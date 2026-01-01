Parole a capo / Luigi Balocchi: “Som nassuu” e altre poesie

Parole a capo:

“La più parte dei nostri dialetti hanno un alfabeto di suoni più ricco assai del comune.”

(Giacomo Leopardi, Zibaldone)

Così scriveva negli anni Venti dell’Ottocento Leopardi, lui, campione della lingua italiana, riconosceva la ricchezza dei dialetti, “un alfabeto di suoni più ricco assai del comune“. Oggi, dopo duecento anni, e dopo un secolo e mezzo dall’Unità, dopo tre rivoluzioni industriali planetarie, dopo l’avvento dei medium di massa (la critica di Pasolini alla Televisione ), dopo tutta la modernità e il conformismo in cui siamo immersi, i dialetti hanno resistito. Sia come lingua parlata, anche se da un numero limitato di persone, sia come lingua scritta, nella poesia in vernacolo in particolare.

Le poesie nel dialetto di Mortara01 – anche se l’autore avverte che ogni paese della Lomellina presenta varianti e differenze – non sono (o non sono solo) il ricordo e il rimpianto di una cultura contadina scomparsa, distrutta dalla velocità e dalla dimenticanza della industrializzazione. Scrive Luigi Balocchi in esergo al suo libretto di cui pubblico più sotto alcune liriche:

“La lingua locale, il dialetto, è un’arma di lotta contro la globalizzazione che vuole distruggere le culture particolari e, in buona sostanza, l’autentico spirito creativo dell’uomo. Tutto ciò che è Universale è un crimine contro l’uomo.”.

Som nassuu

Al trenta de giugn

hoo vist ‘l coo d’on nimal

streppaa de la su’ cruppia.

Chi l’è che som mì?

Brusi, usmi, vosi,

ché mai puu, den’, gha tornaruu.

Sono nato

Il trenta di giugno/ ho visto la testa di un maiale strappata dalla sua greppia./ Chi sono io?/ Brucio, annuso, urlo/che mai più, dentro, tornerò.

On sass

On sass faj ‘me ‘n coeur hoo trovaa sta bassura in scòss

a Tesinn

che biutt menevi i òss in de la niada de quan’ sevi

domà ‘n fiurin.

Un sasso

Un sasso a forma di cuore ho trovato questo pomeriggio in grembo/ al Ticino/ mentre nudo portavo le ossa nella nidiata di quand’ero/ solo un bambino.

Bià

A gh’è nient de fà per quel ciel chì che ‘l sa

derva a l’improvis d’ona lus che bòrla giù

in quell puss che ciami coeur e l’è fidigh,

sangh, disgrazi, ris e rògn; e tutt quell che

chì gh’è staj, i vecc, i amour, i mur, la bissa,

al praa e ‘l mergòn; e a la fin, i oeucc quej tu,

che ma guarden, voeuren ben, già ma manden

dà via ‘l cuu. Nient de fà se queschì l’è ‘l nòst

paes, cont i gatt che sa rampeghen e la fòssa,

stemm allegher, che sa derva sutta a i pee.

La fossa di Bià

Non c’è niente da fare per questo cielo che si/ apre all’improvviso d’una luce che precipita/ in quel pozzo che chiamo cuore ed è fegato, sangue,/ disgrazie, riso e tribolazioni; e tutto ciò che qui è stato,/ i vecchi, gli amori, i muri, la biscia, il prato, il granturco;/ e infine, gli occhi quegli tuoi, che mi guardano, voglion bene,/ già mi mandano a dar via il culo. Niente da fare se/ questo è il nostro paese con i gatti che si arrampicano/ e la fossa, stiamo allegri, che si apre sotto i piedi.

Fiurin

E anmu la Terra quella grama sutta i pee la ferguja che gh’hoo in man

e la scender chì in del piatt.

L’è de teppa nebbia inverna, de anida e sgolgiòn

quell fiaa chì strengiuu cont i dent.

Chì gh’è den’al mè biccer?

