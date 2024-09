Ferrara: Basta concerti in centro città dopo la mezzanotte.

Un evento musicale iniziato alle 18 e terminato, nelle prime due serate, alle 2 di notte, con musica martellante i cui suoni e vibrazioni si sono avvertite per un ampio raggio, causando un disturbo importante ai residenti della zona, tra i quali ci sono anche persone malate.

Per questo motivo chiediamo che non vengano più realizzati al Parco Pareschi e in zone residenziali concerti la cui durata si protragga, in deroga allo stesso regolamento comunale, oltre le ore 24. Ciò al fine di tutelare la salute e la tranquillità dei cittadini che risiedono in queste zone.

Ben vengano ovviamente concerti e raccolte fondi per associazioni che operano per il bene di persone malate, ma questo non può andare a scapito della salute e delle condizioni di vita di chi abita nei dintorni dei luoghi scelti per queste iniziative.