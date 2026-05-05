Grazie Antonio, per quello che scrivi e perché lo scrivi benissimo.
Devo dire che io, ascoltando Delia, avevo fatto un pensiero diverso, come se lei con “essere umano” avesse voluto includere chi lotta/ha lottato per la libertà in altri tempi e luoghi.
Invece i fascisti e i nazisti non lottavano per la libertà, né propria né tantomeno altrui. Quindi Bella ciao, anche rivista, comunque li esclude. Loro e quelli come loro, in ogni tempo.
A pensarci bene / Il partigiano divisivo
A pensarci bene /
Il partigiano divisivo
di Antonio Micciulli*
(tratto dalla sua pagina Facebook )
Scelto da Periscopio
Commenti (2)
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ELENA BUCCOLIERO
Grazie Antonio, per quello che scrivi e perché lo scrivi benissimo.
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“O essere umano, portami via” mi ha ricordato “extraterrestre, portami via” di Finardi con la differenza che l’ET dell’Eugenio è un aiuto esterno ben identificato mentre l’ essere umano della Delia è una (irraggiungibile?) e trasmutante condizione…cosa vuol dire “essere umano“ (cosa vuole dire esseri umani)? Detto in altri termini: essere partigiano e’ più essere umano o meno? Credo che la scelta di Delia sia motivata da una giusta aspirazione a patto che ci dia la sua definizione di essere umano…anche Fracchia diceva al suo capo aguzzino “ come è umano, lei”
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