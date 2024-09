“Un tempo per ogni cosa” di Davide Calì e Isabella Labate, edito da Kite, ci porta nel momento giusto. Perché c’è un tempo per tutto. Basta saperlo notare

Per difenderci dall’inquietudine e dalle paure possiamo nasconderci dietro a rituali che ci tranquillizzano. Rituali che, proprio per la loro ripetitività, danno un senso di pacatezza.

Edgar – che assomiglia a un personaggio di un quadro di Magritte – lo fa. Per sua sola e unica scelta, vive chiuso in casa e a intervalli precisi uno dei suoi orologi gli ricorda che cosa deve fare, la sua giornata è scandita da un’agenda rigidissima. Tutti i meccanismi sono regolati sulla stessa ora. Pendola, cucù, orologi di metallo, tanti e preziosi, perché antichi. In qualunque parte della casa si trovi, sa che ora sia.

Uno batte alle 7 del mattino, per svegliarlo. Uno alle 13, per ricordargli il pranzo. Uno alle 14, per ricordargli di uscire a fare una passeggiata. Uno alle 16, per ricordargli di telefonare alla madre. Uno alle 17, per il thè del pomeriggio. Uno alle 19, per la cena. L’ultimo alle 21 per ricordargli di controllare tuti gli orologi.

E, poi, il suo motto: mai fermarsi, per paura di distrarsi. Ma distrarsi da cosa?

Ogni giorno fa le stesse cose, si prepara, fa colazione, legge il giornale, sceglie sempre la stessa cravatta. Non si fa mai domande, non sgarra mai. Ma è lui ad aver deciso così.

Una vita quasi ossessiva di cui non mette mai nulla in dubbio. La sua difesa.

Un giorno tuttavia capita un imprevisto che interrompe bruscamente la sua routine. E allora proprio per ripristinarla, è costretto a cambiare le sue abitudini. Scoprendo il mondo lontano.

In un tono uniforme, delicate e precise immagini grigie della matita raccontano una storia sulla paura di vivere, sulle nostre difese contro questa paura che può bloccare e i cambiamenti che possono aprirci al mondo. Sulla libertà di guardare oltre le consuetudini, di poter andare oltre e di vedere lontano, con la meraviglia, la fantasia, il colore e la bellezza della vita che illuminano la strada. Oltre il tempo, quello che corre, che vola via e che non si controlla. Perché ognuno può diventare artefice del proprio destino.

Davide Calì, Isabella Labate, “Un tempo per ogni cosa”, Padova, Kite edizioni 2020, 44 p.

