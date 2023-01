Ieri 20 anni anni fa moriva Giorgio Gaberščik, per tutti Giorgio Gaber. Magrissimo, naso lungo, voce calda e bellissima (“Parlami d’amore Mariù”), una mimica inimitabile, la passione per il palcoscenico, il sogno di sposare il Teatro con la Canzone. Amato da molti, odiato o mal sopportato da molti di più: a destra ma anche anche a sinistra. Io non l’ho dimenticato, non avrei potuto neanche volendo, c’è l’ho spesso in testa, sulle labbra, sulla punta della penna.

Ma prima di dar spazio, e sarà sempre troppo poco, all’immenso artista che fu Giorgio Gaber, vorrei raccontare una cosa che mi è successa quando ieri ho letto che erano passati vent’anni dalla sua morte.

Una cosa piuttosto normale, che credo capiti più o meno a tutti, quando, davanti a un certo fatto, una particolare notizia, ti entra nel cervello il nitido ricordo di una persona che non c’è più. Magari il nonno, la mamma, un vecchio amico. Ma anche una persona famosa, un potente, un politico, un artista, uno scrittore, un arguto pensatore…

E allora scatta automaticamente l’associazione di idee, inizia un monologo interiore, e formuli mentalmente le tipiche domande impossibili:

Che direbbe oggi Berlinguer davanti allo scandalo Qatar?

E se Adriano Olivetti incontrasse Briatore?

Se tornasse Ennio Flaiano, che aforisma inventerebbe per fotografare il borghese italiano della terza decade del terzo millennio?

E via fantasticando.

D’accordo, è solo un tic mentale, una curiosità destinata a rimanere celibe. Ma non puoi non pensarsi, vedi i personaggi, ci parli anche dentro di te, immagini la scena, battute comprese. Ad esempio.

Cosa direbbe e canterebbe oggi Giorgio Gaber?

Chi metterebbe alla berlina, che coscienze andrebbe a disturbare, chi farebbe arrabbiare?



Io credo che un redivivo Signor G. se ne starebbe in perfetto silenzio. Perché, puoi essere anche il più bravo, il più profondo, il più autocritico, acuto, sottile, sincero, icastico (e Gaber lo era), ma anche l’ironia, l’invettiva, la satira a volte devono arrendersi. Davanti alla politica ridotta come è ridotta oggi, davanti allo sfracello delle idee e dei valori, davanti alla nostra televisione e stampa miserande, anche la satira perderebbe tutte le parole. Zitta e muta.

La morte della satira?

Pensateci, è esattamente quello che sta succedendo, da anni, nel nostro paese in caduta libera. Eccezioni non ne vedo. Fratelli di Crozza mette in scena un bravissimo professionista. Mi fa anche ridere a volte, ma è intrattenimento comico, non è la satira. La satira è quella cosa che “graffia fuori e scava dentro di te”. Missing

Torno all’inizio. Ecco tutta la mia catena mentale:

Povero Gaber che è morto 20 anni fa – mi viene in mente lo straordinario monologo Qualcuno era comunista – ricordo le recenti facce televisive di Enrico Letta e Gianni Cuperlo – penso: “Ma cosa direbbe oggi Gaber ai post-post-post-comunisti del Partito Democratico?” – mi torna in mente mia nonna che mi dice quel che aveva detto il moribondo Francesco Ferrucci a quel lazzarone di Maramaldo “Vile, tu uccidi un uomo morto!” – penso un’altra volta al Pd – vedo il cartello: “Non si spara sulla Croce Rossa”. Provo a interrogare Gaber, lui zitto, muto, sbalordito – ecco, la casa-partito del Pd: bombardata, demolita, sgretolata – Gaber getta a terra martello e scalpello, niente satira.



Anche perché Giorgio Gaber è un Signore, non un Maramaldo. E che altro potrebbe cambiare o aggiungere al monologo che ha recitato in tutti i teatri d’Italia più di trent’anni fa? A Letta e compagnia briscola puoi inviare Qualcuno era comunista, tale e quale, senza cambiare una virgola.

Quindi, dopo il contributo al non-congresso del Pd del grande autore Paolo Nori (cercatelo qui su periscopio), è ora il momento di Qualcuno era comunista, il messaggio accorato e incazzato di Giorgio Gaber.

Un Gaber dipinto in tanti modi. Il cane sciolto e il militante, il qualunquista e il compagno, il dissacratore e il moralista, il comunista e l’anarchico, insomma, tutto e il contrario di tutto, secondo l’amore e l’umore dei cultori o dei detrattori della sua arte e della sua intelligenza. Sicuramente è stato, per decenni, il grillo parlante, la coscienza critica, la scomodissima spina nel fianco della Sinistra italiana.

Gaber non c’è più. E non c’è più neanche il Pd.

