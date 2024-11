PICCOLA ANTOLOGIA PALESTINA

Le motivazioni che il poeta lucano, Leonardo Sinisgalli, riportò nella introduzione delle sue Imitazioni dall’Antologia Palatina (Edizioni della Cometa, Roma 1980), credo che siano la migliore introduzione alla presente raccolta di testi epigrafici:

questa breve…imitazione di quelle Imitazioni è anch’essa, in fondo, un “… atto di devozione ai piccoli poeti […] coloniali – che seppero esprimere alcune verità sfuggite ai fratelli maggiori ”.

Ma questo è vero solo in parte perché, in prima battuta, la presente antologia vuole essere la testimonianza di un personale e profondo rammarico – misto a un rabbioso senso di impotenza – di fronte alle tante (e troppe) piccole vite spezzate e dimenticate nel conflitto mediorientale che dal 7 Ottobre 2023, continua ad accanirsi, senza pausa, sulla vita di quei luoghi:

ci sarà ancora umanità in quella terra, su questa Terra?

Come si sa il tema primario dell’Antologia Palatina, riproposto nel suo epigono più noto – l’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters – e nelle imitazioni sinisgalliane, è la familiarità con l’oltretomba.

A questo tema fa da contrappunto una struggente devozione alla vita, secondo una tipica inversione figura-sfondo che finisce per essere l’unico arbitro attendibile della percezione umana.

Per concludere dunque attingo, rispettosamente e fedelmente, alle parole del mio amato poeta ripetendo che “…il tema che mi ha colpito di più è quello degli affetti”; davvero si finisce per accorgersi “… che l’astuzia non basta mai, che ci sono le ragioni del cuore più forti della stessa raison” e che un gesto, alla fin fine, è la sintesi migliore di qualunque articolatissimo e dottissimo tentativo di spiegazione.

Le spiegazioni, infatti, sono fugaci ma questi semplici ed elementari, gesti affettivi – di pagina in pagina, di confine in confine, di vita in vita – riescono, come una processione di lucciole, a illuminare il buio di questa lunga notte.

Non so leggere ancora

e mamma con la biro

ha scritto il mio nome,

sulla gamba destra, Amir.

Non c’è acqua da bere,

quella sporca non scorre

per lavare. Verrò sversato

nel deserto, assetato e lercio.

* * *

Una bambina di tredici anni

Dalia Yasser s’è fidata

dello shabbat

e del silenzio tutto intorno.

Il fuoco pareva davvero

miracolosamente cessato

poi è arrivato un aereo.

Venerdìsabatodomenica:

unico giorno che va festeggiato.

* * *

Non sapevo dove fosse

Jabalia

ma tutti gridavano il mio nome

«Alaa, Alaa! Scappa via»

Poi non ho sentito più

non ho avuto più paura

non avevo più una gamba

e nemmeno cinque anni.

* * *

L’estate scorsa

ho sepolto un grillo

e lì vicino una cicala.

Ho cosparso d’incenso

le piccole pire

e ho dato fuoco

continuando a frinire

al posto loro.

Non sapevo

tra un singhiozzo e l’altro

che in un anno avrei

smesso di cantare.

* * *

La mia terra

una spiaggia.

Casa mia

la sabbia.

Sabir, il granello,

-è il mio nome-

un fastidio soffiato

dal vento…

* * *

non capisco più

quel nostro litigare

per la mia maglia bianconera

e quella della tua squadra del cuore…

Ahmed: una tempesta

ne ha confuso i colori

tanto che il bianco s’è mutato

in rosso e noi siamo rimasti

impigliati nel mezzo, fili sottili

senza nessun colore

* * *

Di tanto in tanto

il cielo s’apre al vento

a scoprire i corni rosei

della luna, vitella placida.

Mio padre avrebbe detto:

«Amos, domani seminiamo».

