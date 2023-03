Teatro a passi sospesi nelle carceri di Venezia:

un incontro, un video e una mostra fotografica

Teatro in carcere:

il progetto teatrale “Passi Sospesi” di Balamòs Teatro negli Istituti Penitenziari di Venezia

Lunedì 27 Marzo 2023, ore 16.00

Sala conferenze della Fondazione di Venezia

(Dorsoduro 3488/U 30123 Venezia)

ingresso libero

In occasione della 61a Giornata Mondiale del Teatro e della 10a Giornata Nazionale di Teatro in Carcere, il CESTUDIR, Centro Studi sui Diritti Umani dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e La Fondazione di Venezia in collaborazione con Balamòs Teatro, organizzano lunedì 27 marzo alle 16.00, nella sala conferenze della sede della Fondazione di Venezia (Dorsoduro 3488/U), un incontro pubblico sul teatro in carcere con la presentazione del progetto teatrale Passi Sospesi di Balamòs Teatro negli Istituti Penitenziari di Venezia

(Casa Circondariale Santa Maria Maggiore, Casa di Reclusione Femminile di Giudecca).

Questa iniziativa è promossa dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria che in concomitanza con la Giornata Mondiale del Teatro, promossa dall’International Theatre Institute dell’Unesco, ha istituito nel 2014 la Giornata Nazionale del Teatro in Carcere. Per il 2023, il Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere in accordo con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, ha invitato, nel periodo che va dal 27 marzo al 30 aprile, le direzioni degli Istituti Penitenziari, i vari contesti del circuito per la giustizia minorile e di comunità, le associazioni, le compagnie teatrali, i singoli operatori, enti e organismi che operano nelle carceri, istituzioni pubbliche e private, a promuovere e ideare eventi, spettacoli, incontri, iniziative di confronto e dibattito dentro e fuori dagli Istituti Penitenziari.

Sarà un’occasione per fare una riflessione sul ruolo del teatro in carcere e confrontarsi sul rapporto tra il carcere e il territorio per capire se, e come, la società possa contribuire nel percorso rieducativo della pena. Al centro dell’attenzione dei promotori c’è la considerazione che le buone pratiche del teatro, nella loro più ampia accezione, costituiscono un elemento fondamentale

per una reale crescita del percorso di risocializzazione delle persone detenute.

Il programma della giornata:

ll progetto teatrale Passi Sospesi di Balamòs Teatro negli Istituti Penitenziari di Venezia:

mostra fotografica di Andrea Casari

proiezione video documentario di Marco Valentini

presentazione del progetto da Michalis Traitsis, regista e pedagogo teatrale di Balamòs Teatro

incontro pubblico :

modera Maria Ida Biggi, Centro Studi sui Diritti Umani, Università Ca’ Foscari di Venezia

interventi di:

Caterina Carpinato, prorettore alla Terza Missione, Università Ca‘ Foscari di Venezia

Giovanni Dell’Olivo, direttore generale Fondazione di Venezia

Linda Arata, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Venezia

Maria Milano, provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria del Triveneto

Immacolata Mannarella, direttore Istituti Penitenziari di Venezia

Marco Foffano, garante dei detenuti del Comune di Venezia

Valeria Ottolenghi, Associazione Nazionale Critici di Teatro

a seguire dibattito pubblico e domande

info: www.balamosteatro.org – 328 8120452

Il docufilm del regista Marco Valentini:

Il video è anche presente sulla pagina Fb di Periscopio

Cover: un momento dello spettacolo delle detenute presso la casa di reclusione femminile di Giudecca -Venezia, (Foto di Andrea casari, Balamos Teatro)