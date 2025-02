SCELTE DI PACE

Incontro pubblico a Ferrara, 7 febbraio, ore 21,00

presso la parrocchia di San Giacomo, via Arginone 165

Nel contesto attuale è sempre più diffusa una cultura strisciante che giustifica la guerra e quasi pare voler preparare l’Europa al conflitto come necessità inevitabile, rallentando la ricerca della pace con ogni mezzo come via prioritaria. Ci sembra perciò essenziale, come cittadini e come cristiani, continuare ad approfondire la ricerca delle possibili vie della pace, considerata non un orizzonte irrealistico, ma possibile e perseguibile anche nel contesto politico attuale. Come ci ha ricordato papa Francesco nel messaggio per la LVIII Giornata della pace, “il futuro è un dono per andare oltre gli errori del passato, per costruire nuovi cammini di pace”.

Per questo, come suggerisce il titolo della nostra iniziativa, vogliamo porre l’attenzione su “scelte di pace”. Ma quali?

In primo luogo, quelle oggi possibili sul piano politico e diplomatico nel quadro dei rapporti internazionali. Ce ne parlerà Andrea Michieli, direttore dell’Istituto di Diritto internazionale della Pace Giuseppe Toniolo.

In secondo luogo, ci interessa dare spazio alle scelte di pace reali e concrete, vissute da comunità attivamente coinvolte in questo campo: la Comunità di Sant’ Egidio, fortemente impegnata nella ricerca del dialogo e delle vie diplomatiche nei conflitti esistenti, a cui darà voce Alessandra Coin della Comunità di Padova; la Comunità Papa Giovanni XXIII che attraverso un testimone ci farà conoscere da vicino l’Operazione Colomba, che porta aiuti umanitari nei paesi coinvolti in conflitti.

L'incontro promosso dal Settore adulti dell'Ac, dalle Acli provinciali, dall'Associazione Comunità Giovanni XXIII, dal Centro per la Cooperazione allo Sviluppo Internazionale dell'Università di Ferrara vuole proporre un approfondimento aperto a tutti, adulti e giovani, nella consapevolezza della rilevanza formativa ed esistenziale di queste tematiche in questo momento storico.

Settore Adulti AC Ferrara-Comacchio,

Acli Provinciali Ferrara,

Comunità Papa Giovanni XXIII,

CCSI Università di Ferrara