Così è stato e presto

il campo di Kfar Aza

si riempirà di grano…

* * *

ero in esilio nella mia terra

e su arsi confini estremi

dimorerò tra macchie d’olio

senza temere di farmi scoprire

tenendo i miei passi lontano

dai guai lasciando ogni fronte

di guerra e una pace lontana

così distante di fronte alla Terra

* * *

E non lo vedi? Lo splendido Shagya

che corre più del vento e i capelli

di mia cugina Shamila che brillano

come oro grezzo sul suo volto d’argento?

I carri non ci mettono più sotto,

e, nel cielo in alto, i veli scintillano

d’oro e d’argento pesanti più del piombo…

* * *

Un giorno Iyad ti porterò una gran ciotola,

su di un tripode, colma del mansaf che mamma

ti cucinava e che mangiavi caldo dopo il solstizio.

Tornerò a trovarti tutte le stagioni: l’estate,

l’inverno per seconda e poi l’autunno

anche in primavera ci sarò quando il mangiare

non sarà abbastanza ma tutto intorno sarà in fiore…

* * *

per quanto piccolo pure il tuo cuore

era agitato, Hind, mio bel musetto

un carillon appena caricato pronto

per il motivetto. Tua madre credeva

di crescerti bene chiudendoti a chiave

dentro un cassetto ma tu già volavi via…

* * *

su distese di garofani e iris, eri l’ape

che ci portava lassù su una stella

ricordi quel viaggio a Deir al Balah,

il monastero dei datteri? Qui mangiammo

il pesce migliore di Gaza. Tornammo

a Rafah dove non si smette mai di tornare e…

non vedo più datteri, né posti per mangiare

buon pesce, monasteri e ospedali

sono solo ricordi dove resti anche tu…

* * *

questa è la gamba di Hamed

c’era il suo nome inciso con cura

dalla mano della mamma sepolta

altrove, in un’altra biblioteca, senza nome…

* * *

Né vestitini né orecchini,

desiderò nella vita questa bambina

volle solo bene alle sorelle e alla madre

e fu la più prudente.

Tuo padre, Jasmine,- di tutte e tutti il più

distratto – è tornato a trovarti di nuovo:

che vigliacco, Jasmine, che vigliacco che sono…

* * *

Kalhed sapeva dire cosa veniva fuori

dalle giuste porzioni di acqua e sabbia,

quale fango per restare uniti e buoni

e quali mattoni per sostenersi l’un l’altro.

Il suo amico Ariel custodiva come lui

questo segreto:

il sole sul fango e il fuoco nella fornace

furono i loro primi e ultimi giochi…

* * *

Non voglio più passare

la vita in mezzo ai datteri

io Atif dalle mani zuccherate

non voglio più tornarci

al mercato di Deir al Balah.

Quale conforto potrò mai avere?

Fariha è scomparsa, non so dove sia

e con lei l’allegria che infiammò

il mio cuore. Vivrò- se vivrò- lontano

da qui – se un qui ci sarà – qui vicino…

* * *

Fahad aveva una fionda

per colpire oche e ramarri

s’allenava senza fare rumore.

La teneva anche quel giorno:

tra carri e soldati lì intorno…

* * *

Dalal ha portato a Dio

il suo pallone di cuoio

la fionda d’ulivo e i dadi

che ha amato alla follia.

Non ha potuto portare

quella trottola sonora che

lanciava con maestria. Magari,

la ritroverà dovunque ora sia…

* * *

Aisha che contavi le stelle:

ch’io potessi diventare cielo

per contarti una notte sola…

* * *

Il tuo nome di velluto

non andrà perduto

nella profonda notte.

Noi brigata di poeti muti

siamo caduti nell’oblio

ma il chiurlo dell’assiolo

prosegue singhiozzante,

e lo stridìo della ghiandaia,

il chioccolìo del merlo…

Per leggere gli articoli di Giuseppe Ferrara su Periscopio clicca sul nome dell’autore