scoperta, della libertà, della condivisione.

E se il mondo intorno a lei è diventato una minaccia, c’è una valle magnifica, popolata da una comunità variopinta e curiosa, che accoglie con gioia ogni nuovo arrivato.

Nel buio più profondo, ci sono sempre una luce e una speranza. Una via di uscita.

Un libro in rima, divertente e originale, perdendosi nel verde.

D’altra parte, ci piacciono davvero questi Mumin. Li abbiamo già incontrati.

Tove Jansson (1914-2001)

Padre scultore e madre illustratrice, cresce tra una vivace casa-atelier di Helsinki e un solitario e avventuroso isolotto dell’arcipelago finlandese. Il mondo d’arte e fantasia dell’infanzia nutre la sua vocazione di pittrice, vignettista e scrittrice e le ispira la serie di libri sui Mumin, oggi un classico di culto noto e amato in tutto il mondo. Con lo stesso spirito, ironico e poetico, acuto e dissacrante, si è rivolta anche agli adulti.

Tove Jansson, Il viaggio pericoloso, Traduzione di Laura Cangemi, Iperborea (collana I Miniborei), Milano, 2026, 32 p.

IL MONDO DI TOVE

Dal 20 marzo è disponibile sulle principali piattaforme audio gratuite TOVE. Vita e opere di Tove Jansson,un podcast in quattro episodi dedicato alla scrittrice, illustratrice e artista finlandese. È scritto e realizzato da Laura Pezzino, prodotto da Iperborea e cofinanziato dall’Unione Europea. Intervengono: Emilia Lodigiani, Francesca Mignemi, Sara Poma, Luca Scarlini, Emilio Varrà e Noemi Vola. Sound designer: Paolo Corleoni.

“La storia di Tove Jansson, una persona che nella vita ha amato soprattutto creare e costruire, è una storia di trame, di disegni, di madri, di eredità, di nonne e di nipoti”. Laura Pezzino

Immagini ufficio stampa Iperborea

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