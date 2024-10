Partire da qui di Stefano Modeo: una nota critica

È sfuggito alla cronaca, come è normale, la presentazione dell’ultima raccolta poetica di Stefano Modeo.

È normale perché è nella norma considerare la poesia o, davvero, “solo poesia” (come, per dire: “roba nella mente degli angeli”), oppure solo “parolume” autoreferenziale, così inflazionato e pervadente da non potergli stare dietro e credergli.

Tanto più e comunque sapendo che alla cronaca sfuggirebbe sempre l’essenziale.

Ed è proprio per questo …”sfuggire sfuggente” che l’essenziale resta sempre e solo immaginato.

Così già durante la presentazione ferrarese della sua raccolta, Partire da qui (Interno Poesia, 2024), nel mese (eliotiano) di Aprile si poteva immediatamente immaginare la “fortuna” del poeta in questione, catturandone l’essenzialità dello sguardo.

È stato Wallace Stevens a parlare in termini “pratici” di questo sguardo, quello dell’angelo invisibile che “annuncia ai pastori non una nascita divina ma una rivelazione terrestre”; lo sguardo dell’angelo della realtà che si limita a indicare la strada: l’angelo necessario che fa rivivere, il mondo, nello sguardo della poesia.

Qui terminerebbe questa modesta nota critica che , come si capisce, critica non è e, in quanto “nota”, non può che predisporre e condurre alla musica. Quella dei versi. E a questi arriveremo dopo alcune necessarie righe di … critica alla critica poetica.

Parlare di un poeta è un compito ingrato in quanto: e quello che si sa scrivere su di loro è, nella maggior parte dei casi, superfluo” [Hannah Arendt, Il futuro alle spalle, Il Mulino, 2011].

Al poeta in quanto “…testimone dell’onestà, spetta il compito di forgiare le parole con le quali dobbiamo vivere”.

È sul poeta che pesa, consapevolmente o meno, la responsabilità di sondare il presente, inviando uno stesso identico segnale (la parola) per ricevere un’eco di ritorno (la cosa), anche quando la pesantezza (per dire gravità) del momento è tale da impedire l’esercizio stesso di un canto poetico e di rinunciare a una sua elaborazione, relegando quel che resta della nostra “umanità” a una “cieca” obbedienza (a volte incivile perché costretta).

I poeti esistono per essere citati è un verso di Auden.

Il poeta inglese, attraverso questo verso, denunciava una “triste realtà della nostra cultura”, secondo la quale un poeta riesce a farsi conoscere e ad avere successo molto di più scrivendo o parlando della propria arte piuttosto che praticandola. E così un poeta correrebbe il rischio di “perderla”, l’arte di scrivere poesia, proprio a furia di parlarci e scriverci sopra.

Costretto da poeta a svolgere il ruolo di critico, Auden così riassunse il suo ideale di “critica letteraria”: “…qualsiasi critico coscienzioso sa perfettamente che, dovendo recensire in uno spazio esiguo l’ultimo libro di versi, presentare una serie di citazioni astenendosi da ogni commento sarebbe l’unica soluzione onesta: se però lo facesse davvero, il suo direttore direbbe che non si guadagna lo stipendio”[W. H. Auden, La mano del tintore, Adelphi, 1999].

[NdA: Il direttore di questo web magazine non lo potrebbe dire (mancando il…nome della cosa) e in ogni caso, potendolo, non lo direbbe mai. Ne sono sicuro 😊.]

E allora, ciò detto, ecco la mia quote critica su Partire da qui di Stefano Modeo vincitore del Premio poesia Città di Legnano Tirinnanzi per la sezione Opera Prima o Opera di Giovane Poeta:

…

Risale per le vie una verità

un risentimento delle case,

delle strade. Ma la speranza

non si prende i suoi torti,

restiamo ostili con desiderio

se il vento riprende, nostro tormento.



[da Due mari, pg.11]

*******

Seduti con le ginocchia nere,

non sanno cos’è un bosco di faggi,

né come fugge una volpe.

Ma in questa, di foresta,

sono come uccelli…

[da Nel vicolo, pg.13]

*******

…

Ma loro non cedono al tempo

che vogliono. Piuttosto

con un tuffo restano fedeli

a quella loro limpida sapienza.

…

[da La tartaruga, pg.15]

*******

…

Dimmi se può venire

Una parola ancora

Che sappia descrivere

Il percorso della spigola

Che si caccia sulla riva,

perché se lei parla

ti prego dice,

lasciami andare.

[da Lasciami andare, pg. 27]

*******

…

All’orizzonte minuscole vele

procedevano lente come coltelli

…



Dal margine

È più semplice immaginare di andarsene.

[da Diario dell’inconscio, pg. 28]

*******

Mio padre in mare si allontana

E pensa che solo il numero

Delle bracciate importi

E non quando dovrà tornare.

…

[da Mio padre in mare si allontana, pg 32]

*******

…

Proteggi lui che incespica

e sospendi ogni giudizio

ora che guadagna il silenzio,

viaggio dopo viaggio.

[da Preghiera per il figlio, pg. 38]

*******

…

Ora mentre fuori la tramontana

spinge i remi di una galea,

la città vuole rifare le sue strade

ma nessuno sembra capire né avvertire

sotto i colpi alle ginocchia, alle caviglie

che è già ridotta in polvere di conchiglie.

[da Noi siamo dove non ci vedete, pg. 61]

*******

… Cosa aspettiamo a dirci addio?

Quando finisce la guerra può l’uomo

forse con più facilità tradire la terra?

Faccio testamento, depongo lascia:

mare, restituiscimi le braccia

a questa riva mi sono abituato

a non amare a non sentirmi amato.

[da Ulisse sulla spiaggia, pg. 66]

*******

…

Noi siamo l’aldilà della natura

espulsi con lo sguardo, assaliti

dalle frenesie. Qui non esistiamo,

come migliaia di piccoli tentativi

che scongiurano il vuoto dopo di sé.

[da I monti, pg. 73]

*******

Da lei ho imparato a seguire

l’avanzare delle stagioni sui rami,

attendere l’ultima partenza del glicine,

le prime infiorescenze del pruno.

[da Nel giardino, pg. 75]

______________________________

Stefano Modeo (Taranto 1990) vive e lavora come insegnante a Treviso. La Terra del Rimorso (ItalicPequod, 2018 è la sua opera prima. Ha curato le antologie di poesie di Raffaele Carrieri Un doppio limpido zero (Interno Poesia 2023) e di Pasquale Pinto La terra di ferro e altre poesie. 1971-1992 (Marcos y Marcos, 2023). È coautore del libro Conversazione (Industra&Letteratura, 2023) insieme a Paolo Febbraro. Compare nel volume collettivo Poesia contemporanea. Sedicesimo quaderno italiano (Marcos y Marcos, 2023); nelle antologie Abitare la parola-Poeti nati negli anni ’90 (Ladolfi, 2019) e in I cieli della preistoria. Antologia della nuovissima poesia pugliese (Marco Saya, 2022). Fa parte della redazione della rivista di poesia Atelier e della redazione del blog Universo poesia-Strisciarossa. Si occupa di poesia italiana contemporanea per la rivista di critica letteraria norvegese Krabben-Tidsskrift for poesikritikk.

Per leggere gli articoli di Giuseppe Ferrara su Periscopio clicca sul nome dell’autore