La pace è la risposta

Il testo di “La pace è la risposta” di Inoki

Vogliono la guerra, vogliono tutti la guerra, la guerra è il loro habitat, vogliono la violenza, vogliono il dissing

Serio, vuoi un diss? Vuoi il bis?

Vuoi il maestro delle barre su di te

Dopo che ti ho devastato

Distrutto, cucinato da ogni lato

Vuoi ancora una palata di mazzate sopra i beats?

Le tue canzoncine, le tue hits: cioccolato

Le sciolgo, prenditi i confetti di metriche col piombo

Fatte andare nel ragù col tuo sangue

Rime da mafioso, mezze trap fuori moda

Ancora fare guerre immaginarie dalla villa, dalla disco

Ancora coca, ancora tu?

Mollami, io cerco baci

Amo, amo, ancora che dissi ‘sto sfigato?

Quattro mesi fa gli hai fatto dieci minuti di diss, basta. Parla di qualcosa di più serio, no?

Va bene, provo a parlare di qualcosa di leggermente più serio…

RIT.

C’è chi la cerca e c’è chi ci capita

La guerra è di Satana, non è il mio habitat

La pace è il mio habitat

C’è chi la vuole, poi c’è chi l’ha imposta

La guerra è la vostra, la pace è la sola risposta

Chiedilo a Motaz Azaiza, fotografo sopra la Striscia

Chiedigli come ha perso le ventidue anime care della sua famiglia

Dopo che l’esercito di Tel Aviv gli ha chiesto di chiudere il suo profilo

Soltanto un reporter, gli ha chiesto di smettere

Lui ha continuato da Instagram a raccontare quei giorni di Gaza

Per questo che lui ha perso tutto, gli hanno bombardato la casa

Chiedilo ad Haya Abu Nasser, venticinque anni e due lauree

Una grande fortuna, un visto per uscire dalla Palestina

Il 17 di ottobre, ma il 7 è iniziato il massacro

La valigia è rimasta sul letto

Insieme al suo sogno mai realizzato

Chiedilo a Yasser, non conosciamo il cognome

Uno skater dei nostri, un sedicenne, un futuro campione

Telefono spento, nessuna notizia, abitava giù al porto

Lui come tanti dispersi, sotto una bomba al secondo

Chiedilo a Randa Harara, le donne di Gaza a cui era cara

Col suo sportello antiviolenza che ora non ha più una casa

Niente più lezioni di arte, niente più laboratori

Solo macerie, lacrime e fango per chi ora è lì fuori

Chiedi a Mohamed Alamarin, uno chef che ha imparato da noi

L’arte della cucina per aprire la sua pizzeria in Palestina

Ristorante Milano, così si chiamava quel posto

Adesso è distrutto e noi lo sentiamo anche nostro

Chiedi a Jumana Shahin, un futuro d’attrice davanti

Pluripremiata in un film, ora in aiuto di tanti

Sopra un carretto trainato da un asino aiuta le madri

Le conforta nei pianti, le stringe in abbracci

Chiedi a Sami Abu Omar, è raro una persona anziana

Perché vent’anni la prospettiva di vita a casa

Come deve essere stato per lui avere in faccia i soldati

Perché distribuiva il cibo ai sopravvissuti sfollati

RIT.

C’è chi la cerca e c’è chi ci capita

La guerra è di Satana, non è il mio habitat

La pace è il mio habitat

C’è chi la vuole, poi c’è chi l’ha imposta

La guerra è la vostra, la pace è la sola risposta

Basta con ’sti dissing, ragazzi, basta con ‘ste guerre inventate. C’è la gente che vive la guerra veramente. La guerra è il loro habitat, non è il nostro habitat. Noi siamo persone fortunate

Ringraziamo per ogni giorno che siamo qua, blessing

Inoki bio



Fabiano Ballarin, in arte Inoki o Inoki Ness, è un rapper e produttore italiano, nato il 2 ottobre 1979 a Roma.

Il suo nome deriva dall’unione di un personaggio dell’Antico Testamento e antenato di Noé, Enoch, e Ki, nome orientale che simboleggia l’energia interna, mentre il suffisso Ness simboleggia l’espansione nella lingua inglese.

In seguito al trasferimento a Bologna entra in contatto con la cultura hip hop e si avvicina a writing e rapping: fondamentali sono l’influenza degli Assalti Frontali e l’intesa con il breaker Gianni KG e il writer Paniko, entrambi co-fondatori del primo collettivo di Inoki, la Porzione Massiccia Crew.

In seguito forma anche la Flick Flack Mobb con Joe Cassano e nel 1998 partecipa a Giorno e Notte, brano presente in Novecinquanta di Fritz da Cat e nell’album postumo di Joe Cassano. Nello stesso anno viene pubblicato il primo mixtape della Porzione Massiccia Crew, Demolizione 1, e solo nel 2001 vede la luce il suo primo disco solista autoprodotto, 5° Dan.

Nel 2004 La Porzione Massiccia Crew collabora con i Club Dogo per il mixtape PMC VS Club Dogo – The official mixtape, e nello stesso anno Fabiano è il conduttore del programma RAI Hip Hop Generation.

Nel 2005 esce il suo secondo disco, quello della maturità artistica: Fabiano detto Inoki, con produzioni di Shablo, Dj Shocca e Don Joe, e ospiti come i Club Dogo. Poco dopo collabora con Shablo per The NewKingzTape Vol. 2, un mixtape composto da 29 tracce e ricco di ospiti di rilievo come Gué Pequeno, Co’Sang, Bassi Maestro e One Mic.

Nel 2007 esce Nobiltà di strada, primo disco per la Warner Music Italy, che complice una buona campagna marketing -la circolazione della versione non definitiva di un singolo- e l’aiuto dell’emittente televisiva MTV, riesce a raggiungere un buon successo a livello nazionale.

Negli anni successivi, scaduto il contratto con la Warner, torna all’autoproduzione: tra le varie attività spiccano il mixtape Pugni in faccia, con Mad Dopa, la partecipazione in Profondo Rosso degli Assalti Frontali e la creazione dell’etichetta indipendente Rap Pirata.

Nello stesso periodo conduce una critica contro l’industria musicale italiana e inizia dei dissing con alcuni rapper rei, a suo avviso, di essersi venduti alle major. Tra questi spiccano Gué Pequeno, Salmo, Marracash e Fedez.

Nel febbraio 2014 esce L’antidoto, un disco sperimentale con forti critiche verso il consumismo e la superficialità della società contemporanea, mentre nel 2016 esce il mixtape Basso profilo – The Mixtape.

Nel 2018 compare in Don, album di Vacca, e nel disco d’esordio di L’Elfo, Gipsy Prince. Nel 2019 collabora con En?gma nel suo disco Booriana per la traccia Apatia.

Il 13 marzo 2020 esce Trema, singolo prodotto da Stabber che preannuncia un nuovo disco in uscita per Asian Fake.