Questa è mancato Paolo Micalizzi, amico, socio e collaboratore del CDS, critico e storico del cinema.

Per ricordatlo riporto un breve riassunto della sua intensa attività, ripreso da “Ferrara e il suo Petrolchimico, volume 2°” del 2019 (pag. 506).

Recentemente Paolo era anche Responsabile del “Centro Documentazione Studi e Ricerche Cinema Ferrarese”.

Paolo Micalizzi, Giornalista, critico e storico del cinema.

Nato a Reggio Calabria nel 1938 viene assunto dallo Stabilimento Montecatini di Ferrara il 1° maggio 1959, svolgendo il compito, come diplomato in chimica, di assistente tecnico al Centro Ricerche nel settore della polimerizzazione e successivamente di assistente tecnico del Vice Direttore. Dal marzo 1969, entrato a far parte della Funzione Personale ha sviluppato attività di Relazioni Pubbliche per la Scuola Aziendale e per la Direzione dello Stabilimento organizzando iniziative culturali di P.R. ma anche per il Dopolavoro di cui è stato Presidente per una decina di anni e per l’Intercircoli aziendali che ha anche presieduto.

Per la Direzione, in modo particolare, ha curato anche le visite scolaresche e delle Autorità allo Stabilimento, i rapporti con la Stampa. È stato anche per un anno a Milano a curare il “Notiziario per il Personale” per lo Stabilimento di Ferrara e per altri di DIPE. Appassionato di giornalismo e di cinema sin dal periodo in cui viveva a Reggio Calabria, giunto a Ferrara ha iniziato a collaborare, dal 1959 e per circa un anno, come critico cinematografico del Quotidiano “Gazzetta Padana”, attività che poi nel tempo ha svolto anche per periodici specializzati nazionali: una decina, tra cui Giornale dello Spettacolo, Cinema d’Oggi, Cineclub (di cui è stato Direttore per 3 anni), Cinema International (di cui è stato Corrispondente per l’Italia).

Oggi, collabora con “Il Resto del Carlino” (ha iniziato nel 1969), tiene una Rubrica di cinema su “La Voce di Ferrara e Comacchio” ed è Direttore della Rivista online “Carte di Cinema”. Ha pubblicato una quindicina di libri sul Cinema ferrarese e sui suoi Autori, tra cui “Al di là e al di qua delle nuvole. Ferrara nel cinema”, “Là dove scende il fiume. Il Po e il cinema”, “L’Orlando furioso nel cinema italiano”, “Autori Fedic alla ribalta” (2 volumi) e monografie su Florestano Vancini, Gianfranco Mingozzi, Antonio Sturla, Massimo Sani, Ezio Pecora, Renzo Ragazzi. L’ultimo libro è “Giorgio Ferroni/Calvin Jackson Padget: dai documentari ai film di genere ed ai western spaghetti”. Ha avuto a Ferrara, il Premio della Camera di Commercio (1994), il Premio Stampa alla carriera (2009) ed il Premio Carlo Rambaldi.

Negli ultimi tre anni ha ricevuto alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, tre importanti Premi della critica. Ed in questa importante Mostra organizza da 25 anni il Premio Fedic e da 23 il Forum Fedic.

Una intervista di Paolo Micalizzi sulla sua attività di critico cinematografico e di appassionato di cinema.

