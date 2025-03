Home

CATEGORIE

AMBIENTE & SOSTENIBILITA’

“Origine”, se i bambini indigeni raccontano il loro popolo

“Origine”, se i bambini indigeni raccontano il loro popolo. Nata nel 1982 a Parigi, Nat Cardozo lavora come illustratrice in Uruguay. Ha viaggiato e vissuto a lungo tra America, Europa e Australia, per realizzare su pannelli di legno i ritratti dei bambini incontrati. “Origine”, l’opera prima di Nat Cardozo, è un libro favolosamente illustrato, frutto di un lavoro di molti anni, sui popoli indigeni che abitano la Terra, che dà voce a 22 bambini di popolazioni di tutti i continenti. Questi bambini ci raccontano le loro abitudini, leggende e credenze. Uno sguardo ecologico, umanistico e spirituale che comprende umanità e natura, rendendo omaggio alla resistenza e alla saggezza di culture secolari che hanno molto da insegnare sulla cura del nostro pianeta, vivendo in armonia con la Natura e con “tutto ciò che cresce sotto l’immenso cielo“. Dai Moken delle isole Surin agli Evenki che allevano le renne nella Siberia orientale, passando per i Kung che leggono le orme degli animali nel deserto del Kalahari: ognuno racconta una storia diversa narrando un’origine comune. Tutti i popoli indigeni raccontano di un “diluvio universale” come di quando eravamo polvere di stelle, ma soprattutto tutti – dall’Amazzonia alla prateria degli Cherokee – venerano e benedicono i sette punti cardinali: il nord, il sud, l’est, l’ovest, il sopra, il sotto e il centro. Un’immersione di sensazioni, di umanizzazione, di sentimenti, di “democrazia delle culture” come la chiamerebbe Raimon Panikkar, e soprattutto di desiderio di gioire per la ricchezza di ciò che si è e si ha già senza aggiungere nient’altro. MOSUO SAMI ARANGU Un’educazione al tempo, un eterno qui-e-ora lontano da fretta, frenesia e mancanze, dove tutto sparisce e si può solamente vivere in pace.

Perché, come diceva Hehaka Sapa (Alce Nero), grande Wichasha Wakan Lakota Sioux: “È ignorante colui che vede più cose laddove ce n’è Una”.

INUIT Per leggere gli altri articoli di Lorenzo Poli clicca sul nome dell’autore.

Sostieni periscopio! Dona

tag:

Sono nato a Brescia nel 2000 e dopo la maturità classica ho iniziato a frequentare il corso di Scienze Politiche Relazioni Internazionali Diritti Umani all’Università di Padova. Appassionato di attualità politica, politica internazionale, questione di genere e studi postcoloniali, mi interesso di diritti umani, antirazzismo, femminismo, liberazione animale e antispecismo. Collaboro con LavoroeSaluteBlog e l’Associazione di Studi e Informazione sulla Salute (AsSIS) sui temi della salutogenesi, della prevenzione primaria, dell’ecologia in ottica olistica sulla salute. Mi occupo di popoli in lotta contro l’imperialismo, di America Latina, di conflitti in Medioriente, in particolare della Palestina in una prospettiva decoloniale. Oltre che con Periscopio, collaboro con Invictapalestina, Ventuno News, Altrenotizie.org e sono redattore di InfoPal e Pressenza Italia. Nel 2016 è uscito il mio romanzo, “Luce al di là del Buio”, edito da MarcoSerraTarantola Editore. Ambientalista, impegnato sui temi dell’acqua pubblica.