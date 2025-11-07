MELONI-MACRON: IL NUOVO ASSE DEL PROIBIZIONISMO

Meloni e Macron, spesso litigiosi, inaugurano una “santa alleanza” neoproibizionista e si mettono alla guida del rilancio della war on drugs. Mentre nel mondo la società civile è impegnata a riformare l’approccio repressivo, fallimentare da ogni punto di vista.

L’articolo di Leonardo Fiorentini su l’Unità del 24 ottobre 2025.

Macron e Meloni hanno bisticciato fino all’altro ieri, almeno fino al bacio di giugno che ha teatralmente normalizzato i rapporti fra Italia e Francia. Ora cercano un terreno comune per dare l’abbrivio utile al riavvicinamento: cosa c’è di meglio della lotta alla droga per farlo?

Del resto, fin dal secolo scorso la lotta contro il “problema globale delle droghe” è diventata il terreno ideale per superare le divisioni fra gli Stati. Dimostrarsi inflessibili contro il demone della droga è riuscito a unire per decenni USA, URSS, Cuba, Cina e Iran. Certo, oggi – nel pieno della dottrina Trump – i rapporti sono molto più fluidi, oltre che tesi, ma le droghe restano un jolly sempre utile da pescare.

Eppure di crack il governo non parla, impegnato com’è nella suao nell’evocare. Quando ne parla, lo fa strumentalmente e male, come successo per le pipette distribuite a Bologna, al limite invocando qualche inutile zona rossa e lasciando la patata bollente ai sindaci (soprattutto a quelli di centrosinistra), che devono gestire gli effetti di spaccio e consumo nei quartieri.diventa così l’asso di briscola: se non si riesce ad impedire il mercato, tanto vale cercare di individuare e intercettare i proventi del narcotraffico. Peccato che anche lì le cose non vadano storicamente benissimo. Se si stima, benevolmente, cheMa in fondo che importa che funzioni o meno? L’importante è costruire l’unità contro il male e poter raccontare di una nuova “Santa Alleanza” dei “puri” contro i “peccatori”., nel tentativo di riportare il mondo sulla retta via della sacralità e ineluttabilità della war on drugs.Questa però fa ormai acqua da tutte le parti, tanto che perfino ilha pubblicato un rapporto che intreccia per la prima volta in maniera organica politiche sulle droghe e Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU (SDG).Ilsottolinea come i mercati illegali, dominati dal crimine organizzato, ostacolino sviluppo, sicurezza e democrazia, mentre la criminalizzazione alimenta stigmatizzazione e barriere nell’accesso ai servizi sanitari. Allo stesso tempo, le comunità più marginalizzate – dai piccoli produttori rurali ai consumatori – pagano il prezzo più alto.Non è quindi un caso che, replicando quanto fatto a marzo nella sessione plenaria della Commissione droghe dell’ONU (CND) , gli USA abbiano ribadito – intervenendo recentemente a una riunione a Vienna – che “gli SDG sono irrilevanti quando si tratta di impedire ai criminali di diffondere veleno nelle nostre comunità.” Il tentativo è quello di far tornare “la CND al suo mandato principale e smettere di sprecare tempo e risorse su questioni politiche controverse”, concentrandosi invece “sull’interruzione dell’approvvigionamento di droga e sulla sicurezza delle nostre comunità”.Proprio lo scorso marzo laaveva deciso di porre sotto revisione l’intero sistema di controllo sulle droghe (vedi l’Unità, 29 marzo 2025). E in questi giorni, a Ginevra, il 48° Expert Committee on Drug Dependence (ECDD) dell’OMS rilascerà il rapporto sulla revisione critica della foglia di coca.Si tratta di un processo richiesto dalla Bolivia con il sostegno della Colombia per salvaguardare l’uso tradizionale indigeno, che potrebbe rivelarsi epocale.conclude che «la ricerca non ha rivelato evidenze di danni clinicamente significativi per la salute pubblica associati all’uso della foglia di coca». Non solo: ricorda che «la letteratura scientifica contemporanea resta coerente con il rapporto OMS-UNICRI del 1995», già allora favorevole a unae rimasto in un cassetto per pressioni politiche.

