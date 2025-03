La stoffa delle donne

Carmen Mondragón, conosciuta anche come Nahui Olin (Tacubaya, 8 luglio 1893 – Città del Messico, 23 gennaio 1978), è stata una pittrice, poetessa e modella messicana.

Mi presento: sono Caterina e ho pensato di creare una rubrica (su Periscopio a partire da aprile 2025, n.d.r.) per far conoscere al maggior numero di persone possibile le “storie” di figure femminili , famose o sconosciute, che hanno suscitato il mio interesse e stimolato la mia curiosità e creatività.

Marta Abba (Milano, 25 giugno 1900 – Milano, 24 giugno 1988) è stata un’attrice italiana.

Si tratta spesso di donne che inizialmente si distinguono perché dotate di una bellezza fuori del comune impreziosita da intelligenza, inventiva, creatività, talento e sostenuta da un carattere forte ed indomabile.

Il più delle volte però il loro destino esita tragicamente e le loro straordinarie doti se per un verso sono inizialmente fonte di successo e fortuna per l’altro divengono poi causa di sventura ed indicibili sofferenze.

Donne libere, consapevoli del proprio valore e potenziale, pioniere coraggiose e depositarie di fondamentali insegnamenti, oggi più che mai preziosi.

Per rendere omaggio alla loro vita, ho scelto di accostare al racconto delle loro storie tanto travagliate quanto coinvolgenti l’immagine di un “manufatto” che dia al lettore la possibilità di coglierne al meglio l’essenza stessa.

Si tratta, nello specifico, di lavori eseguiti su vecchi tessuti di cotone, canapa o lino meglio se ingialliti dal tempo. Partendo dall’osservazione della foto della protagonista, magicamente si attiva in me una sorta di comunicazione empatica, che di volta in volta mi ispira la creazione di un “quadrito” in stile messicano, per illustrare e tramandare le loro esperienze di vita.

Tutti o quasi i materiali usati vengono scovati nei mercatini di robivecchi in diverse città italiane, e consistono in pizzi, passamanerie, bottoni, merletti e quanto altro riesca a stimolare la mia fantasia.

E così, come per incanto, si origina un forte connubio tra passato e presente, un ponte ideale tra le loro creazioni giunte fino ai giorni nostri “a miracol mostrare” e le mie creazioni ad esse ispirate.

In copertina: Caterina Orsoni, tecnica mista, particolare: dedicato a Lucia Anna Joyce (Trieste, 26 luglio 1907 – Northampton, 12 dicembre 1982).