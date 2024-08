Uno speciale evento espositivo dedicato all’esperienza pioneristica del Centro Video Arte di Ferrara è quello offerto in questo momento dal MamBo, il Museo d’Arte Moderna di Bologna. Meritevole il fatto che uno dei più importanti musei di arte moderna e contemporanea d’Italia dedichi un approfondimento all’esperienza ferrarese. La rassegna è allestita in una delle sale del percorso museale permanente, collocato all’interno di quelli che erano gli spazi industriali dell’ex Forno del pane, in via Don Minzoni, facilmente raggiungibile dalla centrale via Indipendenza.

“Una ricerca polivalente. Esperienze dal Centro Video Arte di Ferrara” è il titolo della mostra inaugurata giovedì 27 giugno e visitabile fino a domenica 13 ottobre 2024 al MamBo. Ad ospitare un riassunto del percorso video-artistico compiuto dal centro ferrarese è la Project Room, lo spazio riservato a quei fenomeni, eventi, personalità o organizzazioni che hanno avuto un ruolo fondamentale nella recente storia culturale di Bologna e dell’Emilia-Romagna.

Centro video arte – Una ricerca polivalente foto ODeCarlo

Il progetto è realizzato attraverso la collaborazione tra il museo bolognese e le Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara. È curato da Chiara Vorrasi, conservatrice responsabile delle Gallerie ferraresi, e Uliana Zanetti, responsabile del patrimonio del MamBo. L’intendimento – spiega una nota del Settore Musei Civici di Bologna – è quello di “celebrare le attività, a circa cinquant’anni dalla fondazione e a trenta dalla chiusura, del Centro Video Arte di Ferrara, unica istituzione artistica espressamente dedicata in Italia alla produzione di video-tape. Ideato da Lola Bonora nel 1973, e da lei stessa guidato per l’intero corso della sua durata, il Centro Video Arte diviene sin dal suo esordio parte integrante della Galleria Civica d’Arte Moderna di Ferrara diretta da Franco Farina“.

Tra i diversi percorsi intrapresi dal Centro Video Arte diretto da Lola Bonora, l’esposizione si concentra su due aspetti: la video-registrazione di performance e la realizzazione di opere d’arte in forma di video-installazioni e video-sculture. A testimonianza di questi aspetti sono stati selezionati i lavori di alcuni degli artisti più esemplificativi che hanno gravitato attorno alle esperienze del centro ferrarese.

Particolare dell’allestimento Opere del centro video arte di Ferrara La Project room del Mambo – foto ODeCarlo

Ecco allora la sequenza di disegni su cartoncino di uno degli artisti italiani più celebri nell’ambito delle videoinstallazioni come Fabrizio Plessi. Firmata da Maurizio Camerani la grande video-scultura, che già alla fine degli anni Ottanta anticipava tematiche ambientali per un artista che è stato tra i più giovani rappresentanti del movimento e che in questi anni ha continuato ad esporre su tutto il territorio nazionale. La video-installazione di Enzo Minarelli, “La Bandiera” (1989), indaga invece gli aspetti, peculiari di questo autore, che sono legati alla poesia sonora e visiva. Completano l’esposizione le proiezioni video, fruibili da due monitor di vecchia generazione. Attraverso uno di questi apparecchi il visitatore può prendere visone del documentario a colori che illustra “Tempo liquido” di Fabrizio Plessi (1990), “Il filo di Arianna” di Claudio Cintoli (1974), “The Box of Life” di Federico Marangoni (1978). Un altro monitor consente di visualizzare il videotape sulla “Discussione sulla struttura e sulla sovrastruttura” di Giuseppe Chiari (1977), la pellicola in 16 mm del regista e pittore Sylvano Bussotti legato al gruppo Fluxus e a John Cage che documenta “RARA (film) guardato al pianoforte dall’Autore” (1978) e “Sentire/Ascoltare” di Claudio Ambrosini (1979).

Sala dedicata al Centro ferrarese alla 1.a Settimana internazionale della Performance Performance di Abramovic-Ulay alla Galleria d’arte moderna bolognese nel 1977

Per il MamBo e per i musei civici bolognesi questo omaggio non è comunque un episodio isolato. Una sezione documentaria stabile collocata al piano rialzato del MamBo – sullo stesso livello dove sono esposte le collezioni del Museo Morandi – racconta l’esperienza del Centro Video Arte ferrarese in tre teche dedicate a momenti diversi.

Ci sono pannelli fotografici scansionati digitalmente che testimoniano come il Centro Video Arte fu ospite insieme agli ‘scandalosi’ performer Marina Abramovic e Ulay della prima Settimana Internazionale della Performance, curata nel 1977 da Renato Barilli in collaborazione con Francesca Alinovi, Roberto Daolio e Marilena Pasquali alla Galleria d’arte moderna, lanciata in sinergia con lo svolgimento dell’allora neonata Arte Fiera di Bologna.

Un’altra teca di questa parte artistico-documentale è dedicata ai cataloghi dell’attività di Video Arte. Un reperto riguarda la mostra su questo tema realizzata nel 1980 a Torino. Un altro documenta la mostra dedicata al periodo che va dal 1973 al 1979, realizzata da Palazzo dei Diamanti di Ferrara nel 2015.

Un articolo della fine degli anni Settanta, a firma della critica d’arte e curatrice Dede Auregli inquadra infine in maniera emblematica l’eco suscitata dall’esperienza ferrarese nell’universo culturale e artistico nazionale. Il ritaglio, è tratto da una pagina del quotidiano “l’Unità” del 24 marzo 1978, ed è una prestigiosa testimonianza del riconoscimento della pioneristica attività ferrarese e del luogo che ne ospita le attività, elogiato fin dal titolo come “Un gioiello di nome ‘Sala polivalente'”.

La Palazzina Polivalente ‘gemella’ di quella che ospita Spazio Antonioni, a Ferrara