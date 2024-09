Come spiega Luca Scacchi, responsabile docenza universitaria della Flc Cgil nel suo appello, per alcune di queste figure “non è neanche previsto il riconoscimento di un reale rapporto di lavoro: la borsa di assistente alla ricerca junior, la borsa di assistente alla ricerca senior, il post-doc, il professore aggiunto e il contratto di ricerca”. Siamo insomma addirittura oltre la famigerata riforma Gelmini.

non si riconoscono diritti, rappresentanza e minime tutele (malattia, ferie, contributi previdenziali esigibili, accesso al welfare fiscale) o se ne riconosco alcuni, ma al prezzo di ulteriori compiti (collaborazione alle attività didattiche e alla terza missione). Questa non è una cassetta degli attrezzi per la ricerca: è solo una moltiplicazione infinita dei sentieri e dei tempi con cui vedersi riconoscere il proprio ruolo, che espande la precarizzazione e le incertezze nel lavoro di ricerca in questo paese". Alle tipologie precarie individuate dal ddl, continua Scacchi,

Il tutto in un contesto in cui – pur in presenza di un record negativo di laureati nel nostro paese – i tagli continuano. È stata infatti annunciata una riduzione di oltre 500 milioni di euro sul Fondo di finanziamento ordinario delle università e sono stati cancellati gli ultimi due anni del Piano straordinario avviato da Maria Cristina Messa che avrebbe dovuto ampliare le facoltà assunzionali degli atenei di oltre 10 mila posizioni tra docenti e personale tecnico-amministrativo. E, ancora, non vi sarà alcuna stabilizzazione delle risorse alla ricerca provenienti dal Pnrr.

In questa situazione, si legge ancora nell’appello di Scacchi, la bolla del precariato “rischia di scoppiare nei prossimi anni su queste molteplici figure, creando una nuova generazione perduta. Questa moltiplicazione del precariato e questi tagli producono solo un’università e una ricerca piccole e precarie, senza prospettive per il futuro”.

Insomma, firmare questa petizione è importante , così come importante è la richiesta che viene dal mondo dell’università e della ricerca di un unico rapporto di lavoro pre-ruolo a tempo determinato, che garantisca diritti, tutele e rappresentanza. Oltre, ovviamente, alla necessità che si torni a “un finanziamento congruo alle strutture e alla ricerca di base, per riportare la spesa pubblica e gli organici in questo settore in linea con quelli degli altri Paesi europei”.

Cover: immagine dalla manifestazione nazionale contro il precariato con presidio presso il ministero della pubblica amministrazione