Per la prima volta da decenni, un organismo tecnico delle Nazioni Unite riconosce ufficialmente che la criminalizzazione della foglia di coca non ha basi sanitarie. La coca viene descritta come una pianta complessa e benefica, ricca di alcaloidi, flavonoidi e fenoli, con effetti stimolanti lievi, antinfiammatori e antiossidanti, e con un uso tradizionale che da secoli sostiene il lavoro, la salute e la cultura delle popolazioni andine. Non ci sono prove di dipendenza significativa né casi documentati di overdose fatale. E, soprattutto, il Comitato evidenzia che «la documentazione scientifica dimostra in modo robusto i danni sostanziali per la salute pubblica associati alle strategie di controllo della coca, a tutte le scale».

Dietro questa frase ci sono le fumigazioni al glifosato in Colombia, le persecuzioni ai coltivatori indigeni, le esposizioni tossiche, gli aborti spontanei e le malattie respiratorie e cutanee studiate e collegate direttamente alle politiche di eradicazione.

La revisione scientifica, se raccolta dall’OMS in forma di raccomandazione come fu per la cannabis nel 2020, aprirebbe la strada alla richiesta formale di rimozione della foglia di coca dalla Tabella I della Convenzione ONU del 1961, dove è tuttora equiparata a eroina e cocaina pura. Per i popoli andini, e per chi da anni denuncia l’assurdità del bando globale, questo rapporto rappresenta una rivincita storica della scienza contro il proibizionismo neocolonialista.

Non bastassero UNDP e OMS a guastare i piani di restaurazione, ci si mette anche il Consiglio dei diritti umani dell’ONU (HRC), che la scorsa settimana ha riaffermato che la politica sulle droghe deve essere pienamente allineata agli strumenti internazionali sui diritti umani.

Il Consiglio ha approvato, respingendo a larga maggioranza tutti gli emendamenti peggiorativi presentati dalla Russia, una risoluzione presentata dalla Colombia e sostenuta da 35 Paesi che conferma e amplia quanto già affermato nel 2023 (quando anche l’Italia fu fra i firmatari). Il testo riconosce formalmente il ruolo del sistema ONU per i diritti umani – dal Consiglio (HRC) all’Alto Commissariato (OHCHR) – come interlocutore a pieno titolo nella politica globale sulle droghe, tradizionalmente dominio degli organismi di Vienna (CND e UNODC). Per la prima volta, l’HRC si impegna a “rimanere investito della questione” e invita i propri meccanismi a condividere contributi e raccomandazioni con la Commissione sugli stupefacenti. Oltre a questo, consolida e amplia il riferimento alla riduzione del danno, l’impegno contro la discriminazione razziale e a tutela dei popoli indigeni. Infine, l’OHCHR riceve il mandato di redigere un nuovo rapporto sulle implicazioni delle politiche sulle droghe per i diritti di donne e ragazze.

A guardare quel che succede fra New York, Ginevra e Vienna ci sarebbe solo da gioire per la società civile internazionale impegnata nella riforma. Purtroppo, avviene nel momento di più bassa autorevolezza degli strumenti del multilateralismo ONU, messi a dura prova dal bullismo diplomatico e dalle azioni criminali che mettono in discussione l’esistenza stessa del diritto internazionale.

Un esempio – che passa in secondo piano rispetto a quanto accade altrove, a partire dalla Palestina – sono gli attacchi militari “antinarcotici” voluti da Trump contro le imbarcazioni di presunti trafficanti venezuelani nel Mar dei Caraibi: vere e proprie esecuzioni extragiudiziali, rappresentazione plastica dell’impunita violazione delle più elementari norme del diritto internazionale. E forse anche del “nuovo ordine mondiale” che qualcuno vorrebbe imporre.

Tornando in Europa preoccupa il dibattito all’interno dell’Unione, che da alcuni anni ha riportato al centro la repressione, marginalizzando anche nei canali di finanziamento la progettualità legata alla ricerca e alla riduzione del danno. Da questo approccio neoproibizionista, certamente influenzato dalla presa di potere delle destre sovraniste, pare viziata anche la nuova strategia europea sulle droghe, su cui la commissione ha iniziato le consultazioni.

In un mondo che chiede riforme, l’Europa tentenna e lascia spazio alla restaurazione che trova nuovi alfieri a Parigi e a Roma. Ma fuori dai palazzi, la società civile non si arrende: è lì, tra chi combatte lo stigma, cura, riduce i danni e costruisce alternative, che si intravede la direzione giusta. Quella che in Italia porta alla contro-conferenza sulle droghe, il 6-7-8 novembre alla Città dell’Altra Economia a Roma.

In copertina: Meloni e Macron, immagine su licenza Wikimedia Commons

