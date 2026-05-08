Umano, tecnica e la delega totale

(un’enorme occasione persa)

Credo che l’essere umano, nei secoli della sua permanenza su questa terra, abbia già espresso il meglio di sé in termini artistici e creativi. Quanto al peggio, sembra non conoscere soglie né saturazione.

Questa affermazione, che può apparire provocatoria o persino pessimistica, non nasce da una nostalgia sterile per un passato idealizzato, né da un giudizio morale sommario sul presente. Essa intende piuttosto formulare un’ipotesi critica: che una parte essenziale dell’energia creativa dell’umano – quella capace di generare forme simboliche, visioni del mondo, linguaggi condivisi – abbia già conosciuto le sue espressioni più alte, mentre la capacità di produrre distruzione, alienazione e auto-svuotamento sembri, al contrario, inesauribile.

L’idea che l’essere umano abbia espresso la parte migliore di sé attraversa in filigrana molta riflessione contemporanea e affonda le radici in una tradizione lunga e stratificata. Non si tratta di una gerarchia semplicistica tra passato e presente, ma della percezione che la spinta creativa originaria dell’umano, abbia oggi mutato direzione.

Secondo questa prospettiva, l’energia creativa non si è estinta, ma è stata progressivamente riconfigurata. Essa converge verso un progetto radicalmente diverso rispetto a quello che ha guidato le grandi stagioni culturali della storia: la costruzione della macchina perfetta. Una macchina che prima agisca al posto dell’uomo, poi pensi al posto dell’uomo e infine – nel paradosso estremo – muoia al posto dell’uomo.

Questo breve scritto intende esplorare tale ipotesi non come provocazione retorica, ma come chiave interpretativa del presente, intrecciando riferimenti filosofici, antropologici e storico-culturali per interrogare il senso profondo di questa delega totale alla tecnica.

La creatività come fondazione del mondo umano

Fin dalle sue prime manifestazioni l’essere umano si distingue non tanto per la capacità di adattamento biologico, quanto per quella simbolica. Le pitture rupestri, i riti funerari, i miti cosmogonici testimoniano un tratto essenziale: l’uomo non si limita a vivere nel mondo, ma lo interpreta, lo reinventa, lo carica di senso.

In questa chiave, i grandi momenti di fioritura culturale – dall’Atene classica alla Cina dei Song, dall’India vedica al Rinascimento europeo – non rappresentano semplici accumuli di conoscenza, bensì salti qualitativi nella comprensione di sé e del cosmo. L’Umanesimo e il Rinascimento, in particolare, pongono l’essere umano al centro non come dominatore assoluto, ma come misura: un essere finito, ma capace di forma, armonia e progetto.

Già in queste epoche, tuttavia, è presente un’ambivalenza: la téchne come estensione della creatività, e insieme, come possibile forma di alienazione.

Genealogia della delega: dalla téchne alla sostituzione

Nella Grecia arcaica e classica, la téchne non era un principio autonomo. Era un sapere situato, finito, subordinato a un ordine del mondo che non pretendeva di rifare, ma di accompagnare. Il medico, l’artigiano, il poeta conoscevano i limiti del proprio gesto: la tecnica era un’estensione dell’umano, non la sua eccedenza.

Anche in Platone affiora un’ambiguità decisiva. Nel Fedro, la scrittura viene accusata di indebolire la memoria: una prima forma di delega cognitiva, in cui ciò che nasce per aiutare finisce per sostituire. È un passaggio cruciale, perché mostra come la tecnica non sia mai neutra: modifica la struttura stessa dell’esperienza.

Aristotele distingue la phronesis (sapienza pratica) dalla mera abilità tecnica. La tensione tra creazione e delega è dunque originaria.

Modernità e rovesciamento della tecnica

Con la modernità il baricentro si sposta radicalmente. In Bacone, la conoscenza diventa potenza; in Cartesio, la natura è ridotta a res extensa, materiale manipolabile. La tecnica smette di essere un sapere tra i saperi e si trasforma in progetto di dominio. Non è più ciò che l’uomo fa, ma ciò che l’uomo è chiamato a diventare: padrone e possessore della natura. Il Novecento radicalizza questa traiettoria.

Martin Heidegger, nell’importante saggio La questione della tecnica, individua in questo passaggio il cuore del problema. La tecnica moderna non è un insieme di strumenti, ma un modo di svelare il reale (Gestell), che riduce il mondo – e l’uomo stesso – a fondo disponibile. In questa prospettiva, la creatività non scompare: viene assorbita dal sistema tecnico, che la utilizza per perfezionare sé stesso.

La macchina perfetta diventa allora l’opera totale di una civiltà stanca: un capolavoro ingegneristico che prende il posto del capolavoro artistico, un simulacro di trascendenza in un mondo che ha progressivamente smarrito il linguaggio del sacro e della misura.

La tecnologia contemporanea compie infine l’ultimo salto: non si limita a potenziare l’uomo, ma ambisce a sostituirlo.

Per comprendere pienamente la delega contemporanea, possiamo guardare anche a fenomeni concreti: dall’automazione industriale alla gestione algoritmica dei dati personali, fino all’uso crescente di intelligenze artificiali in campo medico o decisionale.

In ciascun caso, la macchina prende il posto dell’uomo in compiti complessi, assorbendo responsabilità e rischi che prima erano vissuti direttamente.

