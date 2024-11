Da poco in libreria, “Piccola Lei”, di Sophie Caironi, edito da Kite ci parla di sogni. Quelli che ci guidano, quelli che non si perdono mai.

Piccola Lei è una ragazza, come tante, e come loro ha un sogno. Dopo averlo atteso per lungo tempo un bel giorno decide di andarselo a cercare, visto che lui non è tornato.

“Se puoi sognarlo”, puoi farlo ci ricordava Walt Disney e, allora, c’era una volta un sogno.

Fra disegni dominati da tratti di matita blu-azzurro e magenta, la giovane varca mari e monti, sfiora boschi e sentieri, si lascia ammaliare da posti sconosciuti, sempre più lontano, sempre più in alto, in direzione di luoghi misteriosi e sconosciuti. Senza mai perdere di vista l’obiettivo: raggiungere il suo sogno. Tenace, sicura, determinata. Per sempre.

Come è bello il mondo visto da lassù. Ma anche da quaggiù non è poi tanto male. Chiedere forse alla montagna se il suo sogno è passato di lì? O alla foresta? Nessuno l’ha visto.

Ma il vento sente tutto e, soffiando, la prende per mano. Delicato, attento, amichevole.

Il bosco le svela che il suo bel sogno non può essere andato molto lontano, magari ha preso una strada diversa dalla sua, teme la nostra amica. E se, poi, il sentiero non ha né inizio né fine, diventa davvero difficile raggiungerlo. Ma la curiosità guida. Tentare la regola. Il mare suggerisce di andare un poco più in là e di continuare a cercare. Senza sosta.

Ma poco più in là non c’è davvero nulla, oddio che paura… ma aspetta, aspetta, si sente un rumore, forse laggiù…

Sophie Caironi, Piccola Lei, Kite edizioni, Padova, 2024, 52 p.

I sogni son desideri

Di felicità

Nel sonno non hai pensieri

Ti esprimi con sincerità

Se hai fede chissà che un giorno

La sorte non ti arriderà

Tu sogna e spera fermamente

Dimentica il presente

E il sogno realtà diverrà.

Avrebbe cantato Cenerentola…