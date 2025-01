31 gennaio 1951: il primo San Remo lo vince Nilla Pizzi

31 gennaio 1951 Al primo Festival di San Remo. trionfa Nilla Pizzi con la canzone Grazie dei fior. “La signora della canzone italiana” lo rivincerà anche l’anno successivo.

Guarda l’archeo-video;

Da Nilla Pizza a Emis Killa, anzi no, lui si è opportunamente ritirato. Intanto, l’Italia ha fatto in tempi a cambiare una decina di volte. Ma dopo 75 anni siamo sempre a San Remo. Che non è più il festival della canzone italiana, ma un Colossal infarcito di ospiti, chiacchiere, siparietti, risate e perfino qualche lacrima.

Per affrontare Sanremo ci vuole una motivazione forte, o una scommessa, o un grande vuoto da riempire. Se proprio volete seguirlo, spalmatevi sul divano: non finirà prima dell’una di notte e qualche dormita fa parte del programma. La musica, si intende, la trovate da un’altra parte.