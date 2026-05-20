All’UE e ai leader dei paesi europei e del Regno Unito

Perché è importante?

“Stiamo andando verso la Terza Guerra Mondiale”. Queste sono le parole esatte pronunciate da un economista di tutto rispetto, un uomo che non esagera mai. [1]

Trump e Netanyahu stanno bombardando a tappeto Teheran, una città di oltre 10 milioni di persone. Più di 100 bambini sono stati uccisi da una bomba statunitense sganciata sulla loro scuola. [2]

L’Europa è una delle poche potenze mondiali abbastanza forti da opporsi agli USA, ma mentre le persone non vogliono assolutamente questa guerra, i nostri leader stanno fermi a guardare, per paura delle ritorsioni di Trump. [3]

Ma c’è ancora speranza. Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha definito gli attacchi in Iran “illegali e irresponsabili” e ha perfino vietato agli Stati Uniti di appoggiarsi alle basi militari in Spagna. [4]

Gli altri paesi europei devono seguire il suo esempio. Alcuni leader hanno fatto intendere che vorrebbero fare la stessa cosa, ma devono sentire le nostre voci, quelle delle persone.

Insieme, dobbiamo spingere i nostri leader a opporsi alla guerra illegale di Trump e Netanyahu, e vietare agli USA l’uso delle basi militari in Europa per i loro attacchi mortali. Ogni giorno di silenzio di fronte alla prospettiva sempre più vicina di una guerra mondiale ci costa carissimo.

Riferimenti:

1: https://www.instagram.com/reel/DVubtLOk9Ow

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