Il Futuro di Ferrara: tra Resilienza e Rilancio Strutturale

Analisi economica, scadenze PNRR e proposte shock per uscire dall’isolamento e guidare la transizione ecologica

Indice dei contenuti:

1. Il quadro economico: un territorio a due velocità

2. Il “Countdown” PNRR e il bluff della chimica verde

3. Turismo pop e “mordi e fuggi” vs Modello Friburgo

4. Le Valli del Mezzano e la sfida energetica

5. Le tre proposte shock de La Comune di Ferrara

1. Il quadro economico: un territorio a due velocità

Analizzare l’economia ferrarese oggi significa osservare un divario evidente rispetto al resto della regione. Se l’Emilia-Romagna si conferma locomotiva d’Italia (PIL 2025 a +0,6%, stime 2026 a +0,9% e disoccupazione ai minimi storici al 3,9%), la provincia di Ferrara si trova in una fase di transizione complessa. Il valore aggiunto provinciale cresce dello +0,5%, un dato positivo che dimostra una forte capacità di tenuta, ma che sconta storiche fragilità strutturali.

La manifattura, fortemente legata alla metalmeccanica leggera e al Petrolchimico, attraversa una fase delicata a causa dell’aumento dei costi energetici e dell’incertezza sui mercati esteri. Il comparto edile subisce la contrazione post-bonus (-1%) e l’agricoltura fa i conti con eventi meteo estremi e la risalita del cuneo salino. A tenere in piedi l’economia locale è il terziario: il turismo tiene alte le presenze in provincia, compensando la debolezza industriale.

Tuttavia, il mercato del lavoro riflette l’invecchiamento record del territorio (età media che sfiora i 50 anni). Se da un lato si registra un segnale positivo dalle aperture di imprese “under 35” (+109 nel primo trimestre), dall’altro Ferrara sconta un tasso di occupazione strutturalmente inferiore rispetto all’asse della Via Emilia.

2. Il “Countdown” PNRR e il bluff della chimica verde

Il 2026 rappresenta l’anno del countdown decisivo per i fondi europei. Sul territorio ferrarese insistono circa 1.531 progetti PNRR (oltre 106 milioni di euro gestiti dal solo capoluogo). La scadenza del 30 giugno 2026 per l’ultimazione dei lavori legati ai target europei è perentoria, pena la revoca dei finanziamenti.

Mentre nel comparto della mobilità e dell’edilizia scolastica i cantieri sono in chiusura (come i bus a idrogeno gestiti da TPER), la transizione industriale arranca. Il maxi-progetto della Hydrogen Valley presso l’ex distilleria Alceste (investimento da 50 milioni) è attualmente in pausa.

In questo contesto si inserisce la nostra battaglia politica per il “Polo Natta 2.0”. Presentato come mozione da La Comune di Ferrara per il rilancio del Petrolchimico attraverso investimenti sulla chimica verde, contratti di ricerca e Open Innovation (con focus sul riciclo avanzato dei polimeri, tra cui il Poliproprilene Copoliomero CAS 9010-79-1), il piano è stato purtroppo respinto dalla maggioranza in Consiglio Comunale, senza che venissero presentate alternative concrete. L’azione del Comune all’interno del polo industriale si limita oggi quasi esclusivamente al pur fondamentale progetto di riciclo delle acque reflue civili del depuratore Hera per scopi industriali. Un’opera di efficientamento, certo, ma non la rivoluzione industriale di cui Ferrara ha bisogno.

A questo si aggiunge lo stallo drammatico della Zona Logistica Semplificata (ZLS). Nonostante la Regione abbia inviato a Roma il piano strategico da anni, il DPCM attuativo nazionale è continuamente rinviato. Senza sgravi fiscali e credito d’imposta, le aziende locali non possono accedere ai benefici economici, lasciando l’asse stradale Ferrara-Mare privo di nuovi hub logistici.

3. Turismo pop e “mordi e fuggi” vs Modello Friburgo

Un altro nodo centrale del dibattito cittadino riguarda la natura del turismo. La costa (Comacchio e i Lidi) drena da sola oltre il 75% dei pernottamenti provinciali grazie al soggiorno balneare. Nel capoluogo, invece, la permanenza media si attesta appena tra 1,5 e 2 notti. Ferrara viene vissuta come meta di passaggio escursionistica (“mordi e fuggi”).