Il testo integrale:

Qualcuno era comunista

Qualcuno era comunista perché era nato in Emilia

Qualcuno era comunista perché il nonno, lo zio, il papà

La mamma no

Qualcuno era comunista perché vedeva la Russia come una promessa

La Cina come una poesia, il comunismo come il paradiso terrestre

Qualcuno era comunista perché si sentiva solo

Qualcuno era comunista perché aveva avuto un’educazione troppo cattolica

Qualcuno era comunista perché il cinema lo esigeva, il teatro lo esigeva

La pittura lo esigeva, la letteratura anche: lo esigevano tutti

Qualcuno era comunista perché glielo avevano detto

Qualcuno era comunista perché non gli avevano detto tutto

Qualcuno era comunista perché prima, prima, prima, era fascista

Qualcuno era comunista perché aveva capito che la Russia andava piano ma lontano

Qualcuno era comunista perché Berlinguer era una brava persona

Qualcuno era comunista perché Andreotti non era una brava persona

Qualcuno era comunista perché era ricco ma amava il popolo

Qualcuno era comunista perché beveva il vino e si commuoveva alle feste popolari

Qualcuno era comunista perché era così ateo che aveva bisogno di un altro Dio

Qualcuno era comunista perché era talmente affascinato dagli operai

Che voleva essere uno di loro

Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di fare l’operaio

Qualcuno era comunista perché voleva l’aumento di stipendio

Qualcuno era comunista perché la rivoluzione? Oggi, no

Domani forse ma dopodomani sicuramente

Qualcuno era comunista perché:

“La borghesia, il proletariato, la lotta di classe, cazzo”

Qualcuno era comunista per fare rabbia a suo padre

Qualcuno era comunista perché guardava solo Rai3

Qualcuno era comunista per moda, qualcuno per principio, qualcuno per frustrazione

Qualcuno era comunista perché voleva statalizzare tutto

Qualcuno era comunista perché non conosceva gli impiegati statali

Parastatali e affini

Qualcuno era comunista perché aveva scambiato il materialismo dialettico

Per il Vangelo secondo Lenin

Qualcuno era comunista perché era convinto di avere dietro di sè la classe operaia

Qualcuno era comunista perché era più comunista degli altri

Qualcuno era comunista perché c’era il Grande Partito Comunista

Qualcuno era comunista malgrado ci fosse il Grande Partito Comunista

Qualcuno era comunista perché non c’era niente di meglio

Qualcuno era comunista perché abbiamo avuto il peggiore partito socialista d’Europa Qualcuno era comunista perché lo Stato, peggio che da noi, solo l’Uganda Qualcuno era comunista perché non ne poteva più Di quarant’anni di governi democristiani incapaci e mafiosi

Qualcuno era comunista perché Piazza Fontana, Brescia La stazione di Bologna, l’Italicus, Ustica, eccetera, eccetera, eccetera Qualcuno era comunista perché chi era contro, era comunista Qualcuno era comunista perché non sopportava più

Quella cosa sporca che ci ostiniamo a chiamare democrazia Qualcuno, qualcuno credeva di essere comunista e forse era qualcos’altro

Qualcuno era comunista perché sognava una libertà diversa da quella americana

Qualcuno era comunista perché credeva di poter essere vivo e felice

Solo se lo erano anche gli altri Qualcuno era comunista perché aveva bisogno di una spinta verso qualcosa di nuovo

Perché sentiva la necessità di una morale diversa

Perché forse era solo una forza, un volo, un sogno Era solo uno slancio, un desiderio di cambiare le cose, di cambiare la vita

Qualcuno era comunista perché con accanto questo slancio ognuno era come

Più di se stesso: era come due persone in una

Da una parte la personale fatica quotidiana E dall’altra il senso di appartenenza a una razza che voleva spiccare il volo

Per cambiare veramente la vita

No, niente rimpianti

Forse anche allora molti avevano aperto le ali senza essere capaci di volare

Come dei gabbiani ipotetici E ora?

Anche ora ci si come sente in due

Da una parte l’uomo inserito

Che attraversa ossequiosamente lo squallore della propria sopravvivenza quotidiana

E dall’altra il gabbiano, senza più neanche l’intenzione del volo

Perché ormai il sogno si è rattrappito

Due miserie in un corpo solo.

Post Scriptum

Volevo mandare il monologo/intervento del Compagno G. al quotidiano L’Unità. Insomma, capite, per correttezza professionale…

Avevo un vecchio amico, Franco, che una volta lavorava in redazione. Molto più in gamba di me, sempre informatissimo. Gli telefono e gli spiego la cosa.

Ma mi interrompe subito – Ma sei fuori? E’ morto e stramorto. Chiuso dopo lunga e penosa agonia nel 2017.

– Morto stecchito?- dico io

– Secco.

Rimango un po’ intontito, ma mi riprendo subito – In effetti è un po’ che non lo vedevo più in giro. Ma dico io, come caspita faceva il partito senza il suo giornale? Mi pare di sognare, ma non l’aveva fondato…

– Vuoi che non lo sappia? Io ci lavoravo nel giornale fondato da Antonio Gramsci?

– Incredibile Franco, sai che mi viene in mente?

– Che ti viene in mente.

– Ho pensato adesso una cosa, ho pensato a che direbbe oggi Antonio Gramsci se gli chiudessero il suo quotidiano?

– Non so, ci devo pensare un attimo…

– Franco, pensi che Antonio si incazzerebbe?

– Penso che ci rimarrebbe male, magare direbbe: “ma siete diventati scemi?”

– Cioè si incazzerebbe di brutto.

– Beh, non era nel suo carattere.

– Mi stai dicendo che non si incazzerebbe?

– Beh, un po’ si incazzerebbe.

Cover: Giorgio Gaber in scena al Teatro Comunale di Ferrara (foto Marco Caselli Nirmal)