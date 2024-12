C’è urgenza di azzurro

poesie di Vasco Mirandola Presentazione letteraria con l’autore.

sabato 14 dicembre | ore 17.30 al Fienile di Baura – Via Raffanello 79 Baura (FE)

Nel conto alla rovescia che ci avvicina al Natale torna RACCOLTO, il programma di eventi culturali al Fienile di Baura.

Il primo appuntamento di questa quinta edizione è una pagina di poesia. Anzi, sono 123 pagine di poesia, perché vi presenteremo C’E’ URGENZA DI AZZURRO (LietoColle, Ronzani Editore), nuovo libro dell’attore e poeta Vasco Mirandola.

Questo potente titolo risponde, forse, ad una muta domanda che in molti sentiamo nelle nostre coscienze, da tempo.

È esattamente quello il bisogno, quella l’urgenza, in questi tempi annuvolati. Urgenza d’azzurro, di uno spazio sgombro e leggero, uno spazio di respiro.

Dalla premessa dell’autore:

Siamo scivolati piano piano in queste facce da piantati in asso.

Il mondo, che sembrava così rotondo e accogliente, esplode

in ferite, solchi, è attraversato dalla follia di un disordine nuovo.

È arrabbiato, il mondo, con noi, con le nostre mani voraci,

gli occhi distratti; è arrabbiato l’uomo con l’altro uomo.

Da dove si ricomincia?

dalla fionda

dal sasso

o dal pane?

da che preghiera

da quale canzone

da quale poesia?

Io ci provo a sentire il buono intorno, io ci provo.

Partire dalla mano che ogni giorno ti salva.

Si chiede ai verbi di riverberare

ricucire riparare riordinare

ricominciare riaccordare

riaccendere rigenerare

riequilibrare riprovare

risanare risarcire…

…e solo dopo

se c’è tempo

riposare.

In queste parole che Mirandola rivolge al lettore nella sua premessa al libro, c’è molto di quello che si fa al Fienile, luogo in cui si ripara, si riaccorda, si rigenera, si risana. Per questa ragione regaliamo a noi e a voi, al Fienile di Baura, l’incontro con quest’anima implume, de­licata e bella (così lo definisce Simona Garbarino in chiusura di prefazione) e con l’incanto del suo mondo poetico, per inaugurare questa nuova stagione di RACCOLTO.

Dialogherà con l’autore, Marino Pedroni.

Per l’occasione sarà possibile acquistare copie del libro sul posto, visitare l’emporio con i prodotti artigianali del Fienile e restare a cena con menu alla carta.

Sia per la partecipazione all’incontro che per l’adesione alla cena, obbligo di prenotazione entro il 10 dicembre scrivendo a info.lstferrara@gmail.com oppure compilando il modulo di adesione:

Vi aspettiamo a passo di poesia, verso il Natale.

Dalla prefazione di Simona Garbarino

È un mondo lieve quello di Vasco, impalpabile come lo zucchero a velo, bello come la neve, come una promessa antica. C’è levità, si, ma c’è anche profondità nei versi di questo poeta, un poeta che sa giocare, che sa cantare l’irrinunciabilità e la serietà del gioco, dello sguardo obliquo che capovolge, che osa guardare la vita a testa in giù. Ed è lì che le cose si rivelano perché sanno di non essere aggredite. Vasco non ha uno sguardo predatore, non possiede lo sguardo di quello che tutto vuole capire o afferrare.

Vasco sa aspettare, dà il giusto tempo affinché le cose si manifestino ed è solo allora che la sua poesia affiora, evoca, bisbiglia, dipinge piccoli grandi acquerelli, piccole storie da incorniciare.

Quando ci affacciamo al suo mondo, si ha la sensazione di uscirne rinnovati, bonificati, generati all’inusitato, alla meraviglia.