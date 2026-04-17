Una botta di vita / Nonostante Tutto
Nonostante Tutto
Per vedere su periscopio tutte le vignette di Riccardo Francaviglia clicca sul suo nome o vai sulla sua rubrica Una botta di vita
Tutti i tag di questo articolo:
Riccardo Francaviglia
Autore, illustratore, racconta storie e burattinaio. Vive e lavora a Catania in un paesino alle pendici dell’Etna. Ha realizzato decine di libri illustrati molti dei quali pubblicati in giro per il mondo. Collabora da sempre con Margherita Sgarlata con la quale condivide il tavolo da disegno, un matrimonio e due figlie. Ha insegnato presso l’Accademia di Belle Arti di Catanie e Reggio Calabria. Attualmente è docente presso L’Accademia di Belle Arti di Brera. www.riccardoemargherita.com
Lascia un commento