On fiurin che ‘l s’è sconduu,

Bambino

E ancora la terra cattiva sotto i piedi la briciola che ho in mano/ e la cenere nel piatto./ E’ di muschio nebbia inverno, di anitra e airone/ è il respiro serrato tra i denti./ Chi c’è dentro al bicchiere?/ Un bambino che si è nascosto./

Giù Tesinn

Tesinn spantega lus cont i òss compagn di frasch

geròn miròld e litta cip ciap la gibigianna.

Tesin nòst’ bamburin

e quej ch’hinn chì passaa, i gent i padr’ i fioeu,

chì tucc rugà in del sangh, chì den’ desmentegaa,

strengiuu den’chì in del fiaa.



Giù a Ticino

Ticino che semina luce con le ossa fraterne alle foglie/ ghiaioni bisce d’acqua e sabbia cip ciap il riverbero del sole!/ Ticino nostro ombelico/ e coloro di qui passati, le genti i padri i figli,/ qui tutti rimestati nel sangue, qui dentro dimenticati,/ stretti avvinti al respiro./

Terra den’

Cont i mè trii cart in man

al gatt lì ‘dree ‘l cantòn a usmà ‘l cicin

che resta d’on gutt de vin trasaa

sti poori mè pacciam che den’ gh’è milla ann

chì rèsti a viv anmu col ratt ch’el ma remuga

on gram tocchel de pan.

La m’è vansaa sta Terra grama che ‘l vent l’è ‘dree streppà.

La terra dentro

Con le mie tre carte in mano/ il gatto che annusa quel poco/ rimasto di un goccio di vino sprecato/ queste povere cianfrusaglie colme di mille anni/ qui resto ancora a vivere con il topo che mi mangiucchia/ un vecchio pezzo di pane/. A me resta questa terra cattiva che il vento sta strappando./

Genar

Ma pias l’inverna perché l’amour al foeugh con foeura

al frecc che ‘l sgagna i òss ma l’han mostraa i nòst vecc

e ‘l teatrin del vin do’ che i facc hin mascher russ saltaa

foeura del miracul de vess chì intorna a ‘n taul, che del legn,

del mergasc, del rampat e sbattet lì su a gamb ‘vert, al gh’ha

i memòri. Cramento al frecc can che feva! Ta ‘l sa rigòrdet

che temp de luff? De quel foeugh là, tì, ta see anmu ‘n quejcòss?

Gennaio

Mi piace l’inverno, perché l’amore al fuoco con fuori/ il freddo che morde le ossa me l’hanno insegnato i nostri vecchi/ e il teatrino del vino dove le facce sono maschere rosse sortite/ dal miracolo d’essere qui attorno a un tavolo che del legno,/ delle stoppie, dell’afferrarti e sbatterti lì su a gambe aperte, ha/ le memorie. Caspita il freddo che faceva! Te lo ricordi/ che tempo da lupi? Sai ancora qualcosa, tu, di quel fuoco?

Luigi Balocchi

Nasce il 30 Giugno 1961 a Mortara In Lomellina. Nel 2007, pubblica per Meridiano Zero -Il Diavolo Custode-, romanzo sulla vita e le gesta del bandito Sante Pollastro. Nel 2010, pubblica con Mursia il romanzo -Un cattivo Maestro-; nel 2018, per la GoWare -Il Morso del Lupo-. Nel 2016 pubblica per Puntoacapo la raccolta poetica -Atti di Devozione-. Del 2022 è la raccolta -Coeur Scorbatt-, in lombardo, con la quale, per la sezione dialettale, vince la XL edizione del premio di poesia “Giuseppe Tirinnanzi” di Legnano. Nel 2024, per Manni editori, pubblica -Barlicch Barlòcch, poesie dell’eros lombardo-. Ha collaborato con le riviste letterarie Niederngasse e Redness. Attualmente, collabora con Terra Insubre, rivista dell’omonima associazione culturale.

Tra le voci più originali della letteratura in lingua lombarda, suoi scritti trovano spazio su Il Segnale, Atelier, Nazione Indiana.

