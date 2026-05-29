Parole e figure / Ospiti inattesi

Uscito da poco in libreria con Kite edizioni, “Ospiti inattesi”, di Luca Tortolini e Alice Bonora stringe l’occhio all’amicizia e alle sorprese di una festicciola improvvisata

Quante volte, da piccolini, abbiamo immaginato cosa fare se i genitori sono fuori. Mangiare caramelle o dolcetti proibiti, guardare un cartone animato alla tv fuori dall’orario stabilito, sfogliare un libro che doveva aspettare domani, colorare un albo con tanti scarabocchi, tirarsi le palline di carta, costruire un aeroplanino con il giornale del nonno, salire in soffitta a cercare una vecchia scatola, aprire la gabbia del pappagallino, fare uno scherzetto telefonico o giocare con un peluche o una macchinina che se ne stanno lassù in alto. Qualche marachella di qua e di là. Sogno proibito e, talora, very dangerous.

Se poi è l’ora della merenda, si potrebbe organizzare una bella festicciola, di quelle improvvisate, con tanti amici colorati e sorridenti. Basta essere un po’ fuori dagli schemi.

Eccoci allora in una giornata come tante: qualcuno bussa alla porta, fra un tè, biscotti e tanti pasticcini. Sorpresa, sorpresa. Arrivano tutti senza invito, ma c’è sempre un posto a tavola per gli amici. Basta aggiungerlo. E poi la dispensa è grande e nutrita. Basta aprirla.

Ecco allora accomodarsi un leone morbido dalla folta e lucida criniera, un orso spavaldo con un grande vaso di miele e tante piccole api intorno, e poi un canguro, un rinoceronte, un castoro, una scimmia, un gruppo che si allarga, affamato di frittelle e mai sazio che presto si trasforma in una esuberante, disastrosa e improbabile compagnia di giochi.

Un salto in giardino e una visita al museo, fra fantasia, colori, realtà e immaginazione. È la logica dell’infanzia, divertimento puro e spensieratissimo. Il potere della fantasia.

Si leggono tante storie, i libri sono sempre un’avventura meravigliosa. C’è anche il tempo per schiacciare un pisolino tutti insieme, vicini vicini, magari abbracciati. Senza far rumore.

Con la ricomparsa inattesa del resto della famiglia (che confusione, si deve mettere subito tutto a posto !!!), la fantasia non riesce però a disperdersi completamente. Quanto era bello tutto, la luce… Si vorrebbe continuare quella festa, per sempre, senza pensieri.

Finché tutto torna silenziosamente al suo posto, lasciando dietro di sé il piacere di ciò che è accaduto. Perché quello che accade nella vita (e nella mente) è sempre una sorpresa.

Luca Tortolini è nato nel 1980 e vive a Macerata; è uno scrittore e sceneggiatore. Ha studiato al DAMS di Roma Tre. Si occupa anche di educazione e promozione della lettura.

Alice Bonora è illustratrice e grafica freelance, crea illustrazioni per bambini e adulti e grafiche per piccoli o grandi progetti.

Luca Tortolini (autore), Alice Bonora (illustratore), Ospiti inattesi, Kite, Padova, 2026, 32 p.

Per leggere tutti gli articoli di Simonetta Sandri su Periscopio clicca sul nome dell’autrice