La strategia dell’attuale amministrazione è stata quella di puntare sugli “grandi eventi di sistema” a ritmo continuo (Ferrara Summer Festival, concerti in piazza, Incendio del Castello) per generare picchi artificiali di occupazione alberghiera e dare ossigeno immediato a bar e ristoranti. Come La Comune di Ferrara, evidenziamo da tempo le criticità di questo modello: alti costi pubblici di gestione e sicurezza, pesanti disagi per i residenti del centro storico e, soprattutto, la creazione di un’occupazione intermittente, frammentata e precaria nel settore dei servizi e del catering.

La nostra alternativa guarda al Modello Friburgo. Negli anni ’70 la città tedesca (simile a Ferrara per dimensioni, mobilità ciclabile e forte presenza universitaria) rifiutò l’insediamento di una centrale nucleare a pochi chilometri dal centro per trasformarsi nel laboratorio vivente delle energie rinnovabili. Friburgo ha creato il cluster della Green Economy, ha progettato quartieri a energia zero (Vauban) e ha attirato un “turismo della sostenibilità” ad alto valore aggiunto (delegazioni, urbanisti, ricercatori), aumentando drasticamente la permanenza media. Ferrara può e deve fare lo stesso, legando Unife alla transizione ecologica e industriale.

4. Le Valli del Mezzano e la sfida energetica

Il dibattito sulla transizione si estende anche al destino della Bonifica del Mezzano (18.000 ettari), un’area sotto il livello del mare definita da molti economisti un “fallimento ambientale” novecentesco. Oggi l’agricoltura tradizionale nel Mezzano sopravvive quasi esclusivamente grazie ai sussidi europei PAC e soffre l’ingressione salina, oltre a costare enormi quote di energia pubblica per l’azione continua delle idrovore del Consorzio di Bonifica.

Destinare l’area al fotovoltaico tradizionale a terra è però un azzardo impraticabile: il Mezzano è una Zona di Protezione Speciale (ZPS) per l’avifauna migratoria e l’effetto specchio dei pannelli provocherebbe disastri ecologici, ricevendo sistematici pareri negativi nelle VIA.

La vera strada sostenibile è l’Agrivoltaico Avanzato ad inseguimento mono-assiale. Sollevando i pannelli oltre i 2-3 metri da terra e distanziandoli, si permette il passaggio delle macchine agricole e si azzera l’impatto sull’avifauna. Questo modello consente di riconvertire i terreni compromessi dal sale verso colture officinali, apicoltura ed elicicoltura, garantendo una redditività integrata (energia + agricoltura di nicchia) e riducendo la dipendenza energetica nazionale (l’Italia dipende ancora dall’estero o dal fossile per il 64% della sua elettricità).

5. Le tre proposte shock de La Comune di Ferrara

Per rompere l’isolamento e unire le fratture interne della provincia (tra un Alto Ferrarese trainante e integrato nella meccatronica bolognese e un Basso Ferrarese in forte declino demografico), proponiamo tre azioni concrete a breve e lungo termine:

Burocrazia Zero e Azzeramento Tasse Locali (Breve termine): Istituire uno Sportello Unico Speciale per l’Asse Ferrara-Mare in grado di rilasciare autorizzazioni industriali in massimo 30 giorni. Azzerare per 3 anni IMU e TARI per le imprese che investono nelle aree industriali dismesse, finanziando la misura tramite i dividendi delle partecipate (Hera, Ferrara Tua). Dal Turismo Pop al Piano “Smart Working Hub” (Breve termine): Lanciare il piano Ferrara Digital Cradle, stringendo accordi per offrire affitti a tariffe calmierate a nomadi digitali e lavoratori da remoto di Bologna e Milano, trasformando il turismo “rapido” in consumo strutturale e residenziale. Il Fondo “Ferrara Innovazione” per i Giovani (Lungo termine): Risolvere il “modello spugna” di Unife (che attira 27.000 studenti ma vede i laureati scappare subito dopo il titolo). Proponiamo un fondo di venture capital territoriale, alimentato dalle fondazioni bancarie e dalla ricchezza privata oggi immobile nei depositi (“paradosso del risparmio immobile”), per offrire finanziamenti a fondo perduto e spazi gratuiti per 5 anni alle startup dei neolaureati che scelgono di restare in provincia.

Solo superando la frammentazione dei singoli campanili e ponendo la transizione ecologica al centro dell’agenda politica, Ferrara potrà smettere di difendersi e iniziare a crescere.

Articoli correlati:

Ferrara, redditi e fisco municipale — Analisi integrata

Sviluppo Economico: Il business dello spettacolo/intrattenimento può far rinascere Ferrara?

SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO E QUALITA’ DELLA VIT

In copertina: Gabriele Turola, Acrilico su tela L’oriente a Ferrara, 2003, Collezione Ventura. Ferrara, 40×40