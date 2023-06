SINOSSI

Tenete presente una pressa? Ecco – come una pressa comprime i materiali, la poesia comprime le parole. Le parole della poesia diventano spessori di significati, simboli.

Un treno non può essere “imbecille” perché sottrae le adorate labbra all’amato, ma nella poesia lo diventa. Una misteriosa fobia diventa “una bestia ferita che non vuole farsi toccare”, nei componimenti di Nicola Corrado. O come in quelli di Esmeralda quando descrive “un soffio di ribelle libertà dissolto infine dal lieve tocco di un angelo“ o in quelli di Vincenzo Russo quando “ritagli di tempo“ appaiono “racchiusi in un pragmatico segmento“.

Quello che la prosa non riesce ad esprimere fino in fondo, poiché la parola in se’ non aderisce fino in fondo alla complessità della vita, tende a farlo la poesia.

La prosa produce SIGNIFICATI, concetti chiusi, limitati, finiti, euclidei. La poesia al contrario produce SIGNIFICANTI, concetti aperti, salti quantici, illimitati, indefiniti, riproduce cioè nella sua capacità di sintesi la complessità della vita con le sue più sottili sfumature.

PREFAZIONE

Davvero cerca con un filo di luce e il suo respiro, fumo di una candela. Conta davvero poco il poeta, l’essere invisibile nello spazio enorme, chi lo vede chi sa se c’è o non c’è? Allora cammina col suo vestito d’ansia, davvero parla con un filo di voce. Qualcuno da lontano ascolta confuso, si volta per cercare, per vedere, per sentire ancora. Conta davvero poco il poeta, mendica parole ad angolo della sua strada, braccato dalle stelle, dai sogni, dai giorni, dai suoi stessi pensieri. Siede in silenzio nel buio, mentre gli uccelli si chiudono nelle loro ali. (di Francesco Santini)

RITA CONSIGLIO

In arte Esmeralda, nasce a Palermo l’8 luglio 1987. Nel 2009 si trasferisce a Ferrara, dove attualmente risiede. Fin da bambina mostra uno spiccato talento per il canto, il teatro e la scrittura. Dall’età di 9 anni studia canto con un’insegnante di canto lirico e pianoforte, ma la sua anima è pop. Negli anni delle medie inizia a scrivere racconti. Sempre in quel periodo inizia a recitare ed è solista del coro della scuola, con il quale partecipa anche alla trasmissione Rai I fatti vostri. Ha la fortuna di conoscere diversi artisti come Patty Pravo, Giorgia e Fiorello. In seguito vince numerosi concorsi canori locali e nazionali, esibendosi con brani di Celine Dion, Mina, Witney Houston, Giorgia etc. Tra questi si ricordano il Delfino d’argento di Alcamo, Voce sull’onda, svoltosi nella sua città natale e concorsi nazionali. Nel 2006 si diploma in lingue. Da sempre ritiene il mare e i viaggi la colonna sonora della sua vita. Recentemente ha fondato un duo dal nome Esmeralda e il ladro di sogni, assieme all’amico Daniele Pirazzoli. Attualmente sta lavorando a diversi progetti in campo artistico. Inizia gli studi teatrali nel 2019. Dapprima con un corso di dizione e lettura espressiva tenuto dall’attrice e speaker Simona Sagone, poi con la compagnia teatrale Fonè diretta da Massimo Malucelli della Scuola Florestano Vancini di Ferrara. Ne fa parte ormai da due anni. Predilige il genere drammatico e poetico, scrivendo lei stessa alcuni componimenti e aforismi. Tra i progetti futuri la pubblicazione di un audiolibro da lei scritto e interpretato e la pubblicazione di alcune sue opere all’interno di una collana antologica.

Luna

Risplendi la notte,

ti eclissi nell’alba.

Tra mutevoli maree,

risvegli sopite malinconie.

Eppure, vista coi tuoi occhi,

la città sembra diversa.

Nella tua luce abbagliante sono nati amori,

si sono avverati desideri.

Nel canto dei grilli

i falò sulla spiaggia si accendono.

Iniziano danze,

risuonano concerti. Si odono voci lontane,

le stelle tracciano sentieri.

Quando d’argento riappari a brillare,

ci ricordi che un altro giorno è finito

e che La notte sta per arrivare.

Dall’alto osservi il mondo e tutte le sue anime.

Luna,

Io sono come te.

Risplendo eppure resto mistero

NICOLA CORRADO

Vive e lavora a Napoli, dove ha studiato lingua e letteratura tedesca presso l‘Istituto Universitario Orientale con una tesi su “Romeo und Julia auf dem Dorfe” di Gottfried Keller. La passione per la letteratura ha determinato la svolta professionale ed esistenziale della sua vita, quando, dopo un iniziale e lungo impegno professionale in campo tecnico, si è dedicato definitivamente all’insegnamento della lingua e letteratura tedesca. Parallelamente ha scritto di scuola e di disagio scolastico su riviste specialistiche, forte della sua esperienza accumulata negli anni alla ricerca della propria realizzazione. Le virate di bordo nella sua vita sono state pertanto numerose e tutte finalizzate alla scoperta di se stesso. La scrittura di racconti, pubblicati qualche anno fa con il titolo di “Se non esci non vendi” e talvolta di poesie, alcune delle quali raccolte nella presente pubblicazione, ha accompagnato l‘autore nel suo percorso di crescita, connotando la sua biografia emozionale di momenti altamente significativi.

Dea azteca

Ti ho cercata come la perla nera

nei mari del sud.

Il tempo di trovarti,

cuore di tenebra,

squarciato per incanto dall’avorio regale di un sorriso,

per lasciarmi all’improvviso

alla solitudine ferrosa di una stazione di periferia.

Dove ti porta questo treno imbecille

Adesso che ero per aprirti il mio cuore

Dea della notte azteca?

Perpetuerò l’inganno,

annuncerò mille volte

di parlare rapito alla tua anima,

mentre lo so mille volte bene

che è la porpora della tua bocca

che sto inseguendo.

VINCENZO RUSSO

Nasce ad Aversa l’8 marzo 1966. Nel luglio del 1990 si trasferisce, per motivi di lavoro, a Ferrara. dove tutt’ora risiede. La sua passione per la letteratura e la poesia si manifesta fin da ragazzo, quando inizia ad esprimere su carta i propri pensieri di poeta. Si laurea in scienze dell’amministrazione presso la facoltà di giurisprudenza dell’università La Sapienza di Roma. È agli inizi degli anni 2000, quando partecipa a diversi concorsi letterari nazionali che le sue poesie prendono vita, ricevendo altresì alcuni importanti riconoscimenti. Nel giugno 2022 realizza il suo primo libro, dal titolo “Quando il cuore sfugge”, dedicandosi ad un progetto destinato ad alcune associazioni locali senza fini di lucro. Riesce a coniugare la sua grande passione per la matematica con il diletto per il canto ed il teatro. In “Parole a capo” sono state pubblicate alcune sue poesie il 31 marzo 2022.

Angoscia d’amore

Come in un grigio autunno

Il freddo è tornato a gelarmi l’anima

Mentre te ne vai,

solitario,

cammino stanco.

Lo sguardo muto

affida i miei sogni alla macina del tempo

immergendoli nel cuore della luna

Mentre l’aria si imbruna,

sorrido stremato alla vita.

Sei uscita in silenzio

per ingannare questo eterno sognatore.

Vorrei mentire a me stesso

Ma so che non tornerai mai più!