Pensare al posto dell’uomo: intelligenza artificiale e delega cognitiva

Il passaggio decisivo avviene quando la delega non riguarda più solo il fare, ma il pensare. L’intelligenza artificiale contemporanea non si limita a eseguire istruzioni: simula processi cognitivi, produce testi, immagini, decisioni.

Hannah Arendt, ne La vita della mente, distingue il pensare dal conoscere e dal calcolare. Il pensiero autentico è attività critica, dialogo interiore, capacità di sospendere l’azione per interrogare il senso.

La macchina, per quanto sofisticata, opera invece per correlazioni e ottimizzazioni. Nel delegare il pensiero si rischia dunque l’atrofia del giudizio.

È la delega totale, ovvero, il processo attraverso cui l’essere umano trasferisce progressivamente alla macchina non solo il fare, ma il decidere, il valutare, il ricordare, il prevedere. Una delega che non riguarda singole funzioni, bensì l’intero arco dell’esperienza. Nella delega totale, l’uomo non abdica per costrizione, ma per desiderio. La macchina promette efficienza, neutralità, sollievo. Solleva dalla fatica del giudizio, dal peso dell’errore, dall’angoscia della scelta. In cambio, chiede solo una cosa: essere riconosciuta come istanza superiore.

Non deleghiamo perché non sappiamo più fare; non sappiamo più fare perché abbiamo delegato.

La delega totale non è una conseguenza dell’impoverimento umano, ma una delle sue cause principali.

Si possono rintracciare paralleli nella riflessione filosofica contemporanea: Hans Jonas, nella sua Responsabilità, ci ricorda che l’azione umana assume proporzioni tali da richiedere un’etica nuova. Günther Anders denuncia la distanza crescente tra capacità produttive e capacità umane di giudizio.

Ci troviamo di fronte, e al tempo stesso dentro, a una manifestazione di tensione antropologica profonda.

La macchina che muore al posto nostro

L’orizzonte estremo di questa delega non è la produzione, né l’intelligenza, ma la morte.

La macchina perfetta è quella che, un giorno, prometterà di morire al posto nostro: di assorbire il rischio, il limite, la fine.

Non si tratta necessariamente di immortalità biologica. È qualcosa di più sottile e radicale: l’espulsione simbolica della morte dall’esperienza umana. Algoritmi che decidono al posto nostro, sistemi che prevedono ogni esito, apparati che neutralizzano l’imprevisto: tutto concorre a costruire un mondo in cui la morte non viene affrontata, ma amministrata.

Eppure, senza la possibilità della fine, l’umano perde la propria misura. La mortalità non è un difetto da correggere, ma la condizione stessa del senso. Delegare la morte significa delegare la responsabilità ultima del vivere.

Un’enorme occasione persa

L’ “enorme occasione persa” non riguarda un fallimento tecnologico, né l’incapacità dell’essere umano di creare strumenti sempre più complessi ed efficienti. Riguarda qualcosa di più profondo: il modo in cui l’umano ha scelto di rapportarsi alle proprie capacità, e il progressivo venir meno della responsabilità come tratto distintivo dell’agire.

L’essere umano ha avuto – e forse ha ancora – le capacità per orientare la tecnica verso un uso generativo, non sostitutivo. Avrebbe potuto scegliere la cura invece del controllo, il limite invece dell’illimitato, la responsabilità invece dell’automazione morale.

Questa possibilità, in larga parte è stata disattesa. Non per ignoranza, ma per hybris.

Non per mancanza di strumenti, ma per eccesso di fiducia nella loro neutralità.

La tecnica è stata progressivamente caricata del compito di assorbire ciò che l’umano non voleva più sostenere: il rischio, l’errore, il limite, la decisione irreversibile.

L’enorme occasione persa non è tecnologica, ma etica. Etica non nel senso di una contrapposizione astratta tra bene e male, ma come capacità dell’essere umano di restare soggetto e responsabile del proprio agire.

In questo senso, il male non appare come una scelta intenzionale, bensì come un effetto collaterale della delega: ciò che accade quando l’azione viene frammentata, distribuita e amministrata da apparati e procedure che sollevano il soggetto dal peso delle conseguenze.

E le conseguenze non sono solo teoriche: dal controllo sociale algoritmico alla delega di decisioni vitali a sistemi automatizzati, la posta in gioco è concreta. È la capacità dell’uomo di vivere e morire con pienezza, non sostituito da entità che promettono sicurezza senza responsabilità.

Se la tecnica nasce come prolungamento dell’umano, la sua forma attuale sembra indicare un’inversione di segno: non più strumenti per abitare il mondo, ma apparati per sottrarci al peso dell’esistenza. In questo slittamento silenzioso si gioca una delle questioni decisive del nostro tempo.

Forse non stiamo costruendo macchine perché siano migliori di noi. Forse le costruiamo perché non vogliamo più esserlo.

Quando deleghiamo tutto, non restiamo liberi: restiamo vuoti. E una macchina può riempire molti spazi, ma non può abitare una mancanza.

Se un giorno qualcun altro morirà al posto nostro, chi vivrà davvero?

Forse il nostro compito non è creare la macchina perfetta, ma imparare a vivere (finalmente!), a decidere, a finire, con la responsabilità e il coraggio che abbiamo già mostrato nel passato.

In copertina: uomo e automa – Foto di Eleanor Smith da Pixabay