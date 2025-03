Francesco Loche: «Passaggi» e altre poesie

“Non dite “ho trovato il percorso dell’anima”. Dite piuttosto “ho incontrato l’anima mentre cammina sul mio sentiero”. Poiché l’anima percorre tutti i sentieri.“

(Kahlil Gibran)

Passaggi

il mondo è passato

il tempo è passato

i volti

le età

passati

da me

davanti alla casa rossa.

Il mio secolo

è alla fine

uguale

ancora

al suo inizio.

Qui sono nato

e qui sono ancora

Attendo

con stupore curioso

ancora

la fine dell’attesa.

*

Sospiri di luna

Sospiri di luna

di falce schernita

in questo crepuscolo marino.

Coltri di nubi

nere

a giacere sul mare

che quasi scomparendo

all’orizzonte

annulla piano

il giorno che muore.

Cammino

avvolto da questo buio amico

e ascolto le storie eterne

di questo sciabordio

invisibile

di onde stanche.

E la solitudine mi avvolge

amica

compagna

verso la notte

ancora sconosciuta.

*

Alla fine della luce

Fine della luce

svanisce ogni colore

seriche visioni di ombre

silenzi

niente ricordi

niente diviene

e lì

oltre il sipario

chiuso

del giorno

traduco il non detto

essenziale.

*

La vita si immagina

La vita si immagina

in questo sole tiepido

ma oltre la fine del gioco

la verità spietata

o folle

in danze di inchiostro

trasuda emozioni

di piccole morti

di chi

si vuole poeta.

*

….e mi perdo

..come se mi stessi perdendo

affascinato

in un sogno di nebbie

trascinando vuoti distratti

e colpevole mi perdo cose

come da una tasca bucata

Sono questi

i tempi di anni pesanti

che gioco

in una quotidiana giovinezza

e tu mi sei attorno

come l’aria del mio cuore

in ogni attimo

dei miei pensieri..

Aspetto i tuoi passi

i tuoi gesti, i silenzi

e questo basta

al mio piccolo universo

………

e mi perdo

mi perdo

sempre

mi perdo

nel cercarti

lì

accanto

Francesco Loche è nato, vive e sogna nella provincia ferrarese ad Ostellato. Scrive di sé: “Sono un essere senza curriculum, così come spesso vorrei essere senza storia. Ho cercato rifugio e senso esistenziale nel gioco delle parole, nel loro significato vero e profondo, nella semantica del cuore…la poesia.” . In “Parole a capo” sono state pubblicate altre sue poesie il 25 marzo 2021, il 9 marzo e il 31 dicembre 2022.

