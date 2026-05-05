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A pensarci bene / Il partigiano divisivo 

A pensarci bene /
Il partigiano divisivo 

di Antonio Micciulli*
(tratto dalla sua pagina Facebook )

Delia è una cantante italiana emersa dal circuito dei talent show.
Il 1 maggio 2026, sul palco del Concertone, ha deciso di cantare “Bella ciao”.
Fin qui, nulla di particolarmente inedito.
Però Delia ha un colpo di genio: modifica il testo, così “partigiano” diventa “essere umano”.
Una riscrittura ideologica, fatta con la delicatezza di un escavatore in un cimitero.
Partigiano è una parola precisa.
“Sporca” di storia.
Scomoda.
Ha fatto scelte, preso botte, sparato, disobbedito, rischiato la fucilazione.
Essere umano invece non disturba e infatti non serve a niente.
Essere umano va bene ovunque: sui bigliettini dei Baci Perugina, sui post di Instagram, sulle magliette vendute a 29,90 euro al concerto.
Essere umano non prende posizione.
Non combatte.
Non sceglie.
Non dà fastidio a nessuno, soprattutto a chi quel fastidio dovrebbe provarlo.
Ma “Bella ciao” non è una canzone sull’umanità.
È una canzone sulla Resistenza.
È un inno antifascista, non un mantra motivazionale.
Cambiare quella parola significa dire “Sì ok la libertà, però senza esagerare con la storia”.
È l’equivalente musicale di affermare “Condanniamo ogni estremismo, anche quello di chi combatteva il nazifascismo.”
Un capolavoro da Italia meloniana.
“Bella ciao” si canta uguale in tutto il mondo.
Nelle piazze, nelle rivolte, sotto i manganelli.
Nei momenti bui.
È un orgoglio italiano esportato: una canzone che dice chiaramente da che parte stai.
Delia la prende e la rende “accettabile” per i post fascisti.
La spunta dei denti.
La trasforma in un peluche etico.
Non più un canto “che divide” ma una ninna nanna che può piacere a tutti, anche a chi con quella storia non ha mai fatto i conti.
E tutto questo mentre la destra sfascia il Paese, mentre il revisionismo storico dilaga, mentre l’antifascismo viene trattato come un’opinione da combattere.
In questo contesto, togliere “partigiano” non è ingenuo: è una scelta politica precisa.
Delia, non stai “allargando il messaggio”, stai eliminando il bersaglio.
Te lo scrivo anche in siciliano:
“Bella ciao” un è to’.
È di chi c’era.
Di chi è morto.
E di chi la canta ancora oggi sapendo perché.
Cambiarne il testo per “sentirsi più inclusivi” è come riscrivere l’epitaffio di una lapide perché la morte mette qualcuno a disagio.
Se vuoi cantare dell’essere umano, scrivine una tua.
“Bella ciao” parla di PARTIGIANI.
E fa benissimo così.
Antonio Micciulli*
Regista, nato nel 1976. Inizia a lavorare giovanissimo: è ancora minorenne quando bussa alle porte delle grandi aziende del settore videoludico per mettere insieme i capitali necessari a realizzare la sua idea, un mensile specializzato sulla falsariga delle grandi riviste nazionali che segue da tempo. Poco dopo si trasferisce da Cosenza a Roma per collaborare proprio con una di queste riviste. Nel ’96 comincia a collaborare per la neonata rivista di cinema «Set» realizzando servizi di copertina e interviste per il periodico, lavorando contemporaneamente per Radio Italia network come autore e conduttore del programma Babylon, striscia quotidiana di venti minuti dedicata al mondo del cinema. Lascia infine il lavoro come giornalista per poter scrivere la sua prima sceneggiatura: Piccolo manuale di tattica e strategia militare.
Cover: I partigiani del battaglione Orsato a Conco. aprile 1945 –  foto su licenza  PICRYL 
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