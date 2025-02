DAVIDE E IL MOSTRO

Un vero amico è sempre vero, anche se è immaginario.

Nell’ambito di R.ACCOLTO, programma culturale organizzato dalla Cooperativa Integrazione Lavoro al Fienile di Baura, sabato 22 febbraio alle 16.30 verrà proiettato il documentario DAVIDE E IL MOSTRO, regia di Francesco Squillace.

Nel 2024 ha ricevuto selezione ufficiale al festival “Visioni dal mondo” e all’ “International Festival Reflection of Disability in Art”, e da poco ha ricevuto selezione ufficiale per il festival “Los Angeles – Italia”, il festival di Los Angeles dedicato al cinema italiano che si terrà al Chinese Theatre di Hollywood, il prestigioso teatro dove si svolge la cerimonia di consegna degli Oscar.

Racconta la storia di Davide, oggi trentenne, a cui da bambino è stata diagnosticata la Sindrome di Asperger (autismo ad alto funzionamento).

Davide non riusciva a comunicare con gli altri bambini e ha vissuto molte difficoltà, finché non ha preso per la prima volta in mano una matita. Da quel momento la sua vita è cambiata: il disegno è diventato la sua forma di comunicazione con il mondo.

A quattordici anni ha creato il suo alter-ego con le sembianze di un mostro nero e peloso, Patatone, che non riesce ad avere amici perché tutti si soffermano sul suo aspetto senza prendersi il tempo di scoprire il suo carattere gentile.

“Davide e il mostro” è il racconto della parabola di crescita e di formazione di Davide, l’esperienza dei suoi genitori e la loro reazione alla diagnosi, l’amicizia vera (anche se immaginaria) tra Davide e il “suo” mostro; si avvale delle testimonianze dei familiari, degli insegnanti che lo hanno seguito nella pubblicazione di tre libri di illustrazioni, del suo editore, di una psicologa specializzata in autismo, del Presidente dell’Associazione con cui Davide collabora da anni.

Il mostro del titolo è Patatone, ma è anche come Davide a tratti ha visto se stesso, come spesso la società vede i diversi; ma soprattutto, è il tramite attraverso cui Davide riesce da anni a raccontare se stesso.

Il docufilm racconta una storia individuale ma aspira a rappresentare un concetto in cui tanti si possano riconoscere: credere nelle persone e non giudicarle, guardare oltre alle etichette imposte. Perché alla fine è solo questo che, nei rapporti, può fare la differenza.

Davide sul divano

Queste le parole con cui Davide si presenta:

“Nasco a Milano l’11 giugno del 1993. A 2 anni ho visto “Biancaneve e i sette nani”, un cartone Disney del 1937 e ho preso un elenco telefonico per imitare la strega cattiva quando prepara la pozione per avvelenare la mela. A quattro anni sapevo già disegnare molto bene. Disegnavo Paperino e altri animali. Nel 2002 sono andato in un centro estivo organizzato dalla Comuna Baires, facevo teatro e ho preparato due spettacoli: “La scuola” e “Il tesoro e i vampiri”. Nel 2005 ho cominciato a disegnare il primo personaggio della mia fantasia, l’asinello Alberto con tutti gli altri suoi amici, che erano: Pixie il maialino, Bruto il gatto, Tina la gallina. Poi con il mio amico Ricardo ho disegnato e doppiato il primo cartone “Lillo lava i piatti”, lui faceva il papà e io facevo Lillo. Nei primi mesi del 2008 ho ideato il primo cortometraggio “Mini Hulk” e ho interpretato Davide Stilton che viene disturbato da un malvagio scienziato più vecchio di lui che lo trasforma in un mostro verde e viscido che semina il terrore per Milano. Sempre nel 2008 creo un nuovo personaggio, un mostro nero e peloso e lo chiamo Patatone, al quale mi piace prestare la mia voce.”

Informazioni

Guarda il trailer di Davide e il mostro:

La proiezione si svolgerà al Fienile di Baura (Via Raffanello 79, Baura – Ferrara) con la presenza del regista che, a seguire, si fermerà per una conversazione con il pubblico.

Ingresso libero con prenotazione compilando il modulo di partecipazione (anche da qui: https://forms.gle/FjS9yuQtoNqoAm7a9) o scrivendo a info.lstferrara@gmail.com

A chi è interessato si chiede la cortesia di essere puntuale perché il regista dovrà rientrare a Milano in serata.

INFORMAZIONI SPECIFICHE

Titolo: DAVIDE E IL MOSTRO

Anno di produzione: 2024

Paese: Italia

Durata: 60 minuti

Genere: Documentario biografico

Produzione: Tartarulla

Girato interamente a Milano, con il supporto di Lombardia Film Commission

CAST TECNICO

Regia, sceneggiatura e montaggio Francesco Squillace

Story editor Flavia Scaramozzino

Illustrazioni Ilaria Assenza

Grafiche Ilaria Delbono

Musiche originali Filippo Zattini

Missaggio Luca Manuel Castillo

Cover: Davide che disegna solo, fotogramma del film