L’egemonia del ribelle.

Letteratura, pensiero critico e intelligenza artificiale

Da anni il dibattito pubblico italiano sembra ruotare attorno a questa semplice parolina: egemonia. Chi ce l’ha, chi l’ha perduta, chi la reclama come un vessillo identitario. Eppure, a ben guardare, questa ossessione dice più delle nostre paure che della realtà culturale.

L’egemonia, così come viene agitata nel discorso pubblico, è spesso un alibi: un modo elegante per non confrontarsi con la complessità del pensiero, per non ammettere che la cultura non è mai stata il prodotto di un blocco monolitico, ma il risultato di tensioni, deviazioni, eresie.

Ma a tale proposito vorremmo ricordare che è sempre esistita e, per fortuna, esiste una figura che sfugge a questa logica binaria, e che la letteratura e la filosofia del Novecento hanno descritto con sorprendente lucidità: il ribelle.

Nel Trattato del ribelle scritto nel dopoguerra da Ernst Jünger viene tratteggiato un tipo umano che non si lascia catturare né dalla rivoluzione né dalla reazione.

È un individuo che difende la propria interiorità contro ogni suggestione totalitaria: politica, tecnologica, ideologica. Un “guastatore” di sistemi, un uomo che non si lascia definire da nessuna appartenenza.

La cosa sorprendente è che questa figura entra in risonanza con pensatori lontanissimi da Jünger: Chiaromonte, Gramsci, Camus, Pasolini. Tutti questi autori, in modi diversi, hanno intuito che il pensiero vivo nasce sempre in una zona di libertà che non coincide con nessuna ideologia. Il ribelle è l’anti‑egemonico per eccellenza: non perché rifiuti il potere, ma perché rifiuta la semplificazione.

La letteratura poi è il luogo dove questa figura emerge con più chiarezza, spesso prima ancora che la filosofia la definisca.

Un esempio recente è rappresentato dal romanzo La porta dell’alba di William Sloane (Adelphi, 2026): un romanzo in cui la hybris tecnoscientifica – oggi incarnata tanto dalla tecno‑destra libertaria quanto da certo progressismo tecnocratico – si scontra con la paura di compromettere la nostra essenza umana. Sloane non prende posizione per un campo o per l’altro: mostra la tensione, il punto in cui l’umano rischia di essere ridotto a funzione e annullato. È lì che nasce il ribelle.



La macchina creata dal professor Julian Blair nel romanzo di Sloane è come il Frankenstein di Mary Shelley, che sfugge al controllo del suo creatore oppure è simile a quei personaggi di Philip K. Dick, che vivono in mondi dove la realtà è manipolata e l’unica ribellione possibile è la fedeltà alla propria percezione.

Questi personaggi non appartengono propriamente a una data ideologia: sono figure che ricordano che la cultura non è un recinto ma un campo aperto di tensioni così come lo è la scienza, la letteratura, il pensiero, l’immaginazione.

Oggi questa tensione si ripropone e si avverte nel dibattito sull’Intelligenza Artificiale (IA). Da un lato c’è la promessa tecnoscientifica di efficienza, ottimizzazione, controllo. Dall’altro la paura di perdere ciò che ci rende umani: ambiguità, lentezza, immaginazione, errore.

Gli schieramenti, però, non sono più quelli tradizionali: rivoluzionari contro reazionari; sinistra contro destra. Anzi spesso la destra tecno‑libertaria e la sinistra tecnocratica condividono la medesima “fede” nel progresso algoritmico e, allo stesso modo, la destra identitaria e la sinistra umanista sono attraversate dalle medesime inquietudini e diffidenze.

È un terreno dunque dove le categorie saltano, dove le appartenenze si confondono. Ed è proprio qui che la figura del ribelle torna utile.

Il ribelle dell’era dell’IA non è il luddista che rompe le macchine, né il fanatico che le idolatra. È colui che difende la complessità dell’umano contro ogni riduzione – sia essa algoritmica o ideologica. È colui che non si lascia sedurre né dalla retorica del “tutto è possibile” né da quella del “tutto è perduto”. È colui che mantiene aperto lo spazio del dubbio, dell’immaginazione, dell’imprevisto.

Forse, allora, la domanda non è più “chi possiede l’egemonia culturale?”, ma “chi ha il coraggio di pensare senza chiedere l’autorizzazione?”.

La cultura non è un territorio da conquistare, ma un… bosco da attraversare.

E il ribelle è colui che lo attraversa fuori dai sentieri tracciati e oltre gli stessi confini segnati sulle carte.

Per concludere l’unica egemonia culturale che meriti questo nome è quella esercitata dal pensiero libero, non allineato, capace di resistere alla tentazione di ridurre l’umano a schema.

Il ribelle è il suo interprete: non un eroe, ma un guardiano della complessità.

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