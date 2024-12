“Un mondo senza letteratura si trasformerebbe in un mondo senza desideri né ideali né disobbedienza, un mondo di automi privati di ciò che rende umano un essere umano: la capacità di uscire da se stessi e trasformarsi in un altro, in altri, modellati dall’argilla dei nostri sogni“.

(Mario Vargas Llosa)

LUNA PERDUTA



Ieri notte ho perso la Luna.

Era la Luna piena di luglio,

in Capricorno congiunta a Plutone.

Non era una Luna da fotografare

per questo se n’è andata –

troppo severa e austera

disperatamente vera –

consapevole come pochi

del mondo che soccombe,

del tempo che scompare.

Così se ne è andata esule

perduta nei giorni perduti –

nascosta nel pozzo dello spirito

dove risuona il silenzio abissale –

sulle tracce di una stella caduta

e il muto rimpianto di risate,

tra i gelsomini notturni

esplosi dai cespugli della memoria,

di pallide visioni nel giardino

che non so come fare

a disegnare.

*

RICERCA



Un angelo è caduto in mare

e nessuno se n’è accorto,

mentre riflesso rotea piano

un rosso sole distorto.

E ti chiedi se questa vita

sia la replica

di un mostruoso inganno,

oppure una speranza immane

quando abbiamo perduto ogni speranza.

Poi vorresti svelare il mistero

nei muti corridoi della notte

mentre varchi la soglia del sonno,

eppure sai di vegliare

negli interstizi scovati

dai puri occhi dei gatti

nelle parole ormai spente

dagli avvolgibili abbassati

e nelle oasi della sete

col tuo vestito bianco

sempre da stirare.

E il sole resta sommerso

ancora sanguinante,

e tu cerchi in ogni angolo la sua voce

sullo sfondo di questo cielo terso,

nel cosmo di cenere e sabbia.

*

A CENTO SECONDI DALLA MEZZANOTTE

Sembra non sia successo niente,

questa sera, davanti al mare.

Tutto come sempre.

Tutto tranquillo, stranamente eterno.

Come sempre il sole tramonta –

una magia che ormai non ci sconvolge

e la spada di luce va sfumando

nel canto sempre uguale e sempre nuovo

dell’onda che ritorna.

E Dio resta sempre lì

in mezzo a una natura confortante,

che dicono creata per amore…

Eppure, manca poco al disastro –

appena cento secondi alla mezzanotte –

La Terra sta per collassare

travolta da una vampa di calore.

La credevamo un caso o un miracolo,

ma non ci era mai stata consegnata.

L’Apocalisse era già scritta,

ma è tutta nostra la colpa

se i ghiacciai si sciolgono

e il mare sta avanzando.

Se i pesci e gli uccelli piangono

e anche Dio piange con loro.

*

A JEAN JAURÈS A Jean Jaurès

che non voleva la guerra

e morì in piazza urlando

contro le torce accese dei nazionalismi –

ora che la guerra è di nuovo qui

con gli eserciti veri e i morti per strada

e sempre più profughi in fuga.

Pensare che credevamo di esserne fuori,

mentre distruggevamo il mondo in altri modi –

e pare non sia servita a nulla

nemmeno la terribile pandemia.

Così la GUERRA si traveste da GUERRA

nel carnevale impazzito di chi non vuole sapere –

mentre si attende inutilmente una tregua,

tra le macerie di un mondo sbagliato

pronto a saltare in aria.

Mentre le stelle

stanno ancora a guardare.

*

PAX MARINA Un mare in salita:

mare di droni galleggianti

mare di gocce e stracci

e inutili plastiche

difficili da smaltire

come la guerra in corso,

mare del sogno permanente

o della dissoluzione –

Propizio è attraversare la grande acqua,

dice la saggia sentenza –

e tu soltanto sai cosa vuol dire –

mare di profughi in fuga

con diritto di asilo

temporaneo ed eterno –

in attesa della pace

e del mare universale

di tutti e di ciascuno…

Senza confini.

Giusy Frisina viene dalla Magna Grecia ma vive a Firenze, dove ha insegnato Filosofia. Ha scritto articoli e racconti nella rivista online Domani Arcoiris TV diretta da Maurizio Chierici, ma ha sempre avuto la passione della poesia. I suoi testi sono presenti nel blog Alla volta di Leucade, diretto da Nazario Pardini, sul sito “La Recherche” e in diverse antologie poetiche. Ha pubblicato le seguenti raccolte: Il canto del desiderio (Edarc,2013), dedicata al cantautore-poeta Leonard Cohen, Onde interne (ilmiolibro, 2013), Dove finisce l’amore (Teseo, 2015), Percorsi effimeri (Aracne, 2016), prima classificata al XIV Premio Internazionale “Voci-Città di Roma, Profughi per sempre (Blu di Prussia, 2019), Sul confine (Blu di Prussia, 2020). Ha inoltre pubblicato un testo teatrale dal titolo: “Il sogno di Marsilio a Firenze” (Aracne, 2016). Nel 2024, per l’Edizione Setteponti è uscita la sua ultima fatica “Luna perduta“.

