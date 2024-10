Palestine Cinema Days : film palestinesi in tutto il mondo.

Sabato 2 Novembre 2024, alle Ore 11.00

Alla Factory Grisù

IN COLLABORAZIONE CON SUBCULTURE FESTIVAL, EMERGENCY FERRARA, ANPI

Naila and the Uprising

un film di Julia Bacha

– evento gratuito –

Naila and the Uprising racconta lo straordinario viaggio di Naila Ayesh e di una comunità di donne in prima linea, le cui storie si intrecciano con la mobilitazione più vibrante e non violenta della storia palestinese: la prima Intifada alla fine degli anni ’80.

I Palestine Cinema Days sono organizzati il 2 novembre di ogni anno dal Film Lab Palestine, in occasione dell’anniversario della Dichiarazione di Balfour, il documento che, forse più di ogni altro, ha segnato la storia del Medio Oriente moderno. L’evento nasce per amplificare narrative e voci poco sentite.

Dal 2023, nell’impossibilità di proiettare i film in Palestina, nasce, con la collaborazione di Aflamuna, un evento globale che nell’ultima edizione ha coinvolto 41 paesi con più di 171 proiezioni. Quest’anno saranno più di 250 in tutto il mondo > su aflamuna.org la mappa completa!